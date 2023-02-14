«Милан» не играл в плей-офф ЛЧ 9 лет. Тогда по команде Кака и Балотелли прошелся «Атлетико»

Вспоминаем.

Вечером вторника «Милан» зарубится с «Тоттенхэмом» в 1/8 Лиги чемпионов – это первый плей-офф для «россонери» с сезона-2013/14. Давайте вспомним, какой была команда 9 лет назад.

Как «Милан» Аллегри пробивался в 1/8: с трудом вышли из группы с «Барсой» и «Аяксом»

Тот сезон в принципе был для «Милана» крайне неудачным. Зимой сменили тренера – вместо Макса Аллегри пришел Кларенс Зеедорф. Но групповой этап миланцы прошли именно с Аллегри.

К 1 декабря у «Милана» было всего 3 победы в 13 матчах Серии А, и Лига чемпионов была для команды отдушиной. Туда «Милан» пробился через четвертый квалификационный раунд, убрав ПСВ: ничья 1:1 в Эйндховене и 3:0 на «Сан-Сиро».

Попали в не самую сложную группу: «Барса», «Аякс» (еще совсем не тот грозный, каким он стал позже) и «Селтик» – тогда шотландцы были откровенными пассажирами.

Однако лишь в последнем туре «Милан» обеспечил себе второе место – обыграли только «Селтик» (дважды). «Барсе» проиграли в гостях и сыграли вничью дома, с «Аяксом» было две ничьи – и как раз нули в последнем туре с голландцами дали «россонери» второе место (у «Аякса» было 8 очков, у «Милана» – 9).

«Эта ничья принесла нам вздох облегчения, потому что мы добились важного результата. Хотя сделать это было нелегко, ведь мы играли против «Аякса» вдесятером. Парни действовали очень организованно, опасность возникала только после кроссов в штрафную, но Аббьяти нас выручил. Балотелли тоже внес большой вклад, зарабатывал штрафные и хорошо цеплялся за мяч.

Да, Монтоливо фолил, но это не было грубым нарушением, он вообще не грубый игрок. Судья принимал решение по подсказке помощника, жаль, что нам пришлось больше часа играть в меньшинстве. Но парни не позволяли «Аяксу» пройти к воротам, не оставляли свободных зон. К тому же судьи зафиксировали у нас пару сомнительных офсайдов. Чем ближе был финальный свисток, тем нам было сложнее. Но хорошо то, что хорошо кончается. Мы так переживали на бровке, что тоже потеряли по несколько килограммов», – говорил Аллегри.

«Атлетико» Симеоне прошелся по «Милану» Зеедорфа – 1:5 за два матча

А вот в плей-офф «Милан» уже с Зеедорфом по полной получил от «Атлетико» – 1:5 по сумме двух матчей.

За домашним поражением 0:1 последовал разгром в гостях (1:4). «В психологическом плане мы испытываем трудности, когда счет не в нашу пользу. Сегодня это случилось снова. В первом тайме мы буквально сразу же пропустили гол. Нам потребовалось не так много времени для того, чтобы сравнять счет.

После нашего гола мы контролировали игру, но «Атлетико» забил снова. Это стало серьезным ударом для моих подопечных. Во второй раз им не удалось отреагировать должным образом. Во втором тайме нам не хватало боевого духа, который необходим в такого рода матчах. В основном мы играли на своей половине поля. В атаке мы практически ничего не создали. Разочарован тем, как мы действовали», – оправдывался Зеедорф.

Каким был состав: Кака (!), Бонера, Де Йонг, Таарабт и Балотелли

«Милан» вышел в Мадриде таким составом: Аббьятти, Абате, Эмануэлсон, Рами, Бонера, Эссьен, Найджел де Йонг, Таарабт, Кака (забил единственный гол), Поли, Балотелли, а на замену выскочили Робиньо, Паццини и Мунтари.

Приличная группа футболистов на поле не вышли: Монтоливо, Хонда, Мексес, Эль-Шаарави, Сапата, Констан (кто помнит такого?), Сапонара, Бирса – кто-то из-за травмы, кто-то из-за дисквалификации, кто-то остался на скамейке.

Многие из той команды уже завершили карьеру, но несколько человек еще в футболе. Рами – в «Труа»,Таарабт – в «Аль-Насре» из ОАЭ, Де Шильо – в «Ювентусе», Балотелли – в «Сьоне», Поли – в «Антальяспоре», Сапата – в «Сан-Лоренсо», Сапонара – в «Фиорентине».

Отдельная история – это Кака. Перед сезоном-2013/14 он вернулся в «Милан» из «Реала» свободным агентом, но уже был тенью себя семилетней давности, когда брал «Золотой мяч». Вскоре он вернулся в Бразилию.

Интересно закончилась карьера Кевина Констана – последним клубом франко-гвинейца стал иранский «Трактор».

Адиль Рами сгонял в «Сочи» и выиграл ЧМ-2018, Марио Балотелли... ну тут все понятно, Робиньо как раз в тот период вляпался в плохую историю с изнасилованием, за которое его осудили на девять лет, но из Бразилии экс-футболиста вытащить в Италию не могут.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Claudio Villa, Denis Doyle