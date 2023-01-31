😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru

В прошлую пятницу, 27 января, аутсайдеры одной из групп Второй лиги «Знамя» (Ногинск) и «Зенит» (Пенза) провели товарищеский матч в Краснодарском крае. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором команды устроили яростную перестрелку и красиво закончили 4:4.

Казалось бы, с чего мы про это пишем?

Потому что перед нами – матч-призрак. Автоматическая статистика о нем есть во всем интернете – от Sports.ru до сайтов букмекеров, на него принимались ставки, счет опубликован на сайте пензенского «Зенита». Но еще более убедительный набор аргументов в пользу того, что на самом деле «Знамя» и «Зенит» не выходили на поле, а находились почти в 650 километрах друг от друга, то есть в Ногинске и Пензе соответственно. И кто-то другой организовал мифический матч, где бегали совсем не профессионалы, а подставные футболисты.

• Вскоре после вроде бы официального свистка один из пользователей в комментариях страницы «Знамени» в ВК предложил сообщить об итогах встречи. Клуб ответил однозначно: «Сегодня все игроки были на тренировке. Такого матча не будет».

• Одновременно «Зенит» на официальном сайте сообщил результат игры со «Знаменем» (просто счет 4:4, вообще без деталей).

Но чуть позже в ВК уточнил, что основной состав «Зенита» играл:

• не в Краснодарском крае, а в Пензе, • не против «Знамени», а с молодежкой, • не вничью, а уверенно выиграл.

И это еще не все! В понедельник (через три дня после начала шума) «Зенит» еще раз подсветил результат в ВК – вероятно, в ответ на запросы болельщиков. Итого сейчас на странице «Зенита» такая картина: 27 ноября основа «Зенита» играла в Пензе с молодежкой и 27-го же числа основа «Зенита» играла в Краснодарском крае со «Знаменем». Вау!

Что за детектив? Так был матч или нет?

20 января – ровно за неделю до загадочной игры – на официальных сайтах «Знамени» и «Зенита» появился анонс.

На сайте «Зенита» новость по-прежнему доступна:

«ФК «Зенит» Пенза проведет товарищеский матч с ФК «Знамя» Ногинск в рамках просмотрового сбора 27 января в 11:00 на стадионе «Олимп», станица Новотитаровская (станица в 20 км от Краснодара – Sports.ru), ул. Ленина 173».

Пост «Знамени» был удален, но в «Яндексе» сохранились его следы.

Место проведения бросается в глаза. Да, малобюджетные клубы часто тренируются зимой в Краснодарском крае. Главные локации – Сочи и расположенные возле Новороссийска Крымск, Абрау-Дюрсо и Широкая Балка.

Но в Новотитаровской профессиональные команды не проводили сборы минимум 5 лет. В станице отсутствует базовое условие для качественной подготовки: единственное искусственное поле часто занято местными турнирами.

Кроме того, оба клуба не сообщали о планах отправиться на выездные сборы. «Знамя» периодически делилось инормацией о тренировках в Ногинске, а «Зенит» несколько раз выкладывал фото тренировок на базе. И еще раз: 27 ноября клуб сам рассказал о матче в Пензе с молодежкой.

Тем не менее на статистическом сайте Sofascore есть даже хронология матча «Зенит» – «Знамя». Очевидно, кто-то играл – особенно впечатляет камбэк с 0:2 на 60-й и 61-й минутах.

На 777score есть даже онлайн-трансляция, составленная из обычных автоматических сигналов, на которые опираются букмекеры. Если верить этой хронике, кроме восьми голевых эпизодов, в игре было всего три удара в створ. Первый нанес «Зенит» на 17-й минуте, «Знамя» ответило на 33-й и 59-й. Получается, 8 голов были забиты 11 ударами в створ – чудеса реализации.

Sports.ru удалось найти зрителя призрачного матча.

«На трибунах собралось человек 10-15, но это понятно: матч неизвестных команд в середине рабочего дня (игра началась в 11:00 по Москве – Sports.ru), – рассказывает очевидец. – В первом тайме несколько раз футболисты не забивали из убойных позиций. Специально или случайно? Сказать сложно.

У «Знамени» была бело-фиолетовая форма с клубной эмблемой и титульным спонсором GPS. Кто-то даже бегал в майках Павлюченко и Самедова (выступал за «Знамя» с августа 2019-го по январь 2021 года – Sports.ru). У «Зенита» – белая с логотипом клуба. Судей я где-то уже видел. Наверное, в матчах [Краснодарского] края».

Слишком много непонятного? Давайте разбираться.

«Знамя» говорит, что никуда не ездило – но кто-то накануне матча купил форму команды. «Зенит» молчит и отвечает фразой «Почему я должен оправдываться?»

Sports.ru обратился в оба клуба.

«Не надо задавать вопросы. Сегодня не отвечаю на них, нет настроения», – отрезал пресс-атташе «Зенита» Николай Шумилин (его именем подписаны новости на официальном сайте).

Руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов согласился на разговор.

– Последняя новость на вашем сайте – от 11 апреля 2022-го. Как давно его перестали вести?

– Его вела девочка, которая ушла в декрет. Пока некому его поручить. Нам проще все новости выкладывать в ВК. Но согласен, надо оживлять сайт.

– Как в клубных медиа появилась информация о матче с «Зенитом»?

– У нас ее не было, только у Пензы.

– Есть кэш браузера.

– Можете прислать? Я не видел.

– Одна из команд играла в вашей форме.

– У нас ее купили накануне матча.

– Как так получилось?

– Любой болельщик может купить форму в качестве атрибутики. В начале недели мне позвонил человек. Сказал: для детской команды. Я перенаправил его по нашему адресу. Видимо, не поленился и приехал.

– У вас остались его контакты?

– Не-а. Через меня проходит множество звонков. Мой номер указан на сайте и в ВК. Мне звонят по разным вопросам: работает ли каток, будет ли концерт на стадионе, открылся ли тренажерный зал.

– Чем сейчас занимается команда?

– Тренируется в Ногинске, в крытом и тренажерном залах. Скоро приступим к занятиям на поле в Балашихе.

– Собираетесь реагировать на ситуацию?

– Посовещались внутри клуба. Мнения разделились. С одной стороны, надо разобраться. С другой – не хотелось бы влипнуть в скандал. Мы ни при чем, а вокруг нас уже какой-то негатив. Пока не знаем, как поступить.

Связался с Пензой. Директор [«Зенита»] тоже полвечера потратил, чтобы выяснить, что произошло. Обещал поделиться информацией, как что-то узнает. Пока тишина. Пресс-атташе «Зенита» болеет, поэтому не факт, что получится быстро.

***

Позже в комментарии Legalbet пресс-атташе «Знамени» уточнил, что неизвестные купили в клубе 10 футболок. Также он сообщил, что соперник по матчу-призраку точно находился в Пензе: «Зенит» в это время тренировался в Пензе и в этой игре не участвовал. Мы с ними связывались на эту тему.

– Но в пресс-службе «Зенита» дали информацию о матче, счете.

– Да, это странно… Видимо, они нам не всё рассказывают. Начальник «Зенита» сказал нам, что они тренируются у себя [в Пензе]».

Примечательно, что в понедельник «Знамя» объявило о расставании с (единственным в заявке) тренером Александром Несмеловым и одним из основателей клуба Михаилом Кобяковым – официальный сайт сообщает, он занимал должность спортивного директора. К обеим записям в ВК клуб закрыл комментарии.

«Михаил ушел в женское «Динамо» Москва, а Александр не был главным тренером, он был помощником. Вместо него взяли местного парня», – ответил Лукьянов на вопрос Sports.ru, связан ли их уход с информацией о странном матче против пензенского «Зенита».

Во вторник спортивным директором стал Ренат Янбаев, выступавший за клуб с августа 2019 года.

***

Прокомментировал матч и спортивный директор «Зенита» Максим Ольховский. В комментарии Legalbet он сказал:

«Я понять не могу: почему людей интересует наш тренировочный процесс? Почему я перед кем-то должен оправдываться? Ваше-то вообще какое дело?! Может, мне у вас спрашивать, когда мне игры проводить? Не звоните мне больше, думайте что хотите.

Игра была. Все на сайте есть. Я не знаю, что утверждают в «Знамени», я не могу говорить за них. С ними разбирайтесь. У меня была игра».

Еще раз хроника безумия:

• 20 января – оба клуба анонсируют матч на официальныхом сайтахе (запись «Знамени» удалена) • 27 января – новость о 4:4 на сайте пензенского «Зенита» • 27 января – опровержение матча в ВК «Знамени». • 27 января – информация в ВК «Зенита» о другом матче в тот же день, но в совсем другом регионе России • 30 января – ссылка в ВК на новость на сайте от 27 января. • 31 января – представитель «Знамени» говорит, что команда в Ногинске, новость о матче с «Зенитом» никто не публиковал, но кто-то накануне купил 10 футболок команды – «Зенит» при этом, судя по общению с коллегами, тоже тренировался и тренируется дома, в Пензе. • 31 января – представитель пензенского «Зенита» говорит: «Почему я перед кем-то должен оправдываться? У меня была игра».

Фантомные матчи уже случались по всему свету – от фейковой сборной Того до «Слуцка»

Матч-призрак в станице Новотитаровская похож на детектив с неожиданным сюжетом и смешными нестыковками. Но это не уникальное явление: похожее уже случалось в разных частях света. Детали удивительно совпадают.

Термин «фейковые матчи» появился в 90-х. Основателем преступного движения можно считать сингапурца Раджендрана Курусами, который известен как «Пал». Схема простая: за взятку чиновнику федерации он добивался регистрации фейкового матча как настоящего – чтобы его забрали в линию букмекеры. Но на поле выходили футболисты, которые не имели никакого отношения к анонсированным командам. Матч складывался по спланированному сюжету, Курусами вместе с партнерами забирал выигрыш через посредников.

В нулевые методика адаптировалась к интернет-эпохе. Ниже все заметные примеры, которые всколыхнули ленты новостей по всему миру.

• В 2009-м подставная сборная Того, полностью состоящая из самозванцев, сыграла в гостях против Бахрейна и уступила 0:3. Соперник ближе к финальному свистку усомнился, что против него вышли профессиональные футболисты.

Расследование в Того установило, что матч организовал бывший тренер сборной Бана Тчаниле, которого уже отстраняли на два года за проведение товарняка в Египте без уведомления федерации. Итог – Тчаниле извинился за «ошибки» и получил новый бан (на три года). Кроме того, полиция пришла в дом к бывшему министру спорта Того Антуану Фолли. Чем это закончилось – неизвестно.

• 29 января 2014-го ереванский «Улисс» сыграл против «Гандзасара» из армянского города Капан, но, как пишут авторы книги Match Fixing: The Big Mafia Business, на самом деле команды находились в 300 км друг от друга. Анонс и результат встречи опубликовали на фейковом сайте «Улисса».

• Летом 2014-го зафиксировали лавину ставок на товарняк испанской «Понферрадины» и португальского «Фремунде», в котором тоже сыграли самозванцы. 4 августа этих команд не было в месте проведения матча – Сан-Жуан-де-Вере, что в 30 км к югу от Порту. А владельцы поля не сохранили данные арендаторов.

«Мы позвонили испанскому футбольному руководству и сказали, что один из их клубов что-то затевает. Нам ответили: «Хорошо. Мы жестко накажем их», – рассказывал бывший глава FederBet (организация по выявлению подозрительных матчей) Франческо Баранка. – Они позвонили в клуб, где им ответили: «Мы не играем никакой матч, мы в своем городе, у нас ланч». Оказалось, что кто-то просто набрал 22 ребенка в футболках «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», а скаут, который отвечал за трансляцию того матча, писал минуты, на которых были забиты голы, количество угловых и так далее».

На тот момент сайт «Понферрадины» был недоступен в Испании из-за технических работ, но, как позже установила полиция, прекрасно работал на Мальте. Доказательств нет, но, вероятно, через него букмекеров и ввели в заблуждение, опубликовав фейковый анонс и результат.

• В 2015-м солигорский «Шахтер» играл товарняк против «Слуцка» (его анонсировали сайты обоих клубов), быстро открыл счет и не реализовал пенальти. Ближе к финальному свистку соперник перевернул результат и победил 2:1. Во время игры одна из букмекерских контор заметила подозрительные ставки и запросила у «Шахтера» подтверждение, что матч действительно проводится – просто написала на имейл, указанный на сайте клуба. Клуб (человек с доступом в электронную почту) ответил, что да, игра реальная. А позже на сайте появился результат. Но! Через несколько дней «Шахтер» заявил, что сайт взломали. Кто отвечал на имейл – неясно. Вероятно, тот же человек, который публиковал результат.

Представитель одного из британских букмекеров Билл Маммери рассказывал, что получал подтверждение и от «Слуцка», приводя такую цитату клуба: «Да, игра между «Слуцком» и «Шахтером» была, состоялась 3 февраля в 15.00 в Пинске. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», второй тайм – 2:1 в пользу «Слуцка».

Началось следствие, которое споткнулось о неожиданную преграду – отсутствие потерпевшего. Почему-то ни одна из контор не заявила в белорусскую милицию об ущербе. Хотя журнал FourFourTwo пять лет назад включил эту историю в топ-6 кошмарных скандалов с договорняками в истории.

Интересно, что солигорский «Шахтер» могут лишить чемпионства-2022 за договорные матчи (но это уже другая история).

• В Украине в 2020-м провели целый турнир-призрак! Когда пандемия схлопнула почти все официальные соревнования, букмекеры выкручивались и заполняли линию самыми дикими турнирами. Например, чемпионатом Копейска (город в Челябинской области) по баскетболу. Нехваткой событий воспользовались дельцы, которые организовали фейковый турнир с участием 4 команд-клонов: «Лозоватка», «Бердянск», «Таврия-СКИФ» и «Мелитопольская черешня».

Но настоящие команды сидели на карантине и в тот момент не могли ни с кем играть, заявила Федерация футбола Украины. Шалость удалась: ставки на все матчи турнира принимали по всему миру. Большая часть выигрышей отправилась на Ближний Восток.

Конторы забили тревогу спустя четыре матча, на тот момент объем ставок, по данным Insideworldfootball, достиг более сотни тысяч евро.

Конторы, выставляя матчи в линию, доверились данным Betgenius – это далеко не ноунейм, а официальный поставщик данных АПЛ букмекерским компаниям. Там, в свою очередь, ответили, что стали жертвой мошенников, но заверили: матчи действительно проводились (у поставщика есть аудио- и видеоподтверждения), 22 каких-то футболиста точно выходили на поле. Также о матче писали соцсети «Бердянска» (даже публиковали протокол на бланках Федерации футбола Украины) – правда, страницы оказались фейковыми.

«Мы проинформировали клубы и региональные ассоциации об этой ситуации, и все подтвердили, что в связи с государственным карантином команды не участвуют в каких-либо спортивных мероприятиях и не играли в вышеупомянутых матчах, – говорилось в заявлении ФФУ. – Поэтому любые матчи, которые появятся в букмекерских конторах в течение следующего месяца, являются призрачными и созданы незаконными действиями скаутов, которые также участвуют в процессе договорных матчей. Убедительно просим вас в течение ближайшего месяца воздержаться от предложения ставок на какие-либо матчи украинских футбольных команд».

• В тот же период в Беларуси запустилась лига «Пружаны – Волковыск», в которую заявились команды под названиями «Трудяга», «Олимп», «Колхоз», «Рыбаки», «Комета», «Студенты», «Волки», «Бульдозер», «Тракторист», «Комбайнеры». Место проведения – городской стадион в Пружанах. По данным «Прессбола», матчи на самом деле не проводились, потому что футболистов с фамилиями и инициалами, указанными в протоколах, просто не существует.

• 25 марта 2020-го в Бразилии, несмотря на коронавирусный запрет, сыграли «Андраус» и «Гремио Серрано». Ставки на игру принимали более 200 букмекерских контор – по данным Insideworldfootball, объем пари превышал 1,5 миллиона евро.

На поле вышли какие-то игроки, а дальше – мистика. «Андраус» утверждал, что провел встречу для просмотра потенциальных новичков из состава соперника, а «Гремио Серрано» заявил, что вообще не отправлял команду на игру, хотя за 5 дней до матча в инстаграме (принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) анонсировали встречу. Когда президент «Гремио Серрано» сказал, что не знал ни о каком товарищеском матче, пост из соцсетей удалили.

Ничего не напоминает?

Как устроен типичный матч-призрак: анонс от имени клуба, онлайн-передача данных букмекеру и большое влияние Азии

Мы уже разобрались, что для организации матча-призрака обязательно анонсировать игру от имени клуба – либо на реальной странице, либо на фейковой. И найти тех, кто выйдет на поле.

Другое важное звено цепи – скауты, с помощью которых букмекерские конторы по всему миру в онлайн-режиме узнают о событиях матчей. В особых случаях эти люди передают детали несуществующей игры, но чаще все же присутствуют на матчах-призраках, тем более что набор инструментов для мошенничества – широчайший.

«Как правило, преступники подкупают скаутов, стремясь взять их под свое крыло, иногда в сочетании с запугиванием или угрозами в той или иной форме, – рассказывал специалист Международного центра по спортивной безопасности Джейк Марш. – Поставщик данных для ставок платит скауту около 50 евро за освещение матча, тогда как преступник может предложить ему от 300 до 500 евро за задержку сообщения о голах (чтобы у преступников было время поставить деньги на гарантированное событие – Sports.ru). Известно также, что скауты, уже находящиеся под криминальным контролем, создают собственные скаутские сети».

То есть теоретически злоумышленники могут обманывать букмекерские конторы, даже если футболисты проводят матч без сценария (ведь для этого их нужно вводить в курс дела, а это дополнительный риск). Скауту достаточно передавать данные с запозданием, чтобы нужные люди сделали ставки.

Мы уже убедились, что матчи-призраки – схема с многолетней историей, которую используют дельцы по всему миру, но точка концентрации таких событий все же просматривается.

«Похоже, что в мошенничестве с играми-призраками сейчас в основном участвуют преступники из Восточной Европы, которые затем используют рынки ставок в Юго-Восточной Азии», – добавлял Марш.

«Невозможно оценить, сколько именно денег проходит по такой схеме, потому что большинство ставок делается в незаконном секторе азиатского беттинга. Это союз восточновропейской и южноазиатской организованной преступности», – говорил экс-директор департамента безопасности ФИФА Крис Итон.

Почему Азия?

«В Азии можно поставить огромные деньги, – рассказывал Франческо Баранка из FederBet. – Почему там принимают такие большие ставки, в том числе на договорняки? Потому что прибыли огромны, и ставки на честные матчи компенсируют все потери от договорняков. Потери от договорянков для азиатских букмекеров ничтожны. Понять, что что-то нечисто, довольно легко, потому что все нити сводятся к азиатскому рынку».

Исследование Европола оценило размер мирового рынка ставок на все виды спорта в 1,69 триллиона евро в год. 65 процентов общего оборота приходятся на азиатские букмекерские конторы, 21 процент – на Европу, 14 процентов – на остальной мир.

Возможно, именно поэтому две суперзвезды международных договорных матчей – сингапурцы. Вы могли слышать их имена: Уилсон Радж Перумал и Раджендран Курусами, они получали сроки за мошенничество.

Но большинство организаторов матчей-призраков осудить не удается – по крайней мере, о результатах расследований ничего неизвестно.

ФИФА борется своими силами – в десятых годах ужесточила правила организации товарищеских матчей. Ответственными за их проведение могут быть только те, кто получил соответствующее разрешение ассоциации. Кроме того, от национальных федераций потребовали уведомление о всех матчах, которые проводятся на их территории. Но матчи-призраки не исчезли.

Почему букмекеры рискуют и принимают ставки на такие матчи?

В комментарии Sports.ru объясняет генеральный директор Tennisi.bet Руслан Сулейманов.

– Как часто низкоуровневые товарищеские матчи оказываются в вашей линии и линиях конкурентов?

– Очень часто. Низкосортные или, как мы их называем, small markets матчи – неизбежность, чтобы твоя линия соответствовала стандартам качества и количества ассортимента спортивных событий.

В линии должно быть определенное число футбольных, баскетбольных и других матчей, поэтому там часто появляются не самые популярные спортивные лиги. Например, австралийский или южнокорейский баскетбол.

Матч «Знамя» – «Зенит» мы не предлагали своим клиентам, потому что выбрали какие-то другие игры. Стараемся делать упор больше на официальные матчи, чем на товарищеские – на них сложно составить качественную аналитику.

– Как страхуетесь от рисков нарваться на сомнительную историю? Например, на крупный тотал.

– Такие риски есть не только в товарищеском матче, но и в официальном. Чтобы их снизить, существует служба безопасности, которая решает, сколько и у кого принимать. Если человек играет у нас давно, мы более смело принимаем его ставки.

Все регулируется величиной ставки. На подобное событие [как товарищеский матч «Знамя» – «Зенит»] максимальная сумма ставки не будет превышать 3 000 рублей – и до матча, и во время. На финал чемпионата мира максимальная сумма ставки не ограничена.

– Есть ли между букмекерами связь во время матчей? Условно, одна компания видит подозрительную ставку и сообщает другой.

– Такого инструмента не существует во всем мире. Букмекеры не обмениваются данными.

– Предположим, у меня 100 аккаунтов в разных букмекерских конторах, я сделал 100 ставок на этот матч. Все их рассчитают без вопросов?

– Да, потому что букмекеры не обмениваются данными. Каждая компания увидит одну ставку с одного аккаунта.

– Свобода творчества для мошенников.

– Конечно. Это главная головная боль рынка.

– В «бюджете» букмекеров заложены потери от подобных трюков?

– Очень грубо говоря, можно сказать и так.

– Есть информация, что у букмекеров «Знамя» было фаворитом: 1,69 – на победу, по 4,33 на ничью и победу «Зенита». Похоже на правду?

– Вполне. Возможно, у букмекера была инсайдерская информация на этот матч, и он посчитал, что «Знамя» фаворит.

– Какой примерно кэф на тотал больше 2,5 голов в перерыве товарищеского матча равных команд при счете 0:0?

– Зависит от ожидаемых голов. Предполагаю, до матча ТБ 2,5 стоил около 2, а после первого тайма – около 3,5. А там сыграл ТБ 7,5 – естественно, коэффициент гигантский. Такой тотал вряд ли давали сразу, скорее всего, поднимали постепенно: 2,5, 3,5 и так далее.

– Если предположить, что матч в Краснодарском крае был мошенническим, сколько могли на нем заработать?

– При качественном подходе можно выиграть несколько сотен тысяч долларов. Контор много, если в каждую закинуть по 5 000 на коэффициент 4, то общий выигрыш зависит от количества таких ставок.

Какие санкции могут последовать?

О возможных наказаниях за организацию и участие в матче-фантоме Sports.ru спросил старшего юриста SILA International Lawyers Илью Чичерова.

«Скорее всего [при начале расследования со стороны правоохранительных органов], это будет расценено как мошенничество. Часть 2 ст. 159 УК РФ: мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Наказывается:

• штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, • либо обязательными работами на срок до 480 часов, • либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, • либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Если кто-то из мошенников окажется субъектом футбола, могут быть санкции от РФС – скорее всего, от комитета по этике», – объясняет Чичеров.

Но пока расследование, если оно вообще запущено, на очень предварительном этапе. РФС на момент публикации текста на запрос Sports.ru не ответил. Хотя шансы на хоть какие-то подвижки есть. Вот что нам вечером вторника сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов:

«Хотя матч товарищеский и не попадает под юрисдикцию лиги, мы направили информацию в департамент безопасности ФНЛ и департамент защиты игры РФС, а также написали письма в оба клуба».

Чем закончатся эти запросы?

Мы ждем много ответов.

Кто ставил новости на сайты «Знамени» и «Зенита»?

О каком матче в Краснодарском крае говорил спортивный директор «Зенита», если клуб сам публиковал фото основы из Пензы?

Уведомляли ли «Знамя» и «Зенит» РФС о проведении матча?

Кто выходил на поле в станице Новотитаровской?

Кто играл на самом деле?

Когда к делу подключат правоохранительные органы?

Кто даст больше конкретики, чем во фразе «Почему я перед кем-то должен оправдываться»?

Почему все это происходит в российском футболе?

Фото: globallookpress.com/Agung Kuncahya B; Gettyimages.ru/David Cannon; ФК «Зенит» Пенза; ФК «Знамя» Ногинск; ФК «Шахтёр» Солигорск; Антон Квитанцев