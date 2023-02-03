О духе времени
Блог

Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?

Руди Гарсия Руди Гарсия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Эден Азар Эден Азар
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Футбол Футбол

Детали от знающих людей.

Криштиану Роналду пока только разгоняется в Саудовской Аравии – сейчас вот впервые забил. На 90+3 в выездном матче с «Аль-Фатехом» реализовал пенальти и принес ничью (2:2). Для ценителей – здесь есть видео, это несильный удар по центру.

Любопытно, что только в «Реале» у Криша получилось быстрее забить первый мяч – в первом же матче. Например, в «Ювентусе» ждали четвертого, в «Спортинге» – пятого, а в «Юнайтед» вообще десятого. 

Правда, у «Аль-Насра» всего одна победа в трех матчах с участием Роналду. Команда лидирует в чемпионате: вровень по очкам с «Аль-Шабабом» при матче в запасе. Правда, ближайший шанс на трофей упустили: проиграли полуфинал Суперкубка.

А что Роналду вообще окружает в Эр-Рияде?

The Athletic насобирал инсайдов и мнений от знающих людей, а мы выбрали самое интересное.

Из-за жары в Саудовской Аравии мало тренируются. А местным игрокам не хватает футбольной культуры

Экс-тренер «Эспаньола» Висенте Морено возглавил «Аль-Шабаб» в прошлом июле и больше всего поразился жаре:

«Мне любопытно посмотреть, как Роналду будет адаптироваться. Ему придется тренироваться во второй половине дня, потому что в летом с утра делать это невозможно – 50-градусная жара. На первый взгляд, это не так уж и важно, но если Роналду долгие годы жил в одном режиме, перекроить его будет непросто».

Из-за экстремально высоких температур саудовские клубы обычно проводят не больше одной тренировки в день. Серхио Пьернас, который в 2021-м был ассистентом главного тренера молодежной сборной Саудовской Аравии, говорит, что из-за этого сложно построить сильную тренерскую команду. 

Он рассказывает, что тренировки начинаются во второй половине дня – около 15:00. А в сезон сильной жары команды выходят тренироваться только в шесть или даже семь вечера. По его словам, это сильно рушит динамику обучения: у клубов банально нет времени, чтобы отточить командные механизмы до автоматизма.

«Инфраструктура на хорошем уровне, но не все местные игроки понимают, что дело не только в тренировках. У них нет понимания, что дополнительная работа, сон, восстановление и питание важны в той же степени, что и обязательные тренировки. Кроме того, есть и языковой барьер – большинство из местных игроков не знают английский», – говорит Пьернас.

Вероятно, Роналду тут может стать хорошей ролевой моделью.

«Криштиану придется жить в пузыре». Погружаемся в быт Роналду

Морено говорит, что Роналду, скорее всего, будет жить в одном из охраняемых районов Эр-Рияда – там как раз много приезжих. 

«В Эр-Рияде есть тщательно охраняемые мини-городки. Там живет много иностранцев, которые ведут западный образ жизни. Сам город очень большой – примерно в три раза больше Мадрида. По своей планировке он сильно отличается от европейских мегаполисов», – рассказывает Висенте.

Перед матчами игроки «Аль-Насра» встречаются в одном из пятизвездочных отелей в дипломатическом районе Эр-Рияда. В первые недели после приезда Роналду жил в роскошном отеле, но клуб планирует предоставить ему большой новый дом. 

Совсем уж фантастика: власти города в один из дней специально закрыли большой торговый центр, чтобы португалец смог спокойно пройтись по магазинам вместе с семьей. Пьернас совсем не удивлен: «Здесь Криштиану придется жить в пузыре».

Команда – на уровне «Лутона» из Чемпионшипа, подписывать россыпь звезд не хотят

The Athletic, опираясь на данные одного из скаутских агенств, поставил «Аль-Наср» примерно на один уровень с «Сандерлендом» и «Лутоном» из Чемпионшипа. Саудовская топ-лига по качеству футбола на 58-м месте в мире – как раз между вторым и третьим английскими дивизионами.

Правда, Висенте Морено говорит, что уровень выше, чем принято думать. А Серхио Пьернас добавляет, что два главных клуба страны – «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» – в каком-то смысле, по могуществу внутри Саудовской Аравии, подобны «Реалу» и «Барселоне».

Последнее время были слухи про Эдена Азара в «Аль-Насре»: когда «Реал» был в Саудовской Аравии, главный тренер Руди Гарсия подарил бельгийцу клубную футболку, и многие восприняли это как намек на трансфер. Но планов подписывать бельгийца у «Аль-Насра» нет.

Некоторые болельщики решили, что «Аль-Наср» хочет собрать вокруг Роналду суперкоманду. Однако источники The Athletic в клубе дали понять, что такое развитие событий очень маловероятно.

Один из них говорил, что в клубе не хотят делать выставочную команду: «Деньги есть, но управленцы не дураки. Главная миссия Криштиану – развивать клуб».

Как минимум с одной частью Роналду справляется: про «Аль-Наср» теперь говорят по всему миру.

«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?

Дубль Роналду, гол Месси уже на 3-й минуте. Возможно, последняя встреча Лео и Криштиану 🔥

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Нужно отметить, что чемпионат Саудовской Аравии, официально находится на 58 месте в рейтинге)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
На месте арабских пенсионеров и бюджетников, которые платят ему зарплату, я бы взбунтовался - за 200 миллионов им обещали лучшего футболиста всех времен и народов, а привезли какое-то чучело из музея Мадам Тюссо
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Decard Show
Португалец7 бессомненно открыл портал на арабских лиг! Теперь благодаря ему там будет много звезд футбола
Но себя уважающий футболист не перейдёт в СА.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Decard Show
Португалец7 бессомненно открыл портал на арабских лиг! Теперь благодаря ему там будет много звезд футбола
Да, теперь сбитые лётчики могут заканчивать карьеру на этой любительской лиге)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Тюменский медвежонок
ну вы уж загнули, клубы Саудовской Аравии на регулярной основе в азиатской Лиге Чемпионов побеждают, поэтому конкурировать с МЛС уж точно могут, а так если сравнивать с Европой - то само собой "Небо и Земля", не уверен даже что они сильнее условного чемпионата Болгарии
Ага, таджикские и узбекские клубы постоянно унижают эти клубы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АтАс
Ответ Терминатор///Айлбибекович
58-й Чемпионат по силе.Не плохо.
Новый, смелый вызов-он такой!!!))))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Андала
на уровне Чемпионшипа? Не смешите. Как по мне - середина Английской лиги 1 (в лучшем случае). И то - за счёт бабла и привезённых звёзд, доигрывающих свой век
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
Португалец7 бессомненно открыл портал на арабских лиг! Теперь благодаря ему там будет много звезд футбола
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
Ответ Muhammad Juraev
Им до МЛС раком до луны!
ну вы уж загнули, клубы Саудовской Аравии на регулярной основе в азиатской Лиге Чемпионов побеждают, поэтому конкурировать с МЛС уж точно могут, а так если сравнивать с Европой - то само собой "Небо и Земля", не уверен даже что они сильнее условного чемпионата Болгарии
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
Наверное, у шейхов тоже есть чем мериться друг с другом в мире дорогих вещей и предметов. Один говорит - я купил породистого скакуна, через два года все призы на скачках будут мои. Второй - а я купил новый Мазератти, лимитированная коллекция, ручная сборка, быстрейшая машина в мире. Третий - а я купил Роналду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жан-Жак Руссо
Что-то на уровне РФПЛ, а может даже и ниже
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Кринж даже в любительской верблюд лиге ничего не может 🤣
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Вася Столяр
Это же хуже МЛС? Или примерно одинаково
Им до МЛС раком до луны!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
Это же хуже МЛС? Или примерно одинаково
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
58-й Чемпионат по силе.Не плохо.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диван диванов
Простите меня конечно слишком много букв я устал
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий