Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?

Детали от знающих людей.

Криштиану Роналду пока только разгоняется в Саудовской Аравии – сейчас вот впервые забил. На 90+3 в выездном матче с «Аль-Фатехом» реализовал пенальти и принес ничью (2:2). Для ценителей – здесь есть видео, это несильный удар по центру.

Любопытно, что только в «Реале» у Криша получилось быстрее забить первый мяч – в первом же матче. Например, в «Ювентусе» ждали четвертого, в «Спортинге» – пятого, а в «Юнайтед» вообще десятого.

Правда, у «Аль-Насра» всего одна победа в трех матчах с участием Роналду. Команда лидирует в чемпионате: вровень по очкам с «Аль-Шабабом» при матче в запасе. Правда, ближайший шанс на трофей упустили: проиграли полуфинал Суперкубка.

А что Роналду вообще окружает в Эр-Рияде?

The Athletic насобирал инсайдов и мнений от знающих людей, а мы выбрали самое интересное.

Из-за жары в Саудовской Аравии мало тренируются. А местным игрокам не хватает футбольной культуры

Экс-тренер «Эспаньола» Висенте Морено возглавил «Аль-Шабаб» в прошлом июле и больше всего поразился жаре:

«Мне любопытно посмотреть, как Роналду будет адаптироваться. Ему придется тренироваться во второй половине дня, потому что в летом с утра делать это невозможно – 50-градусная жара. На первый взгляд, это не так уж и важно, но если Роналду долгие годы жил в одном режиме, перекроить его будет непросто».

Из-за экстремально высоких температур саудовские клубы обычно проводят не больше одной тренировки в день. Серхио Пьернас, который в 2021-м был ассистентом главного тренера молодежной сборной Саудовской Аравии, говорит, что из-за этого сложно построить сильную тренерскую команду.

Он рассказывает, что тренировки начинаются во второй половине дня – около 15:00. А в сезон сильной жары команды выходят тренироваться только в шесть или даже семь вечера. По его словам, это сильно рушит динамику обучения: у клубов банально нет времени, чтобы отточить командные механизмы до автоматизма.

«Инфраструктура на хорошем уровне, но не все местные игроки понимают, что дело не только в тренировках. У них нет понимания, что дополнительная работа, сон, восстановление и питание важны в той же степени, что и обязательные тренировки. Кроме того, есть и языковой барьер – большинство из местных игроков не знают английский», – говорит Пьернас.

Вероятно, Роналду тут может стать хорошей ролевой моделью.

«Криштиану придется жить в пузыре». Погружаемся в быт Роналду

Морено говорит, что Роналду, скорее всего, будет жить в одном из охраняемых районов Эр-Рияда – там как раз много приезжих.

«В Эр-Рияде есть тщательно охраняемые мини-городки. Там живет много иностранцев, которые ведут западный образ жизни. Сам город очень большой – примерно в три раза больше Мадрида. По своей планировке он сильно отличается от европейских мегаполисов», – рассказывает Висенте.

Перед матчами игроки «Аль-Насра» встречаются в одном из пятизвездочных отелей в дипломатическом районе Эр-Рияда. В первые недели после приезда Роналду жил в роскошном отеле, но клуб планирует предоставить ему большой новый дом.

Совсем уж фантастика: власти города в один из дней специально закрыли большой торговый центр, чтобы португалец смог спокойно пройтись по магазинам вместе с семьей. Пьернас совсем не удивлен: «Здесь Криштиану придется жить в пузыре».

Команда – на уровне «Лутона» из Чемпионшипа, подписывать россыпь звезд не хотят

The Athletic, опираясь на данные одного из скаутских агенств, поставил «Аль-Наср» примерно на один уровень с «Сандерлендом» и «Лутоном» из Чемпионшипа. Саудовская топ-лига по качеству футбола на 58-м месте в мире – как раз между вторым и третьим английскими дивизионами.

Правда, Висенте Морено говорит, что уровень выше, чем принято думать. А Серхио Пьернас добавляет, что два главных клуба страны – «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» – в каком-то смысле, по могуществу внутри Саудовской Аравии, подобны «Реалу» и «Барселоне».

Последнее время были слухи про Эдена Азара в «Аль-Насре»: когда «Реал» был в Саудовской Аравии, главный тренер Руди Гарсия подарил бельгийцу клубную футболку, и многие восприняли это как намек на трансфер. Но планов подписывать бельгийца у «Аль-Насра» нет.

Некоторые болельщики решили, что «Аль-Наср» хочет собрать вокруг Роналду суперкоманду. Однако источники The Athletic в клубе дали понять, что такое развитие событий очень маловероятно.

Один из них говорил, что в клубе не хотят делать выставочную команду: «Деньги есть, но управленцы не дураки. Главная миссия Криштиану – развивать клуб».

Как минимум с одной частью Роналду справляется: про «Аль-Наср» теперь говорят по всему миру.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri