О духе времени
Блог

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Чемпионат Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу
Шахтер Шахтер
трансферы
Футбол Футбол

Вот это ценник.

«Челси» покупает у «Шахтера» вингера Михаила Мудрика. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что стороны согласовали все детали: сошлись на фиксированных 70 миллионах евро, еще 40 млн предусмотрено в виде бонусов. Другой инсайдер, Николо Скира, добавляет, что контракт подпишут до 2030-го с окладом на 7,5 млн в год.

«Арсенал», кажется, в пролете. The Athletic пишет, что клуб предлагал за Мудрика около 90-95 млн с учетом бонусов, а самому украинцу – 5,5 млн. Михаил сначала хотел к Артете, но «Шахтер» томил «Арсенал» и выжимал как можно больше денег.

«Челси» полностью удовлетворил требования. Это уже пятый новичок команды Поттера в январе: от Бенуа Бадьяшиля до Жоау Феликса. «Мудрик – это копия Мбаппе, – радуется Мирча Луческу. – Будет здорово посмотреть, как он заиграет на более высоком уровне. Способности и перспективы Михаила не подлежат никакому сомнению».

«Арсенал» ставил на покупку Мудрика и приходил за ним трижды. Но «Шахтер» уперся

«Арсенал» продолжал погоню до последнего. В ноябре предложил за Мудрика 50 млн и был уверен в сделке, но неожиданно получил отказ. В начале января The Athletic сообщал, что торги за 21-летнего украинца стартовали с 70 млн евро с учетом бонусов, а контракт с игроком согласовали и ждали лишь отмашки от продавца.

«Шахтер» не согласился и пошел ва-банк – запросил 100 млн. Шокированный «Арсенал» взял паузу и хотел выйти из переговоров, но Артета настоял на покупке украинца. Лондонцы пришли за Мудриком в третий раз – и тут нарисовался «Челси» с щедрым Тоддом Боули.

«Шахтер» возобновил торги с новой силой.

Продажа Мудрика – важный стратегический шаг, ведь клуб потерял слишком много легионеров. И получил за них сильно меньше, чем мог бы – все из-за решения ФИФА, которое позволяло иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракт.

The Athletic пишет, что в декабре «Шахтер» подал документы в CAS и хотел обжаловать решение в суде. Клуб рассчитывал, что договориться о трансферной стоимости игроков и вел активные переговоры по нескольким продажам, но после решения ФИФА все сорвалось – покупатели и агенты игроков понимали, что могут подождать до 30 июня и не платить.

«Шахтер» понес 40 млн евро прямых убытков и до 50 млн общих. Выгодная продажа Мудрика – шанс выправить ситуацию, а еще покрыть часть долгов перед другими клубами, которые, по словам генерального директора Сергея Палкина, составляют 37 млн.

Мудрик долго хотел в «Арсенал» – и восторгался Артетой

Сага с переходом Мудрика в «Арсенал» длилась почти полгода. Игрок тоже мечтал об «Эмирейтс» и не скрывал, что хочет поработать с Микелем Артетой. «Я не говорю про игроков других клубов. Все, что я хочу сказать, – он невероятно талантлив», – отвечал взаимностью тренер.

Михаил подписался на «Арсенал» во всех соцсетях, смотрел матчи канониров и намекал на переход. В какой-то момент Мудрик серьезно испугался за мечту – «Шахтер» выставил космический ценник, и «Арсенал» задумался о других вариантах. Газета Daily Mail пишет, что лондонцы смотрели на Жоау Феликса – и решили отказаться от звезды «Атлетико» в пользу талантливого украинца.

«Узнал свою цену – и был в шоке. У меня долгосрочный контракт. Я отдаю все силы и энергию, чтобы «Шахтер» достиг максимальных результатов, – открыто переживал вингер в интервью SportArena. – Я надеялся, что своей игрой принесу пользу клубу и привлеку клубы из топовых чемпионатов. Летом по мне пришло несколько предложений из европейских топ-лиг, но «Шахтер» решил меня не отпускать. Я воспринял это нормально.

У каждого футболиста есть мечта – играть в топ-клубе, и я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Президент говорит, что придет время. У меня есть мнение, что за такие деньги время придет не скоро, а может и никогда. Я расстроен. Сумма ставит шлагбаум. Я профессионал и продолжу выкладываться на максимум. Но не смогу сказать, что моя мечта убита. Ранена – это точно».

«Шахтер» настаивал на своем. И тут пришел «Челси» и сломал стереотип. Похоже, игрока из чемпионата Украины все же покупают за 100 млн.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/PIOTR KUCZA, IMAGO/David Rawcliffe, IMAGO/Adam Starszynski; Gettyimages.ru/Clive Mason

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Третьяков
Ответ Фёдор Кузнецов
С рынком что то не так если за игроков который не показали себя в топ лигах платят 100 миллионов
Раньше за сто лямов продавались только избранные, такие как Зидан, Роналду, Бэйл, а щас уже ноунеймов берут за сотку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VagabondPilot
Ответ Igorsm11
политическая наценка называется
Крым украинский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skywalkker
Боули просто отморозок! Отдавать 100 миллионов за игрока УПЛ это безумие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ podkop09
Вот молодцы продали за сотку. Кто там кричал что и 70 млн много и Шахтер ничего не получит, как у вас там настроение? Шахтер умеет вести дела, это в России помню топарей Видича и Ивановича продали за копейки и рады, а вот как надо торговаться
Видич в 2006 перешёл за 10 миллионов, Иванович за 12 в 2008,это большие деньги для того времени, например Анелька Челси в тот же год взял за 18 хотя у него было 10+3 за 21 матч в Болтоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Ответ podkop09
Вот молодцы продали за сотку. Кто там кричал что и 70 млн много и Шахтер ничего не получит, как у вас там настроение? Шахтер умеет вести дела, это в России помню топарей Видича и Ивановича продали за копейки и рады, а вот как надо торговаться
80% наценка за "правильный паспорт"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
купить ноунейма за 100-ку... даже Абармович себе такое не позволял) Челси потерялись в какой-то другой реальности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
Жалко что в итоге упустили челика, но как же по-детски ведёт себя СММ Челси. Такого кринжа я давно не видел от клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mos Legem Regit
Молодцы поляки , отличная продажа 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Казанский
Главное, чтобы не удалился в первом же матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
слава украине
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ fc_champion
Даже с учетом переоценки курса и инфляции на 2006 год, Андрей Шевченко, уже имея золотой мяч и статус одного из лучших нападающих мира, обошелся Челси более выгодно (31 млн)
нужно ли тебе напомнить, сколько лет было Шеве на момент перехода (30) и сколько сейчас Мудрику (22)?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ mansur_axe
Все покупают по 100 мультов футболистов, а Сити мешок, вот и пойми психологию людей. Зависть и никак иначе.
сити покупают нескольких, а остальные - раз в два сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ Кирилл Польский
Вспоминаешь, как в 2009 Реал заплатил МЮ 90+ за Роналду, дак в каком статусе он был уже тогда, и что тот сделал для своей карьеры, и для Реала... И как сейчас все сходят с ума, и за игроков чуть о себе заявивших готовы раскидывать 100+ налево и направо... Единственный игрок, который за все это время и сейчас можно котироваться на рынке вокруг таких цен - это Мбаппе. Он уже показал и доказал на что способен, там видно за что можно платить. Ни Антони, ни тем более Мудрик, ни Билингем, да даже ни Холланд 99% не покажут уровня того Роналду, который переходил из МЮ в Реал, и чего он добивался. А торгуют весь этот сбор чуть ли не в 1,5 - 2 раза дороже. Да даже есть примеры великих игроков, за которых в современности платили 30-50 миллионов. И не сказать бы, что время изменилось. В 2009 уже было богатое время, время интернетов и толстосумов. Президенты клубов и агенты были ± те же. Но тогда адекватнее что - ли к оценке рынка подходили
инфляция, она и в футболе инфляция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ Gestor_36
через 1,5 годика в турции пылить будет по арендам
когда будет, тогда и обсудим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veld
Ответ Фёдор Кузнецов
С рынком что то не так если за игроков который не показали себя в топ лигах платят 100 миллионов
это свободный рынок, он так сам себя отрегулировал и ему норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlistarOvereem
Мудрик невероятный сезон проводит.
Думал, Шахтер разнесут в ЛЧ, но Михаил показал «один в поле воин», забивал сам и отдавал партнерам (которые в прочем часто запарывали моменты, особенно момент передачи на Сикана, когда Шахтёр должен был побеждать).
Мудрик в прошлом сезоне еще удивлял в ЛЧ, забегами по бровке, но в этом кажется оброс мясом и вышел на взрослый уровень. Не знаю как он во внутреннем чемпионате, но по ЛЧ очень запомнился. 5 из 6 очков Мудрик один затащил.
70 млн, конечно, риск для игрока из крайне слабого чемпионата, но как мне кажется, это лучше чем Энцо за 120 млн. Верю, что у Михаила получится в АПЛ, его техника на высокой скорости, чем то Хвичу мне напоминает, а физика позволит адаптироваться в АПЛ быстрее.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бронякрепка
Ответ Deathember
Мудрику только-только 22 исполнилось, может позволить себе ошибиться пару лет, а потом перезагрузиться в новом клубе. Не стоит за него переживать, парень молодой и талантливый, найдет себя.
А что за него переживать то, 7,5 лямов это хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rigorous
Ответ Why always me?!
Думаю Мудрик мог бы отказаться от перехода в Челси, но его умаслили большей зарплатой чем в Арсенале.
Да кто его спрашивал то, рабство 2.0.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
podkop09
Вот молодцы продали за сотку. Кто там кричал что и 70 млн много и Шахтер ничего не получит, как у вас там настроение? Шахтер умеет вести дела, это в России помню топарей Видича и Ивановича продали за копейки и рады, а вот как надо торговаться
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rigorous
Вот и славно, еще не переехал в апл, а уже надоел, хорошо Челси расчехлили. Абрамович одобряет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Ответ Peter Parker
Как-то со стороны Шахтера слишком это некрасиво. Парень хотел в Арсенал, разница по деньгам не то чтобы огромная и может стоить Мудрику карьеры. Арсенал на ходу, там более интересный тренер, в Челси же новый владелец, уже второй тренер, куча новых игроков и плохие результаты.
Прям бедного Мудрика Шахта возила в мешке. Это в первую очередь выбор Миши. Сказали, мол есть Челси и Арсенал. Нам предпочтительнее пенсы, так как платят больше. А там агент и Мудрик сами уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vyacheslav Pronin
Ответ ta-tosha
Смотрел анализ фин составляющей для Челси и там не все так грустно, а даже наоборот Контракт 7 лет - а значит сумма будет будет самортизирована на 7 периодов. Отступных агенту нет, это взял на себя Шахтер - а значит есть прямая экономия минимум 20-30 миллионов от такого масштаба трансфера. Сиюмитная экономия что очень важно. Челси сработал профессионально со всех сторон. А что до цены - игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить, это рынок. А Арсенал предлагал всего на 5 М меньше.
Арсенал и контракт меньше предлагал и менее жирный нежели чем "рентбои"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gestor_36
через 1,5 годика в турции пылить будет по арендам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Смотрел анализ фин составляющей для Челси и там не все так грустно, а даже наоборот
Контракт 7 лет - а значит сумма будет будет самортизирована на 7 периодов.
Отступных агенту нет, это взял на себя Шахтер - а значит есть прямая экономия минимум 20-30 миллионов от такого масштаба трансфера. Сиюмитная экономия что очень важно.
Челси сработал профессионально со всех сторон.
А что до цены - игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить, это рынок. А Арсенал предлагал всего на 5 М меньше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Koway
Арсеналу теперь надо Заа брать, за место которого Пепе взяли два года назад. Усиление крайне необходимо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий