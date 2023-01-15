«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

Вот это ценник.

«Челси» покупает у «Шахтера» вингера Михаила Мудрика. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что стороны согласовали все детали: сошлись на фиксированных 70 миллионах евро, еще 40 млн предусмотрено в виде бонусов. Другой инсайдер, Николо Скира, добавляет, что контракт подпишут до 2030-го с окладом на 7,5 млн в год.

«Арсенал», кажется, в пролете. The Athletic пишет, что клуб предлагал за Мудрика около 90-95 млн с учетом бонусов, а самому украинцу – 5,5 млн. Михаил сначала хотел к Артете, но «Шахтер» томил «Арсенал» и выжимал как можно больше денег.

«Челси» полностью удовлетворил требования. Это уже пятый новичок команды Поттера в январе: от Бенуа Бадьяшиля до Жоау Феликса. «Мудрик – это копия Мбаппе, – радуется Мирча Луческу. – Будет здорово посмотреть, как он заиграет на более высоком уровне. Способности и перспективы Михаила не подлежат никакому сомнению».

«Арсенал» ставил на покупку Мудрика и приходил за ним трижды. Но «Шахтер» уперся

«Арсенал» продолжал погоню до последнего. В ноябре предложил за Мудрика 50 млн и был уверен в сделке, но неожиданно получил отказ. В начале января The Athletic сообщал, что торги за 21-летнего украинца стартовали с 70 млн евро с учетом бонусов, а контракт с игроком согласовали и ждали лишь отмашки от продавца.

«Шахтер» не согласился и пошел ва-банк – запросил 100 млн. Шокированный «Арсенал» взял паузу и хотел выйти из переговоров, но Артета настоял на покупке украинца. Лондонцы пришли за Мудриком в третий раз – и тут нарисовался «Челси» с щедрым Тоддом Боули.

«Шахтер» возобновил торги с новой силой.

Продажа Мудрика – важный стратегический шаг, ведь клуб потерял слишком много легионеров. И получил за них сильно меньше, чем мог бы – все из-за решения ФИФА, которое позволяло иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракт.

The Athletic пишет, что в декабре «Шахтер» подал документы в CAS и хотел обжаловать решение в суде. Клуб рассчитывал, что договориться о трансферной стоимости игроков и вел активные переговоры по нескольким продажам, но после решения ФИФА все сорвалось – покупатели и агенты игроков понимали, что могут подождать до 30 июня и не платить.

«Шахтер» понес 40 млн евро прямых убытков и до 50 млн общих. Выгодная продажа Мудрика – шанс выправить ситуацию, а еще покрыть часть долгов перед другими клубами, которые, по словам генерального директора Сергея Палкина, составляют 37 млн.

Мудрик долго хотел в «Арсенал» – и восторгался Артетой

Сага с переходом Мудрика в «Арсенал» длилась почти полгода. Игрок тоже мечтал об «Эмирейтс» и не скрывал, что хочет поработать с Микелем Артетой. «Я не говорю про игроков других клубов. Все, что я хочу сказать, – он невероятно талантлив», – отвечал взаимностью тренер.

Михаил подписался на «Арсенал» во всех соцсетях, смотрел матчи канониров и намекал на переход. В какой-то момент Мудрик серьезно испугался за мечту – «Шахтер» выставил космический ценник, и «Арсенал» задумался о других вариантах. Газета Daily Mail пишет, что лондонцы смотрели на Жоау Феликса – и решили отказаться от звезды «Атлетико» в пользу талантливого украинца.

«Узнал свою цену – и был в шоке. У меня долгосрочный контракт. Я отдаю все силы и энергию, чтобы «Шахтер» достиг максимальных результатов, – открыто переживал вингер в интервью SportArena. – Я надеялся, что своей игрой принесу пользу клубу и привлеку клубы из топовых чемпионатов. Летом по мне пришло несколько предложений из европейских топ-лиг, но «Шахтер» решил меня не отпускать. Я воспринял это нормально.

У каждого футболиста есть мечта – играть в топ-клубе, и я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Президент говорит, что придет время. У меня есть мнение, что за такие деньги время придет не скоро, а может и никогда. Я расстроен. Сумма ставит шлагбаум. Я профессионал и продолжу выкладываться на максимум. Но не смогу сказать, что моя мечта убита. Ранена – это точно».

«Шахтер» настаивал на своем. И тут пришел «Челси» и сломал стереотип. Похоже, игрока из чемпионата Украины все же покупают за 100 млн.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/PIOTR KUCZA, IMAGO/David Rawcliffe, IMAGO/Adam Starszynski; Gettyimages.ru/Clive Mason