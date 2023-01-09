«Три золотых очка». «Барса» страдала с «Атлетико» – и все-таки оторвалась от «Реала»

Выжили.

«Барселона» пережила выезд к «Атлетико» – тяжелые 1:0 помогли немного оторваться в Ла Лиге перед стартующим Суперкубком Испании.

Было трудно, хотя включилась «Барса» моментально. Усман Дембеле мог забивать уже на 11-й минуте, смог чуть позже.

Каталонцы зажимали хозяев у штрафной, давление работало: на 22-й Педри прошел от центрального круга до чужих ворот, защитники «Атлетико» расступились, и через Гави мяч дошел до Дембеле – француз реализовал. Он был в этом матче главным игроком атаки без дисквалифицированного Роберта Левандовского.

Команда Хави отдала инициативу, Антуан Гризманн и Маркос Льоренте регулярно ловили 19-летнего Алекса Бальде на позиционных ошибках. Но лучший шанс у Антуана своей длинной рукой отнял Марк-Андре Тер Стеген.

«Атлетико» доминировал и во втором тайме, но никак не мог реализовать. Игра вскипала и дошла до аж до единоборств из ММА – за это Ферран Торрес и Стефан Савич получили по красной карточке.

На последних минутах хозяева все-таки создали главный момент матча: Гризманн ударил под Тер Стегеном в упор, но Рональд Араухо героически спас прямо на линии (тут все детали эпизода). «Барса» пережила натиск хозяев и выиграла.

«Я счастлив. «Реал» вчера оступился, а мы провели равный матч и создали несколько моментов, – радуется Серджи Бускетс. – Мы страдали в концовке, но все же набрали три важных очка. Хочется больше эффективности в атаке, но в обороне мы были хороши. Они создали явные возможности, но мы справились и выиграли».

«Это три золотых очка, – характеризовал Хави. – На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка. Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Играя не столь прекрасно, как было против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами на титул в Ла Лиге».

• «Атлетико» был очень активен: команда Симеоне ударила по воротам 20 раз – с сезона-2003/04 никто не бил чаще по воротам каталонцев, при этом не забивая.

• Отметим и надежность Тер Стегена: у него теперь уже 12 сухих матчей в Ла Лиге. Немец превзошел свой прошлогодний результат – тогда было 11 сухарей, но за 35 матчей.

«Барса» – лидер. Хотя скоро сложный отрезок

Теперь команда Хави единолично лидирует в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – три очка, мадридцы в субботу проиграли «Вильярреалу».

Это полноценная чемпионская гонка, пора сравнивать календари на ближайший отрезок. У «Барсы» ближайшее расписание чуть полегче.

Команде Хави предстоит матч с «Хетафе» дома, а потом близкий выезд к дерзкой «Жироне» из середины таблицы. А вот следом жестче: «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал» замиксуются с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.

«Реал» традиционно штормит в январе: после поражения от «Вильярреала» мадридцам предстоит сыграть против «Сосьедада» и «Атлетика» Эрнесто Вальверде, а ведь еще ждет «Вильярреал» в Кубке Испании.

Фото: East News/Thomas COEX / AFP; REUTERS/Juan Medina; Gettyimages.ru/Angel Martinez