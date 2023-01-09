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«Три золотых очка». «Барса» страдала с «Атлетико» – и все-таки оторвалась от «Реала»

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Выжили.

«Барселона» пережила выезд к «Атлетико» – тяжелые 1:0 помогли немного оторваться в Ла Лиге перед стартующим Суперкубком Испании.

Было трудно, хотя включилась «Барса» моментально. Усман Дембеле мог забивать уже на 11-й минуте, смог чуть позже.

Каталонцы зажимали хозяев у штрафной, давление работало: на 22-й Педри прошел от центрального круга до чужих ворот, защитники «Атлетико» расступились, и через Гави мяч дошел до Дембеле – француз реализовал. Он был в этом матче главным игроком атаки без дисквалифицированного Роберта Левандовского.

Команда Хави отдала инициативу, Антуан Гризманн и Маркос Льоренте регулярно ловили 19-летнего Алекса Бальде на позиционных ошибках. Но лучший шанс у Антуана своей длинной рукой отнял Марк-Андре Тер Стеген.

«Атлетико» доминировал и во втором тайме, но никак не мог реализовать. Игра вскипала и дошла до аж до единоборств из ММА – за это Ферран Торрес и Стефан Савич получили по красной карточке.

На последних минутах хозяева все-таки создали главный момент матча: Гризманн ударил под Тер Стегеном в упор, но Рональд Араухо героически спас прямо на линии (тут все детали эпизода). «Барса» пережила натиск хозяев и выиграла.

«Я счастлив. «Реал» вчера оступился, а мы провели равный матч и создали несколько моментов, – радуется Серджи Бускетс. – Мы страдали в концовке, но все же набрали три важных очка. Хочется больше эффективности в атаке, но в обороне мы были хороши. Они создали явные возможности, но мы справились и выиграли».

«Это три золотых очка, – характеризовал Хави. – На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка. Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Играя не столь прекрасно, как было против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами на титул в Ла Лиге».

• «Атлетико» был очень активен: команда Симеоне ударила по воротам 20 раз – с сезона-2003/04 никто не бил чаще по воротам каталонцев, при этом не забивая.

• Отметим и надежность Тер Стегена: у него теперь уже 12 сухих матчей в Ла Лиге. Немец превзошел свой прошлогодний результат – тогда было 11 сухарей, но за 35 матчей.

«Барса» – лидер. Хотя скоро сложный отрезок

Теперь команда Хави единолично лидирует в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – три очка, мадридцы в субботу проиграли «Вильярреалу».

Это полноценная чемпионская гонка, пора сравнивать календари на ближайший отрезок. У «Барсы» ближайшее расписание чуть полегче.

Команде Хави предстоит матч с «Хетафе» дома, а потом близкий выезд к дерзкой «Жироне» из середины таблицы. А вот следом жестче: «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал» замиксуются с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.

«Реал» традиционно штормит в январе: после поражения от «Вильярреала» мадридцам предстоит сыграть против «Сосьедада» и «Атлетика» Эрнесто Вальверде, а ведь еще ждет «Вильярреал» в Кубке Испании.

Атлетико – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
8 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 22 Дембеле.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 64), Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 73).
Барселонатер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессиэ, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57).
Предупреждения:
Араухо (56), Корреа (79), Кристенсен (82), Молина (85), Рафинья (87).
Удаления:
Савич (90), Ферран Торрес (90).

На Хави обиделся кубковый соперник – за слова о везении со жребием. По делу?

Фото: East News/Thomas COEX / AFP; REUTERS/Juan Medina; Gettyimages.ru/Angel Martinez

1 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
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В концовке матча ещё и настоящее гачимучи показали. "Get your TorAss back here, SLaVich"😎
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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