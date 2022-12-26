Клубный футбол возвращается. Давайте вспомним, на чем остановились топ-лиги

Вы точно готовы?

С понедельника снова погружаемся в приятную рутину клубного футбола – сейчас возобновляется АПЛ, через несколько дней Ла Лига и Лига 1, так что хорошего футбола опять много.

Многие игроки еще отдыхают после чемпионата мира, некоторые празднуют, но почти все топ-лиги Европы все равно готовы к рестарту. Большая новогодняя пауза только в Германии.

С последних игр в лигах прошел месяц – так что давайте вспомним, что там вообще происходило и с чем перезапускается этот необычный сезон.

АПЛ: «Арсенал» лидирует, но «Ман Сити» поджимает

Перед перерывом в Англии закрутилась достойная интрига: вместо привычного «Ливерпуля» единственный конкурент «Ман Сити» в борьбе за титул – дерзкий «Арсенал» Микеля Артеты. Пока выходит хорошо: лондонцы лидируют, опережают команду Пепа Гвардиолы на пять очков. Однако на ЧМ произошло ужасное: сломался Габи Жезус, ключевой форвард Артеты.

Следом тоже много сюрпризов. Третий – сенсационный «Ньюкасл», команда Эдди Хау ушла на перерыв в двух очках от «Ман Сити» всего с одним поражением за сезон. Ингредиенты – лучшие стандарты в лиге, качественный прессинг и огненная форма Мигела Альмирона. Не отстает и Бруно Гимараэс – самый атакующий опорник лиги и секрет доминации команды Хау на всех участках поля.

Четвертым идет «Тоттенхэм»: команда Антонио Конте опережает «МЮ» на три очка за счет матча в запасе, но подходит к возобновлению сезона без Ришарлисона и Родриго Бентанкура. К тому же пока не будет Уго Льориса и Кристиана Ромеро. Зато в полной готовности волшебная парочка Кейн-Сон – от их формы зависит, сможет ли «Тоттенхэм» оторваться от преследователей: помимо «МЮ» там еще и кризисный «Ливерпуль» Юргена Клоппа. А вот «Челси» пока на восьмом месте.

• Лучший бомбардир . Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 18 голов.

• Лучший ассистент . Кевин де Брюйне («Ман Сити») – 9 ассистов.

• Лидер по сухим матчам . Ник Поуп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал») – 7.

Лига 1: «ПСЖ» лидирует, следом – чудесный «Ланс»

Во Франции все снова как по сценарию: «ПСЖ» проезжает по соперникам и уверенно лидирует. У парижан пока ни единого поражения, а еще целых три чит-кода в составе – Мбаппе, Неймар и Месси в отличном настроении. Ощущение, что вся интрига в Лиге 1 иссякла еще до начала чемпионата мира.

А вот второе место приятно удивляет. «Ланс» – тренерская команда Франка Эса. Раньше просто оставляла приятное впечатление, теперь восхищает стабильно высоким качеством. Главные герои «Ланса» – 187-сантиметровый нападающий Флориан Сотока и Секо Фофана в центре поля. Эти двое помогли оторваться от крепкого «Ренна» на пять очков и «Марселя» – на шесть.

На пятом месте еще одна неожиданность – «Лорьян». Команда, которая любит защищаться с девятью полевыми в своей штрафной. Недалеко и «Монако» Александра Головина, одно очко до топ-5.

• Лучший бомбардир . Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 12 голов.

• Лучший ассистент . Лионель Месси («ПСЖ») – 10 ассистов.

• Лидер по сухим матчам . Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 9.

Бундеслига: «Бавария» идет за 11-м титулом подряд

В Германии все не так понятно. «Бавария» тяжело вкатывалась в сезон, но сейчас вышла на прежние мощности. Кажется, что Юлиан Нагельсманн все же нащупал сочетание, которое позволит мюнхенцам без проблем докатить до конца сезона на этих позициях, тем более что традиционные конкуренты отстали – «РБ Лейпциг» завалил старт сезона с Доменико Тедеско, но ворвался в тройку к концу первого круга, в том числе благодаря Кристоферу Нкунку – лучшему бомбардиру Бундеслиги. А дортмундская «Боруссия» вообще идет на шестом месте.

На втором – «Фрайбург», команда-сенсация, которая забивает мало, но пропускает еще меньше (только у «Баварии» оборона лучше). Марк Флеккен, кипер клуба из Брайсгау, лидирует по сухим матчам – 8. «Фрайбург» проиграл только тройке фаворитов – «Баварии», «Боруссии» Д и «Лейпцигу». Недалеко и другая симпатичная команда, похожая манерой игры – «Унион».

А вот вернувшийся из второй Бундеслиги «Шальке» заваливает сезон: гельзенкирхенцы в 15 турах не набрали даже 10 очков и закрепились на последнем месте.

• Лучший бомбардир . Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 12 голов.

• Лучший ассистент . Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт Франкфурт») – 9 ассистов.

• Лидер по сухим матчам . Марк Флеккен («Фрайбург») – 8.

Ла Лига: «Барса» и «Реал» в супергонке

В Ла Лиге все стабильно – «Барселона» и «Реал» бьются за титул. Мадридцы бодрее начали сезон, но вот к финишу первой части сезона накатила «Барса» – каталонцы после 14 туров опережают на два очка. Работает инвестиция в Роберта Левандовского – у него 13 голов.

«Атлетико» в этом сезоне не похож на себя, но все еще участвует в гонке за тройку – правда, пока идет только пятым. Но здесь все очень плотно: «Реал Сосьедад», который опережает конкурентов на пару очков, который год борется за Лигу чемпионов, но все не может туда попасть. Может, в этом сезоне?

Если к «Сосьедаду», «Атлетику», «Атлетико» и «Бетису» в верхней части таблицы мы привыкли, то видеть там «Осасуну» удивительно – она на седьмом месте. Памплонцы играют строго от обороны, в их матчах в Примере ни разу не забили больше трех голов, но при этом 0:0 – ни разу. Из неприятных сенсаций – место «Севильи» в зоне вылета. Оно стоило Хулену Лопетеги работы. Соседи из «Бетиса» в еврокубковой зоне, на шестом.

• Лучший бомбардир . Роберт Левандовски («Барселона») – 13 голов.

• Лучший ассистент . Микель Мерино («Реал Сосьедад») – 6 ассистов.

• Лидер по сухим матчам . Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 11.

Серия А: «Наполи» Хвичи оторвался на 8 очков

В Серии А сверкает «Наполи» – парни Лучано Спаллетти везут ближайшему из соперников («Милану») 8 очков. Только неаполитанцы и «ПСЖ» в топ-5 лиг не проиграли ни одного матча в чемпионате. Скудетто не праздновали в Неаполе 30 лет – кажется, шансы высоки как никогда.

«Ювентус» после невнятного старта и места в середине таблицы ожил и добрался до тройки, но во время ЧМ полыхнул скандал – из-за подозрений в подделке финансовой отчетности в отставку ушел весь топ-менеджмент клуба, в том числе Андреа Аньелли, руководивший «Юве» 12 лет. За Лигу чемпионов еще борются «Лацио», где в состав внезапно ворвался русско-итальянский вратарь Иван Проведель, отыгравший 9 матчей на ноль, плюс «Интер» с «Аталантой» и «Ромой».

А еще в Серии А сразу три команды не набрали даже восемь набранных очков – «Кремонезе» (7), «Сампдория» (6) и «Верона» (5). В лигах топ-5 хуже них только «Эльче» из Ла Лиги с 4 очками.

• Лучший бомбардир . Виктор Осимхен («Наполи») – 9 голов.

• Лучший ассистент . Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 7 ассистов.

• Лидер по количеству сухих матчей . Иван Проведель («Лацио») – 9 игр.

Фото: Gettyimages.ru/Harriet Lander