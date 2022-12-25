Пеле все хуже: химиотерапия не помогает, а «Сантос», похоже, подготовил саркофаг

Печальные новости.

Конец 2022-го сильно ударил по здоровью 82-летнего Пеле: в конце ноября короля футбола внепланово госпитализировали в Сан-Паулу. Бразилец уже какое-то время борется с раком, а в прошлом году прошел химиотерапию.

Позже Пеле всех успокоил, но сообщения бразильской прессы не обнадеживают: химиотерапия перестала действовать, обострились почечная и сердечная недостаточность, состояние сильно ухудшилось на фоне перенесенного ковида.

Последнее время легендарный футболист проводит в больнице. Сейчас врачи оказывают Пеле только паллиативную помощь – помогают справиться с симптомами, но не лечат саму болезнь. Трехкратному чемпиону мира помогают облегчить боль и справиться с одышкой.

На то, что ситуация тяжелая, косвенно указывают посты в соцсетях родных. Дочь Пеле Кели Насименто выложила пост, где лежит в обнимку с отцом.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», – написала женщина в соцсетях.

Но в выздоровление легенды в Бразилии, кажется, не верят.

В Сан-Паулу готовятся к худшему. Похоже, «Сантос» даже сделал саркофаг для Пеле

После сообщений об ухудшении состояния здоровья Пеле, сборная Бразилии посвящала голы королю, а болельщики на трибунах желали ему выздоровления.

Даже на зданиях в Катаре появлялись пожелания здоровья.

Но сейчас Бразилия готовится к худшему исходу. Например, в «Сантосе», за который Пеле играл большую часть карьеры.

В сеть просочилось видео установки золотого саркофага, украшенного изображениями Пеле. Но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Болельщики уже предположили, где именно этот саркофаг устанавливают. Вот такой тент появился в центре поля на стадионе «Вилья Белмиро» – арене «Сантоса».

В комментариях отметили, что подобный тент появлялся на прощании с командой «Шапекоэнсе», разбившейся в авиакатастрофе. Так что версия о том, что саркофаг установили на стадионе, звучит все правдоподобнее.

Еще на форме «Сантоса» в следующем сезоне появится корона – в честь короля футбола. Она будет прямо над эмблемой клуба. Подобное посвящение Пеле уже делали в 2019-м, но тогда корона появилась только на футболке с номером 10.

Давайте надеяться на лучшее и пожелаем Пеле здоровья.

Фото: East News/DOMICIO PINHEIRO / AGENCIA ESTADO / Agencia Estado via AFP; REUTERS