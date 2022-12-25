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Пеле все хуже: химиотерапия не помогает, а «Сантос», похоже, подготовил саркофаг

Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сантос Сантос
Пеле Пеле
Футбол Футбол

Печальные новости.

Конец 2022-го сильно ударил по здоровью 82-летнего Пеле: в конце ноября короля футбола внепланово госпитализировали в Сан-Паулу. Бразилец уже какое-то время борется с раком, а в прошлом году прошел химиотерапию.

Позже Пеле всех успокоил, но сообщения бразильской прессы не обнадеживают: химиотерапия перестала действовать, обострились почечная и сердечная недостаточность, состояние сильно ухудшилось на фоне перенесенного ковида.

Последнее время легендарный футболист проводит в больнице. Сейчас врачи оказывают Пеле только паллиативную помощь – помогают справиться с симптомами, но не лечат саму болезнь. Трехкратному чемпиону мира помогают облегчить боль и справиться с одышкой.

На то, что ситуация тяжелая, косвенно указывают посты в соцсетях родных. Дочь Пеле Кели Насименто выложила пост, где лежит в обнимку с отцом.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», – написала женщина в соцсетях.

Но в выздоровление легенды в Бразилии, кажется, не верят.

В Сан-Паулу готовятся к худшему. Похоже, «Сантос» даже сделал саркофаг для Пеле

После сообщений об ухудшении состояния здоровья Пеле, сборная Бразилии посвящала голы королю, а болельщики на трибунах желали ему выздоровления.

Даже на зданиях в Катаре появлялись пожелания здоровья.

Но сейчас Бразилия готовится к худшему исходу. Например, в «Сантосе», за который Пеле играл большую часть карьеры.

В сеть просочилось видео установки золотого саркофага, украшенного изображениями Пеле. Но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Болельщики уже предположили, где именно этот саркофаг устанавливают. Вот такой тент появился в центре поля на стадионе «Вилья Белмиро» – арене «Сантоса».

В комментариях отметили, что подобный тент появлялся на прощании с командой «Шапекоэнсе», разбившейся в авиакатастрофе. Так что версия о том, что саркофаг установили на стадионе, звучит все правдоподобнее.

Еще на форме «Сантоса» в следующем сезоне появится корона – в честь короля футбола. Она будет прямо над эмблемой клуба. Подобное посвящение Пеле уже делали в 2019-м, но тогда корона появилась только на футболке с номером 10.

Давайте надеяться на лучшее и пожелаем Пеле здоровья. 

«Молитесь за короля». Мбаппе, Кейн и весь футбольный мир переживают за здоровье Пеле

Фото: East News/DOMICIO PINHEIRO / AGENCIA ESTADO / Agencia Estado via AFP; REUTERS

20 комментариев

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messi_leo
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Ответ Leo Messi
Химиотерапия никогда не помогает
Останавливает в части случаев, но, к сожалению, не навсегда ((
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Совесть Черданцева
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Очень жаль...
Сначала Марадона, теперь Пеле..
Очень тяжело от того, что легенды прошлого уходят безвозвратно
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Show
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Дай королю футбола, Всевышней здоровья! У него, получилась не только удивительная карьера, но и жизнь,
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Вадим Сидоров
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Хватит охать в комментариях, вечно никто не живёт. Все мы умрём физически.
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Варлампий Варлампий
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Ответ Leo Messi
Химиотерапия никогда не помогает
земная медицина вообще мало что умеет. с серьезными вещами не умеет бороться, хоть бoмж, хоть миллиардер, все засыпают навсегда
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Pol Belov
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даже не знаю, что лучше, при сильном сердце долго жить в болезни, или же - при слабом сердце уйти без этих мучений ... что можно пожелать человеку, который уже обречен? только умиротворения пока жив...
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Злобный Конь
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Паллиативка это край..
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Петр Сосулин
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Как бы страшно это не звучало, но это идеальная смерть. Сейчас есть время со всеми попрощаться и что бы попрощались с тобой и отпустили. Лучше, чем неожиданно и с оставшимися недосказанностями. Поэтому, прощай легенда! Мы будем помнить тебя.
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renar mamich
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Ответ Leo Messi
Химиотерапия никогда не помогает
При поздних стадиях рака помогает только господь бог
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Direct free kick
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Фальшивая победа обитателей канала дискавери из аргентины добили Пеле. Аргентосы позор футбола
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Viktor_SV
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Ответ Kanonir152
Хотелось бы чтобы Пеле дожил до победы Бразилии на ЧМ.. Ему покорилось много свершений в его жизни. Надеемся на еще одно.
Три своих бразильских титула у него и ещё два титула потомков увидел. Всего достиг. Не нужно ему больше желать ничего, связанного с национальной сборной. Вот за Круиффа неприятно, что в 2010 свои не смогли порадовать первой победой.
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Leo Messi
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Ответ juiceegh
Тебе 90?
и ты уйдешь и я и все...
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Leo Messi
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Химиотерапия никогда не помогает
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Newsprom
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Ответ Xm.md
А если бы не жил, то жизнь не удалась бы? Что за дичь
Так я и не пишу, что жизнь удалась или нет) Что за дичь)
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Xm.md
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Ответ Newsprom
Удивительно все же было жить в одно время с тремя лучшими игроками в истории футбола. Жаль, только, что Марадона уже ушёл, Пеле тоже на грани… Но как же мне повезло все же!
А если бы не жил, то жизнь не удалась бы? Что за дичь
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juiceegh
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Ответ Newsprom
Удивительно все же было жить в одно время с тремя лучшими игроками в истории футбола. Жаль, только, что Марадона уже ушёл, Пеле тоже на грани… Но как же мне повезло все же!
Тебе 90?
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Kanonir152
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Хотелось бы чтобы Пеле дожил до победы Бразилии на ЧМ.. Ему покорилось много свершений в его жизни. Надеемся на еще одно.
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Newsprom
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Удивительно все же было жить в одно время с тремя лучшими игроками в истории футбола. Жаль, только, что Марадона уже ушёл, Пеле тоже на грани… Но как же мне повезло все же!
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Konstantin Meerov
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какие надежды? легенде уже больше 80 и его съедает рак. чудес не бывает. счет идет на недели, поэтому люди готовятся
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andregalkin
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Конечно, очень жаль, но такова жизнь
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