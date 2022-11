Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

А сейчас главный защитник.

Тизер интервью Криштиану Роналду английскому журналисту Пирсу Моргану заполнил все медиапространство – там португалец наговорил столько, что навсегда отрезал себе путь в «МЮ». В этот момент напротив него сидел британский журналист, не слишком известный в футболе. Знакомимся подробнее.

Морган – ведущий CNN. Раньше работал главным редактором в нескольких популярных британских таблоидах

Морган – британский ведущий американского телеканала CNN. Выходит в эфир со своим собственным достаточно популярным шоу Piers Morgan’s Life Stories. Эта телепрограмма в 2011 году заменила в эфире «Шоу Ларри Кинга» после выхода телеведущего на пенсию.

В прошлом Пирс работал главным редактором ряда английских таблоидов: The Sun, The News of the World и Daily Mirror. Некоторое время вел футбольную колонку в издании Daily Mail.

Морган был редактором Daily Mirror в период, когда газета была замешана в скандале со взломом телефонов – тогда британская газета якобы вела прослушку телефонных переговоров знаменитостей страны. В 2011 году Морган отрицал, что когда-либо взламывал чей-то телефон.

В марте 2021 года журналист грубо раскритиковал интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, за что его вывели из студии программы «Доброе утро, Британия».

Также Пирс известен симпатиями к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Пирс – фанат «Арсенала». В свое время он жестко проходился по Джаке и Озилу

Морган – один из самых видных и активных болельщиков «Арсенала». Правда, Пирс отзывается об игроках больше в негативном ключе, чем в позитивном – по крайней мере, публично.

•‎ После матча «Арсенала» с «Кристал Пэлас» в 2019 году, когда Гранит Джака бросил капитанскую повязку на газон, Пирс писал: «Джака был заменен после еще одной неудачной игры, послал болельщиков «Арсенала», снял футболку и ушел в подтрибунное помещение. Таким должен быть наш капитан? Это полный позор. Он должен быть лишен капитанской повязки».

•‎ В 2020-м под шквал критики Моргана попал Месут Озил, отказавшийся снизить зарплату.

«Позор, Месут Озил! Позор. Позвольте мне прояснить. Более молодые игроки, которые получают гораздо меньше, чем ты, соглашаются понизить зарплаты на 12,5% – это крошечная капля в океане для тебя, а ты отказываешься, потому что хочешь посмотреть, как сложится финансовая ситуация. И это в то время, когда ты сидишь на своей заднице, играя в PlayStation каждый вечер и не выходя на поле. Серьезно? Мне кажется, игроки не получали встряску. Именно поэтому некоторые из них заслуживают хорошую взбучку.

Такие, как Месут Озил, которые просто сказали «нет». Нет, извините, нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», я могу иметь одну из самых больших зарплат в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, сидя на заднице и ничего не делая прямо сейчас. Но нет, я не собираюсь сокращать зарплату», – сказал Морган.

•‎ А этой весной журналист предлагал «Арсеналу» подписать Роналду: «Я абсолютно серьезно. Это бы решило нашу проблему с нападающими, а также помогло бы мне отойти от ухода Обамеянга. Я уже подобрал футболку для Криштиану», – написал телеведущий.

•‎ От этих слов Морган все еще не отказывается. «Габриэлу Жезусу нужен партнер-бомбардир. Тепловая карта Жезуса просто шокирует. Он так много бегает, что «Арсеналу» нужен опытный нападающий мирового уровня, выигравший все, который находился бы в штрафной и помогал сделать последний шаг. И у меня есть кое-кто на примете: Криштиану Роналду! Я бы запросто взял его на шесть месяцев. И просто смешно, что кто-то думает, будто Роналду разучился играть в футбол», – говорил недавно Пирс.

А почему Роналду пришел именно к Моргану?

После выхода отрывков из интервью Роналду Пирс объяснил, что именно португалец выступил инициатором разговора.

«Я не просил Роналду об интервью, он сам попросил меня устроить это. Все произошло недавно. Думаю, ни для кого не секрет, что Роналду чувствовал настоящее разочарование по поводу того, что происходило в «МЮ» последний год.

Роналду почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это будет взрывоопасно и вызовет ажиотаж. Криштиану знал, что люди будут его критиковать. Но также он знал, что всё сказанное – правда и что пришло время высказаться. Иногда правда может ранить», – приводил слова Пирса Моргана talkSPORT.

Сам Роналду не объяснял мотивацию выбора Моргана, но, кажется, все из-за того, что журналист и футболист хорошо общаются – об этом известно со слов Пирса.

•‎ В сентябре 2021 года Морган рассказывал про ужин с Криштиану.

«Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» – спросил я у Роналду. Это происходило в час ночи, мы были на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине. Тогда он еще играл за «Ювентус» и не принял решения о возвращении в «МЮ».

Мы ужинали и ели прекрасную японскую еду и пили итальянское красное вино (я выпил куда больше, чем он) и болтали обо всем на свете, начиная со спорта и политики и заканчивая серийными убийцами. Пришло время для большого вопроса. «Месси», – незамедлительно и решительно ответил он.

«Правда?» – спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника. «Определенно. Он лучший из тех, против кого я играл», – сказал Роналду и усмехнулся. – «Но, Пирс, ты задаешь неправильный вопрос».

«Хорошо, а какой вопрос правильный?»

«Тебе следует спросить у меня, кто является величайшим игроком…»

«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, смеясь.

Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает, что является лучшим из всех, кто когда-либо играл в эту игру. И я согласен с ним», – написал Морган в своей колонке для Daily Mail.

•‎ В марте этого года Морган в своей колонке писал: «Сегодня я попросил Роналду одним словом описать, почему он лучший игрок всех времен. «Больше, чем особенный. Я Единственный», – ответил он. И добавил два смеющихся смайлика».

В той же колонке журналист добавил: «В конце нашего ужина я спросил, какую надпись он хотел бы видеть на своем надгробии. Он с улыбкой ответил: «№ 1. Не №7, а №1».

Это не первое интервью Моргана с Криштиану. В 2019-м Роналду заплакал после вопроса ведущего об отце

Три года назад Пирс и Роналду уже провели большой разговор – кстати, в очень похожем интерьере. Тогда Роналду рассказал, что в детстве подкармливали остатками из «Макдака», что не гуляет по Турину и не ковыряет в носу, попарно покупает авто, вспомнил, что был в шаге от трансфера в «Арсенал» и признался, что секс с Джорджиной – лучше, чем гол ножницами «Ювентусу». И поделился грустью из-за секс-скандала 2018-го, когда Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании.

Но главный момент интервью – воспоминания об отце.

Морган показал Кришу видео, как папа форварда Жозе Диниш Авейру незадолго до смерти в 2005 году в интервью норвежскому телевидению говорит, что гордится сыном. Роналду увидел эту запись впервые.

– Это очень эмоциональный момент для тебя.

– Я никогда не видел этого... Извините... [Роналду заплакал]

– Почему ты загрустил?

– Потому что я был номером один, а он никогда не видел этого. Он не видел, как я получаю награды.

– Он не увидел, насколько великим ты стал.

– Никогда... Моя семья видела, моя мама, мои братья – даже мой старший сын. Но мой отец, он ничего не увидел.

Как Морган высказывался о Роналду раньше?

В 2008 году в Daily Mail вышла колонка Пирса с заголовком: «Роналду – избалованный ребенок. Зачем его подбадривать?»

В ней он обвинял Криштиану в нелояльности «МЮ» (как раз тогда ходили активные слухи о его переходе в «Реал») и недоумевал, почему болельщики манкунианского клуба все равно поддерживают Роналду.

Там же журналист называл португальца серийным ныряльщиком и человеком, который одержим собой. «Я вежливо намекаю, что во всем мире футбола найдется немного более эгоцентричных и избалованных игроков, чем молодой Криштиану. Высокомерие — не самая плохая черта футболиста, и я не держу на него зла. Но нелояльность – это действительно плохо. И Роналду в плане нелояльности действительно лучший в мире», – писал Пирс.

«Я хотел бы увидеть его постоянно ухмыляющееся прыщавое лицо, временно застывшее от ужаса, когда фанаты «Олд Траффорд» дали бы ему понять, что они на самом деле думают о его прелюбодейной интрижке с «Реалом». Вместо этого болельщики «Юнайтед» приветствовали его как героя-победителя. И это меня сильно разочаровало», – этими словами журналист закончил колонку.

За 14 лет многое поменялось.

