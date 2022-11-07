«Ливерпуль» против «Реала» (опять!), «ПСЖ» попал на «Баварию», а «Челси» выпал «Дортмунд». В 1/8 ЛЧ будет 🔥

Несколько ремейков недавних финалов.

УЕФА провел жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов – мы узнали пары, за которыми будем следить в конце февраля/начале марта.

Вот они:

• Самая статусная пара 1/8 – «Ливерпуль» против «Реала» . 20 Кубков чемпионов на двоих! И ремейк финала в Париже.

Болельщики «Ливерпуля» вряд ли сильно рады: в последние годы «Реал» очень мешал «красным» в Европе. Это и проигранные финалы (2018, 2022), и вылет в сезоне-2020/21.

• «Парижу» колоссально не везет с жеребьевками: «Барселона», «Реал» и вот теперь «Бавария» – последние соперники «ПСЖ» в 1/8 .

И эта пара – повторение финала-2020. Тогда победила «Бавария» (1:0).

• «Бенфика» не зря заняла первое место в группе – все же «Брюгге» не самый пугающий вариант, если сравнить со жребием «ПСЖ».

• «Тоттенхэм» уже играл с «Миланом», когда прорвался в плей-офф в сезоне-2010/11. Лондонцы тогда прошли именитого соперника (1:0, 0:0), а дальше в четвертьфинале попали на «Реал».

В тренерской карьере Антонио Конте никого не побеждал так часто, как «Милан» – 10 побед.

• В паре «РБ Лейпциг» – «Ман Сити» наметилось дерби Гвардиол (защитник Йошко) против Гвардиолы (тренер Пеп).

Команды играли в группе в прошлом сезоне, и было весело: победа «Сити» 6:3 и успех «Лейпцига» 2:1.

• Еще одно воссоединение ждем у «Боруссии» и «Челси»: тут и Кристиан Пулишич, и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кстати, в 21 веке только Марко Ройс (156) забил за «Дортмунд» больше Обамеянга (141).

Когда матчи?

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, ответные – 7/8 и 14/15 марта .

Сеянные команды (то есть с первых мест в группах) ответные матчи играют дома.

А что потом?

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 17 марта.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill