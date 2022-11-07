О духе времени
Блог

«Ливерпуль» против «Реала» (опять!), «ПСЖ» попал на «Баварию», а «Челси» выпал «Дортмунд». В 1/8 ЛЧ будет 🔥

Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бенфика Бенфика
Милан Милан
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Интер Интер
Порту Порту
Бавария Бавария
Брюгге Брюгге
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Ливерпуль Ливерпуль
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Несколько ремейков недавних финалов.

УЕФА провел жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов – мы узнали пары, за которыми будем следить в конце февраля/начале марта. 

Вот они:

Самая статусная пара 1/8 – «Ливерпуль» против «Реала». 20 Кубков чемпионов на двоих! И ремейк финала в Париже.

Болельщики «Ливерпуля» вряд ли сильно рады: в последние годы «Реал» очень мешал «красным» в Европе. Это и проигранные финалы (2018, 2022), и вылет в сезоне-2020/21.

• «Парижу» колоссально не везет с жеребьевками: «Барселона», «Реал» и вот теперь «Бавария» – последние соперники «ПСЖ» в 1/8.

И эта пара – повторение финала-2020. Тогда победила «Бавария» (1:0).

• «Бенфика» не зря заняла первое место в группе – все же «Брюгге» не самый пугающий вариант, если сравнить со жребием «ПСЖ».

• «Тоттенхэм» уже играл с «Миланом», когда прорвался в плей-офф в сезоне-2010/11. Лондонцы тогда прошли именитого соперника (1:0, 0:0), а дальше в четвертьфинале попали на «Реал».

В тренерской карьере Антонио Конте никого не побеждал так часто, как «Милан» – 10 побед.

• В паре «РБ Лейпциг» – «Ман Сити» наметилось дерби Гвардиол (защитник Йошко) против Гвардиолы (тренер Пеп).

Команды играли в группе в прошлом сезоне, и было весело: победа «Сити» 6:3 и успех «Лейпцига» 2:1.

• Еще одно воссоединение ждем у «Боруссии» и «Челси»: тут и Кристиан Пулишич, и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кстати, в 21 веке только Марко Ройс (156) забил за «Дортмунд» больше Обамеянга (141).

Когда матчи?

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, ответные – 7/8 и 14/15 марта.

Сеянные команды (то есть с первых мест в группах) ответные матчи играют дома.

А что потом?

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 17 марта.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

Самая яркая пара 1/8 ЛЧ?
2943 голосa
«Ливерпуль» – «Реал»
37%
Карим Бензема
«ПСЖ» – «Бавария»
51%
Килиан Мбаппе
«Боруссия» – «Челси»
1%
Пьер-Эмерик Обамеянг
«Барса» – «МЮ» из ЛЕ!
7%
Лига Европы УЕФА
Я за другую пару
4%
Милан

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные