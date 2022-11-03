«Бенфика» обошла «ПСЖ» только суммой гостевых голов – мячом на 90+2. Сработал 6-й дополнительный показатель!

Не зря давили до 6:1.

Мы сомневались, что в последнем туре и последнем дне группового этапа ЛЧ достаточно интриг. Но одна из них вдруг родилась и шикарно развернулась на последних минутах.

«ПСЖ» и «Бенфика» боролись за первое место в группе заочно: парижане играли в гостях с «Ювентусом», лиссабонцы – на выезде с «Маккаби».

У них было по 11 очков, но «ПСЖ» опережал по разнице мячей уверенно – на четыре. Так как между собой оба раза сыграли 1:1, в любом случае потребовались бы дополнительные показатели.

А теперь следите:

«ПСЖ» выиграл 2:1, вели в счете с 69-й минуты, только улучшил разницу до +9 (16:7).

«Бенфика» об этом знала, игра в Израиле получалась – португальцам нужно было довести цифры до таких же, выиграть в пять мячей. На той же 69-й они сделали только 3:1, но активизировались и добили соперника. Забили на 73-й, 88-й – а еще вонзили на второй добавленной! Получилось у знакомого нам по «Локо» Жоау Мариу.

К чему это привело.

Конечно, нужны пояснения. Гол Мариу решающий, потому что именни им «Бенфика» сравняла общую разницу.

Когда это произошло, активировался дополнительный подсчет – гостевых голов, и тут у португальцев уже было большое преимущество. Потому что «ПСЖ» за три матча забил столько же, сколько «Бенфика» за один этот последний.

Сработал седьмой по приоритету показатель! То есть шестой дополнительный, так как первый – собственно, очки.

Равенство было по очкам, разнице и количеству голов в матчах между собой (из-за симметричных 1:1), суммарной разнице мячей (ее уравнял Мариу) и общему количеству голов (потому что уравнял цифры полностью).

Дальше в списке по правилам УЕФА как раз количество гостевых мячей во всех матчах – и вот тут 9:6 в пользу «Бенфики».

Так португальцы скинули «ПСЖ» с первого места и получили посев на жеребьевке 1/8 финала – будут играть с кем-то со второго места.

Ух!

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun