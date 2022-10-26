Но брал титулы в стране.

«Барселона» второй раз подряд отправляется в Лигу Европы из группы ЛЧ – впервые за 24 года каталонцы после одного провала допустили еще один.

Перед Хави тренером, которого дважды останавливали в группе, был Луи ван Гал, главной звездой в составе – Ривалдо, а капитаном – Хосеп Гвардиола.

В 1997-м «Барсе» помешало киевское «Динамо». Хотя в чемпионате сделали исторический дубль

Период Луи ван Гала в Каталонии всегда вспоминали с противоречивыми чувствами. Голландец принес «Барселоне» два чемпионства, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА всего за три года, но из-за неудовлетворительных результатов в ЛЧ постоянно ловил вагоны критики.

За два первых сезона при Ван Гале каталонцы ни разу не вышли из группы.

Первый заход в 1997-м начинали как фавориты группы, но все сразу пошло не так. С «Ньюкаслом» и ПСВ набрали только одно очко и собирались экстренно исправлять ситуацию в спаренных играх с киевским «Динамо» – но получили в них суммарно 0:7. И улетели на последнее место, там и остались.

На пресс-конференциях тренер не стеснялся. Его тяжелые отношения с медиа и фанатами накаляли положение еще сильнее. После неудач Ван Гала атаковали за чрезмерное доверие соотечественникам, а сам он признавался, что внедрить в «Барселоне» свою философию максимально трудно – игроки просто не хотят ему подчиняться.

Но самое поразительное, что даже на таком фоне «Барселона» выиграла чемпионат и дважды победила «Реал» в класико. А еще взяла Кубок Испании – этот золотой дубль стал первым за 20 лет с лишним лет.

Игроки не любили Луи за слишком скучные тренировки и догматичный футбол, но тренера за внутренние результаты все равно оставили.

В 1998-м «Барса» не выжила в «группе смерти». А дома снова взяла титул

Через год «Барселона» попала в тяжелую группу с «Ман Юнайтед» и «Баварией» – датский «Брондбю» воспринимался как закуска, так что основная борьба развязалась между тремя гигантами.

Луи понял, что ему требуется больше «своих» людей на поле. Приобрели Роналда и Франка де Буров, Патрика Клюйверта, и Филлипа Коку – этот голландский блок должен был изменить ситуацию.

Но «Барса» не выиграла ни одного топ-матча. Каталонцы забили больше всех в той группе – и все равно вылетели. Восьми очков не хватило, чтобы выйти из самой сложной группы из возможных – команда Ван Гала попались два будущих финалиста, которые устроят незабываемое в решающем матче.

После нового провала в Лиге чемпионов несколько в тени осталась даже уверенное золото Ла Лиги – с отрывом от «Реала» в 11 очков. Даже это не помогло тренеру сблизиться с командой и болельщиками.

Плюс голландец продолжал ругаться с игроками.

Например, пытался заставить Ривалдо играть на фланге, когда звездный бразилец (лучший бомбардир обоих сезонов, о которых мы говорим – 28 мячей в первом, 29 во втором) требовал ставить его только под нападающим.

«После пары тренировок я решил, что он идиот. Хотя через пару недель все же понял, что он прав», – как-то признавался Хави. А вот Христо Стоичков не остывал долго – и в 2015-м даже называл тренера мусором.

Пока Луи побеждал, его оставляли, но сезон-1999/2000 завершился для «Барсы» без трофеев, хоть и с полуфиналом Лиги чемпионов. Ван Гал ушел вместе с перспективными помощниками – Жозе Моуринью и Роналдом Куманом. А перед отъездом сформулировал:

«Друзья из прессы. Я ухожу. Поздравляю».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson/Allsport, Martin Rose/Bongarts, Tom Honan/EMPICS