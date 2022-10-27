Освободится в день старта ЧМ-2022.

Юссуфа Мукоко – главный бриллиант академии «Дортмунда» – не продлевает контракт с клубом из-за родителей. Он ждет 18-летия, чтобы от них не зависеть.

Мукоко не общается с родителями – обвиняет их в жадности. В ноябре он сможет подписать контракт сам

Мукоко уже сейчас мог бы планировать карьеру дальше, но формально пока не имеет права подписать новый контракт с «Боруссией» .

В немецком Bild выяснили, что Мукоко серьезно поссорился и с родителями, и с другими членами семьи. Отец футболиста во всем обвиняет его агента – из-за этого Юссуфа не общается с родственниками.

Дальше появились детали – неприятные.

Оказывается, родители Мукоко живут только на деньги молодого футболиста. До 10 ноября они должны выплатить больше миллиона евро за дом (1300 квадратных метров) в Гамбурге, иначе их выселят.

Юссуфа, конечно, мог бы помочь, но он больше двух лет с родителями не общается, поэтому не намерен решать их проблему . Игрок обвиняет родителей в жадности.

Только из-за этого кофликта уроженец Камеруна все все еще не продлил контракт с «Боруссией» (нынешний действует до лета 2023-го). Юссуфа хочет дождаться 18-летия и подписать все самостоятельно – потому что до совершеннолетия именно родители должны представлять интересы футболиста (еще больше инсайдов о клубе – тут).

День рождения скоро – 20 ноября. Но формально контракта нет, поэтому Мукоко фигурирует в таких списках и таких инсайдах.

По информации Kicker, клуби и игрок четко намерены продлить контракт. «Боруссия» предлагает Мукоко 10 млн евро за три года. «Мальчику всего семнадцать лет, через два месяца он станет совершеннолетним, и тогда он сможет самостоятельно поставить свою подпись», – говорил главный тренер «Дортмунда» Эдин Терзич в сентябре.

Желание оставить Мукоко в Дортмунде объяснимо: он самый результативный игрок клуба с ноября 2020-го , когда дебютировал. С тех пор Юссуфа сыграл 1093 минуты и совершил 14 голевых действий (девять голов и пять ассистов) – эффективнее в чемпионате Германии играли только Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски.

Мукоко включен и в расширенную заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022. В день открытия турнира ему исполнится 18.

Юссуфа мощно ворвался в «Боруссию». Разрывал с самого детства, всегда играл в командах намного старше

Напомним историю Мукоко. Юссуфа родился в Камеруне и до 10 лет жил с бабушкой-дедушкой. Затем он переехал к отцу Джозефу в Гамбург, у которого с 90-х немецкое гражданство. Раньше Мукоко выглядел старше своих лет, поэтому отцу пришлось объясняться: «Сразу после рождения я зарегистрировал его в посольстве Германии в Яунде [столица Камеруна], в Германии у нас есть свидетельство о рождении».

Юссуфа начинал в академии «Санкт-Паули»: забил 21 мяч в 12 играх за команду до 15 лет. Потом мальчика забрали в «Боруссию», там он стал еще сильнее: 33 гола в 15 матчах за команду U15.

В 2017-м 12-летнего парня навырост перевели в команду U17. В дебютном матче он сделал дубль, чем впервые привлек внимание мировых медиа. Затем выдал два хет-трика и покер – стало понятно, что у «Боруссии» растет феномен. Мукоко забил рекордные 50 мячей в 28 играх.

Перед сезоном-2019/20 14-летний Мукоко перешел в команду до 19 лет и забил шесть раз в первом же матче. На этом уровне парень снова побил кучу рекордов:

• В сентябре 2019-го дебютировал в юношеской Лиге чемпионов в матче против «Барселоны», став самым юным игроком в истории этого турнира.

• В октябре 14-летний камерунец забил «Интеру» и стал самым юным автором гола в истории юношеской ЛЧ.

• К апрелю 2020 года, за шесть игр до прерванного из-за пандемии конца сезона, Мукоко забил 34 гола в 20 матчах «Боруссию» до 19 лет. Конечно, это очередной рекорд.

• Мукоко впервые забил в Бундеслиге в 16 лет и 28 дней – рекорд чемпионата Германии. Предыдущий продержался меньше года – Флориан Виртц из «Байера» забил «Баварии» в возрасте 17 лет и 34 дней.

До 2020-го в Бундеслиге была сложная система ограничений – ее отмену «Боруссия» продавила как раз ради Мукоко. Согласно старым правилам, за основу нельзя сыграть раньше календарного года, когда футболисту исполнится 17. Но теперь разрешили играть с 16 лет – и Мукоко дебютировал на следующий день после 16-летия.

У нападающего уже есть длительный контракт с Nike на 10 млн евро и грандиозные планы на будущее: «Моя цель – стать профессионалом в Дортмунде, взять с «Боруссией» Лигу чемпионов и выиграть «Золотой мяч».

Фото: globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON , Revierfoto, via www.imago-images/www.imago-images.de