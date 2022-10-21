О духе времени
Блог

Испанский футбол на грани бойкота. Клубы недовольны новым законом о спорте – он разрешает командам играть в Суперлиге

Суперлига Европы Суперлига Европы
Флорентино Перес Флорентино Перес
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Хавьер Тебас
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Под угрозой общая сделка с инвестфондом CVC на 2 млрд евро.

В испанском футболе неспокойно. Ла Лига и Сегунда могут объявить бессрочный бойкот и приостановить турниры. Все из-за нового закона о спорте в Испании, который допускает участие местных команд в Суперлиге.

Клубы прежде всего опасаются, под угрозой окажется соглашение с инвестфондом CVC, по которому испанские команды должны получить около 2 млрд евро. За сделку с инвестфондом в свое время проголосовали 38 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды, против выступили лишь «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Овьедо».

Больше всего обеспокоены маленькие и средние клубы, которые уже вовсю используют доходы от CVC. Взять хотя бы Ла Лигу:

• «Осасуна» на эти деньги выкупила за 15 млн евро свою тренировочную базу «Тахонар» вместе со всей инфраструктурой: до этого она принадлежала региональным властям Наварры. Кроме того, памплонцы потратили деньги от CVC на покупку полузащитника Мои Гомеса, чтобы не перегружать и без этого скромный трансферный бюджет.

• «Бетис» этим летом начал строить новую тренировочную базу и планирует пустить на это деньги со сделки с CVC (такой же план у «Эспаньола», «Кадиса» и «Сельты»). Также севильский клуб планирует запустить бизнес в цифровой сфере (конкретики по этому поводу пока нет), общая сумма –  70 млн евро. Большую часть возьмут от доходов от сделки с инвестфондом. 

• «Реал Сосьедад» тоже запланировал работы на тренировочной базе. На доходы от CVC клуб хочет улучшить стадион дубля, построить арену для женской команды, а также поле для хоккея на траве.

• «Хетафе», «Вильярреал», «Вальядолид», «Альмерия», «Эльче» и «Жирона» планируют вложить деньги CVC в обновление не только тренировочных баз, но и домашних стадионов.

• «Валенсия» и вовсе собирается достраивать «Нуэва Месталья», хотя несколько раз замораживала проект. Деньги от инвестфонда пришлись очень кстати – этим летом работы на стадионе наконец-то возобновились.

• И это не учитывая вложений в маркетинг – «Севилья», например, хочет потратить деньги на развитие международного бренда.

• «Атлетико» планирует улучшить инфраструктуру и технологическое развитие, а еще закрыть долги.

Что за закон?

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) на одном из последних заседаний приняла новый закон о спорте. Нововедения заключаются в разрешении испанским командам совмещать участие в национальных турнирах с выступлением в Суперлиге.

Это не понравилось подавляющему большинству команд: в случае участия «Реала» и «Барселоны» в Суперлиге могут возникнуть проблемы со сделкой с CVC и, соответственно, со всеми полученными и еще нет деньгами.

17 октября министр культуры и спорта Испании Микель Исета встретился с представителями Ла Лиги и людьми из 14 клубов: последние выразили беспокойство по поводу внесения поправок в закон.

Кроме того, они предложили пойти на радикальные меры: в случае участия «Реала» и «Барселоны» в Суперлиге отозвать у них лицензии на участие в национальном чемпионате.

Клубы также волнует то, что с введением поправок больше власти станет у испанского королевского футбольного союза (RFEF), которым управляет Луис Рубиалес. Они хотят попросить у Ла Лиги регулярные отчеты о любых институциональных изменениях в RFEF.

Народная партия Испании (PP) в противовес PSOE предложила не вносить поправки из-за предполагаемого давления президента «Реала» Флорентино Переса на остальные испанские клубы: «Они вели с нами переговоры и вдруг сказали нам, что им нужно было выслушать другую сторону. Для них собственное мнение важнее, чем мнение других клубов, которые формируют Ла Лигу. Закон о спорте меняет Флорентино Перес».

По информации COPE, представители лиги и клубов покинули встречу с министром культуры и спорта Испании довольными, в ожидании окончательного решения вечером 20 октября. Однако закон не изменили, новые поправки не аннулировали и пошли разговоры о начале возможной забастовки уже на следующей неделе. Имена конкретных клубов не называют, но уже можно сказать, что это решение явно не понравилась основной части испанской футбольной общественности.

А что с Суперлигой сейчас?

Недавно вновь появились новости о запуске турнира. Даже называют конкретные сроки – стартует в сезоне-2024/25.

Впрочем, идею турнира по-прежнему поддерживают лишь три из двенадцати клубов-основателей: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Появляется информация не только о датах, но и о конкретных функционерах: проект Суперлиги назначил генеральным директором Бернда Райхарта из A22 Sports Management – компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.

Есть и изменения по сравнению с первоначальной идеей формата турнира: от гарантированного участия команд планируют отказаться, вместо этого организаторы разработают новый формат в ходе обсуждения с более широким числом клубов.

Все решится 15 декабря: в этот день европейский суд вынесет вердикт по существованию Суперлиги. Перспектив две: либо Суперлига получит свободу действий, либо суд закрепит за УЕФА эксклюзивное право на проведение международных соревнований.

Один раз запустить Суперлигу не получилось, впереди вторая попытка. Будет ли она успешной?

Фото: globallookpress.com/Isabel Infantes, Fernando Sanchez, www.imagephotoagency.it

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные