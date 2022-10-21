Испанский футбол на грани бойкота. Клубы недовольны новым законом о спорте – он разрешает командам играть в Суперлиге

Под угрозой общая сделка с инвестфондом CVC на 2 млрд евро.

В испанском футболе неспокойно. Ла Лига и Сегунда могут объявить бессрочный бойкот и приостановить турниры. Все из-за нового закона о спорте в Испании, который допускает участие местных команд в Суперлиге.

Клубы прежде всего опасаются, под угрозой окажется соглашение с инвестфондом CVC, по которому испанские команды должны получить около 2 млрд евро. За сделку с инвестфондом в свое время проголосовали 38 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды, против выступили лишь «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Овьедо».

Больше всего обеспокоены маленькие и средние клубы, которые уже вовсю используют доходы от CVC. Взять хотя бы Ла Лигу:

• «Осасуна» на эти деньги выкупила за 15 млн евро свою тренировочную базу «Тахонар» вместе со всей инфраструктурой: до этого она принадлежала региональным властям Наварры. Кроме того, памплонцы потратили деньги от CVC на покупку полузащитника Мои Гомеса, чтобы не перегружать и без этого скромный трансферный бюджет.

• «Бетис» этим летом начал строить новую тренировочную базу и планирует пустить на это деньги со сделки с CVC (такой же план у «Эспаньола», «Кадиса» и «Сельты»). Также севильский клуб планирует запустить бизнес в цифровой сфере (конкретики по этому поводу пока нет), общая сумма – 70 млн евро. Большую часть возьмут от доходов от сделки с инвестфондом.

• «Реал Сосьедад» тоже запланировал работы на тренировочной базе. На доходы от CVC клуб хочет улучшить стадион дубля, построить арену для женской команды, а также поле для хоккея на траве.

• «Хетафе», «Вильярреал», «Вальядолид», «Альмерия», «Эльче» и «Жирона» планируют вложить деньги CVC в обновление не только тренировочных баз, но и домашних стадионов.

• «Валенсия» и вовсе собирается достраивать «Нуэва Месталья», хотя несколько раз замораживала проект. Деньги от инвестфонда пришлись очень кстати – этим летом работы на стадионе наконец-то возобновились.

• И это не учитывая вложений в маркетинг – «Севилья», например, хочет потратить деньги на развитие международного бренда.

• «Атлетико» планирует улучшить инфраструктуру и технологическое развитие, а еще закрыть долги.

Что за закон?

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) на одном из последних заседаний приняла новый закон о спорте. Нововедения заключаются в разрешении испанским командам совмещать участие в национальных турнирах с выступлением в Суперлиге.

Это не понравилось подавляющему большинству команд: в случае участия «Реала» и «Барселоны» в Суперлиге могут возникнуть проблемы со сделкой с CVC и, соответственно, со всеми полученными и еще нет деньгами.

17 октября министр культуры и спорта Испании Микель Исета встретился с представителями Ла Лиги и людьми из 14 клубов: последние выразили беспокойство по поводу внесения поправок в закон.

Кроме того, они предложили пойти на радикальные меры: в случае участия «Реала» и «Барселоны» в Суперлиге отозвать у них лицензии на участие в национальном чемпионате.

Клубы также волнует то, что с введением поправок больше власти станет у испанского королевского футбольного союза (RFEF), которым управляет Луис Рубиалес. Они хотят попросить у Ла Лиги регулярные отчеты о любых институциональных изменениях в RFEF.

Народная партия Испании (PP) в противовес PSOE предложила не вносить поправки из-за предполагаемого давления президента «Реала» Флорентино Переса на остальные испанские клубы: «Они вели с нами переговоры и вдруг сказали нам, что им нужно было выслушать другую сторону. Для них собственное мнение важнее, чем мнение других клубов, которые формируют Ла Лигу. Закон о спорте меняет Флорентино Перес».

По информации COPE, представители лиги и клубов покинули встречу с министром культуры и спорта Испании довольными, в ожидании окончательного решения вечером 20 октября. Однако закон не изменили, новые поправки не аннулировали и пошли разговоры о начале возможной забастовки уже на следующей неделе. Имена конкретных клубов не называют, но уже можно сказать, что это решение явно не понравилась основной части испанской футбольной общественности.

А что с Суперлигой сейчас?

Недавно вновь появились новости о запуске турнира. Даже называют конкретные сроки – стартует в сезоне-2024/25.

Впрочем, идею турнира по-прежнему поддерживают лишь три из двенадцати клубов-основателей: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Появляется информация не только о датах, но и о конкретных функционерах: проект Суперлиги назначил генеральным директором Бернда Райхарта из A22 Sports Management – компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.

Есть и изменения по сравнению с первоначальной идеей формата турнира: от гарантированного участия команд планируют отказаться, вместо этого организаторы разработают новый формат в ходе обсуждения с более широким числом клубов.

Все решится 15 декабря: в этот день европейский суд вынесет вердикт по существованию Суперлиги. Перспектив две: либо Суперлига получит свободу действий, либо суд закрепит за УЕФА эксклюзивное право на проведение международных соревнований.

Один раз запустить Суперлигу не получилось, впереди вторая попытка. Будет ли она успешной?

Фото: globallookpress.com/Isabel Infantes, Fernando Sanchez, www.imagephotoagency.it