Перед «Арсеналом» Ван Нистелрой пошутил про теплый прием. Это отсылка к разборке в 2003-м

Когда он смазал пенальти за «МЮ».

Главный матч четверга – перенесенная игра второго тура Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ. Она принципиальна не только тем, что команды лидируют в группе А, но и тем, что на «Эмирейтс» приедет Руд Ван Нистелрой.

«Я ожидаю теплый прием. Я сохранил им беспроигрышную серию тем, что не попал тогда», – пошутил главный тренер ПСВ перед выездом в Лондон. Речь, конечно же, про «Битву на «Олд Траффорд».

Помните?

19 лет назад Ван Нистелрой мог лишить «Арсенал» серии без поражений, но промазал с пенальти на последних минутах

Возвращаемся в 2003-й. В шестом туре АПЛ сезона-2003/04 «Арсенал» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Лондонцы тогда шли на втором месте, а соперник – на третьем (отставал на одно очко).

Тот матч 21 сентября запомнился прежде всего сумасшедшей борьбой, не очень зрелищной игрой и дефицитом опасных моментов. Но на последних минутах нападающий «МЮ» Диего Форлан упал в чужой штрафной после фола Мартина Киоуна, и главный судья Стив Беннетт назначил пенальти. К мячу подошел Руд ван Нистелрой.

Нидерландец пульнул в перекладину, и на табло остались нули. Через минуту Беннетт дал финальный свисток, и на поле началась потасовка: особенно отличился Киоун, напрыгнувший на ван Нистелроя. Он ударил его по шее и заревел прямо в лицо.

«Для меня и моих товарищей по команде это было справедливо. Возвращаясь назад, возможно, мы могли бы отреагировать сдержаннее, но это произошло в пылу страстей, и я ни о чем не жалею», – вспоминал Киоун.

Отличился не только Мартин. Правый защитник «Арсенала» Лоран грубо толкнул нидерландца в спину, а Рэй Парлор и Эшли Коул выкрикивали оскорбления.

Все закончилось штрафами и дисквалификациями: у «МЮ» оштрафовали Райана Гиггза и юного Криштиану Роналду, у «Арсенала» – Лорана, Коула, Виейра и Парлора. Дисквалифицировали еще четверых: Лоран выбыл из строя на четыре игры, Киоун на три, Виейра с Парлором – на одну.

В том сезоне ван Нистелрой забил 20 голов в 31 матче АПЛ, «МЮ» завершил чемпионат на третьем месте. Второе занял «Челси», а чемпионом стал «Арсенал».

Ван Нистелрой так вспоминал нереализованный пенальти: «С того момента прошло уже 20 лет. Это не засело у меня в голове, но во время выезда в Англию к «Арсеналу» ко мне возвращаются воспоминания, те две игры – их часть. Спустя годы я улыбаюсь. Однако я убежден, что мой период в Англии характеризуется пятью годами, а не двумя матчами».

Руд ван Нистелрой возвращается на «Эмирейтс», но уже не футболистом, а главным тренером ПСВ. А почему бы не отомстить «Арсеналу» в новом статусе?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/PAUL BARKER / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency