Безумная концовка «Барсы»: спасли ЛЧ-шансы на 92-й! Хотя даже Хави уже не верит

Нужно слишком большое чудо.

«Барселона» и «Интер» подарили самый драматичный концерт этого евросезона. Даже в итоговых 3:3 отражено не все, что происходило.

Гости сразу отдали «Барсе» мяч и пытались ловить на контратаках. Команда Хави приняла условия, генерировала момент за моментом, хотя получала и в ответ – но стабильно выручал Марк-Андре тер Стеген.

В конце первого тайма «Барселона» забила: Усман Дембеле с паса Роберто – впервые с 10 сентября.

Во втором тайме «Интер» проснулся.

На 50-й минуте Николо Барелла поймал мяч в штрафной после изящного паса от Бастони. Обратите внимание на Жерара Пике: он делал вид, что все контролирует, хотя на самом деле это было и близко не так. «Интер» наказал.

Ничья хозяев не совсем устраивала: «Барсе» надо было выиграть, чтобы перехватить контроль над ситуацией и рассчитывать на второе место в группе.

При поражении «Барселона» уже сразу бы летела в ЛЕ – и «Интер» прокатил каталонцев на американских горках.

❌ 63’ – «Барса» вылетает. Постарался Лаутаро Мартинес: аргентинец шикарно принял грудью и не оставил шансов Эрику Гарсии. Удар – и от двух штанг мяч закатился в ворота.

✅ 82’ – «Барса» в игре. Левандовски оказался первым на мяче и пробил низом. Андре Онане помешал рикошет от Бастони, но какая уже разница – 2:2 в таком сценарии смотрелись более-менее!

❌ 89’ – «Барса» снова вылетает. Теперь Лаутаро зацепился за вынос Онаны на правом фланге и выдал тончайший пас в штрафную на Робина Гозенса.

Немец опередил Франка Кессиэ, прошил Тер Стегена и снова приблизил «Интер» к победе.

✅ 92’ – «Барса» сохраняет шансы на плей-офф.

Левандовски теперь выше всех в штрафной, забил головой. Каталонцы сравняли счет и немного выдохнули, хотя нужна была победа.

Команда Хави из последних сил рванула вперед – и поплатилась.

Уже на 94-й Лаутаро вывел хавбека Кристьяна Аслани один на один. Казалось, Мартинес сделал все – забивай или отдавай на пустые ворота, но Аслани попал прямо в Тер Стегена.

После игры 20-летний парень не мог найти себе места. Тут мы разобрали момент отдельно:

«Барса» все-таки спаслась, хоть это и весьма формальное сохранение шансов.

Шанс у «Барсы» еще есть – но слишком многое должно сложиться

При победе «Интер» уже вышел бы в плей-офф, теперь нужно обыгрывать «Викторию» или «Баварию» в последних турах. У миланцев есть право на поражение: при равенстве очков с «Барсой» они будут выше за счет личных встреч.

«Выиграв, мы бы вышли из группы за два тура до окончания, но мы надеемся доставить болельщикам это удовольствие в матче против «Виктории», – резюмировал Симоне Индзаги.

А что остается «Барсе»? Есть только один сценарий:

• Обыграть и «Викторию», и «Баварию»;

• Ждать, что «Интер» не выигрывает больше ни одного матча. При двух ничьих итальянцев «Барса» выйдет в плей-офф.

Даже Хави уже не верит, что такое возможно.

«Если не обыгрываешь «Интер» дома, не заслуживаешь даже при призрачных шансах продолжать выступать в турнире, – признался главный тренер. – У нас есть небольшая надежда, но положение непростое. Мы откладываем Лигу чемпионов в сторону и сосредотачиваемся на Ла Лиге.

Я разочарован и зол. В прошлом году вылет не так сильно ударил по нам. В этом году мы вылетаем из-за наших ошибок. А Лига чемпионов их не прощает».

Фото: East News/IMAGO/www.imago-images.de; REUTERS/Nacho Doce