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Безумная концовка «Барсы»: спасли ЛЧ-шансы на 92-й! Хотя даже Хави уже не верит

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Нужно слишком большое чудо.

«Барселона» и «Интер» подарили самый драматичный концерт этого евросезона. Даже в итоговых 3:3 отражено не все, что происходило.

Гости сразу отдали «Барсе» мяч и пытались ловить на контратаках. Команда Хави приняла условия, генерировала момент за моментом, хотя получала и в ответ – но стабильно выручал Марк-Андре тер Стеген.

В конце первого тайма «Барселона» забила: Усман Дембеле с паса Роберто – впервые с 10 сентября.

Во втором тайме «Интер» проснулся.

На 50-й минуте Николо Барелла поймал мяч в штрафной после изящного паса от Бастони. Обратите внимание на Жерара Пике: он делал вид, что все контролирует, хотя на самом деле это было и близко не так. «Интер» наказал.

Ничья хозяев не совсем устраивала: «Барсе» надо было выиграть, чтобы перехватить контроль над ситуацией и рассчитывать на второе место в группе.

При поражении «Барселона» уже сразу бы летела в ЛЕ – и «Интер» прокатил каталонцев на американских горках.

❌ 63’ – «Барса» вылетает. Постарался Лаутаро Мартинес: аргентинец шикарно принял грудью и не оставил шансов Эрику Гарсии. Удар – и от двух штанг мяч закатился в ворота.

✅ 82’ – «Барса» в игре. Левандовски оказался первым на мяче и пробил низом. Андре Онане помешал рикошет от Бастони, но какая уже разница – 2:2 в таком сценарии смотрелись более-менее!

❌ 89’ – «Барса» снова вылетает. Теперь Лаутаро зацепился за вынос Онаны на правом фланге и выдал тончайший пас в штрафную на Робина Гозенса.

Немец опередил Франка Кессиэ, прошил Тер Стегена и снова приблизил «Интер» к победе.

✅ 92’ – «Барса» сохраняет шансы на плей-офф.

Левандовски теперь выше всех в штрафной, забил головой. Каталонцы сравняли счет и немного выдохнули, хотя нужна была победа.

Команда Хави из последних сил рванула вперед – и поплатилась.

Уже на 94-й Лаутаро вывел хавбека Кристьяна Аслани один на один. Казалось, Мартинес сделал все – забивай или отдавай на пустые ворота, но Аслани попал прямо в Тер Стегена.

После игры 20-летний парень не мог найти себе места. Тут мы разобрали момент отдельно:

Фэйл дня: «Интер» почти отправил «Барсу» в Лигу Европы, но супермомент на 94-й глупо запороли

«Барса» все-таки спаслась, хоть это и весьма формальное сохранение шансов. 

Шанс у «Барсы» еще есть – но слишком многое должно сложиться

При победе «Интер» уже вышел бы в плей-офф, теперь нужно обыгрывать «Викторию» или «Баварию» в последних турах. У миланцев есть право на поражение: при равенстве очков с «Барсой» они будут выше за счет личных встреч.

«Выиграв, мы бы вышли из группы за два тура до окончания, но мы надеемся доставить болельщикам это удовольствие в матче против «Виктории», – резюмировал Симоне Индзаги.

А что остается «Барсе»? Есть только один сценарий:

• Обыграть и «Викторию», и «Баварию»;

• Ждать, что «Интер» не выигрывает больше ни одного матча. При двух ничьих итальянцев «Барса» выйдет в плей-офф.

Даже Хави уже не верит, что такое возможно.

«Если не обыгрываешь «Интер» дома, не заслуживаешь даже при призрачных шансах продолжать выступать в турнире, – признался главный тренер. – У нас есть небольшая надежда, но положение непростое. Мы откладываем Лигу чемпионов в сторону и сосредотачиваемся на Ла Лиге.

Я разочарован и зол. В прошлом году вылет не так сильно ударил по нам. В этом году мы вылетаем из-за наших ошибок. А Лига чемпионов их не прощает».

Барселона Испания – Интер Италия 3:3 (1:0, 2:3)
Дата проведения
12 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 40 Дембеле, 1:1 – 50 Барелла, 1:2 – 63 Мартинес, 2:2 – 82 Левандовски, 2:3 – 89 Гозенс, 3:3 – 90 Левандовски.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Кессиэ, 72), Пике, Эрик Гарсия, Алонсо (Бальде, 72), Бускетс (де Йонг, 64), Педри, Гави (Ферран Торрес, 82), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 64).
ИнтерОнана, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 85), Димарко (Дармиан, 67), Мхитарян, Чалханоглу (Гозенс, 76), Барелла (Аслани, 85), Джеко (Белланова, 76), Мартинес.
Предупреждения:
Мартинес (52), де Врей (55), Дембеле (78), Мхитарян (84).
Удаление:
Индзаги (90).

Знаем 5 команд в плей-офф ЛЧ. «Сити», «Реал», «Бавария» и – внезапно – «Наполи» с «Брюгге»

Фото: East News/IMAGO/www.imago-images.de; REUTERS/Nacho Doce

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