Хвича вывел «Наполи» в плей-офф ЛЧ! У команды исторические 9 побед подряд

Лидируют в Серии А, почти выиграли группу ЛЧ.

«Наполи» Лучано Спаллетти продолжает побеждать. В четвертом туре Лиги чемпионов уверенно разобрались с «Аяксом», хоть в концовке и пришлось понервничать – 4:2.

Неаполитанцы досрочно вышли в плей-офф – четыре победы в четырех матчах, все идет идеально.

«Наполи» забил два гола уже за 16 минут, и казалось, что проблем не будет – но «Аякс» дважды по ходу матча сокращал отставание до гола и наседал на чужие ворота, все решила только ошибка Дэйли Блинда на 89-й минуте, после которой Виктор Осимхен забил четвертый.

У Хвичи Кварацхелии снова яркий матч: гол с пенальти и ассист на Джанлуку Распадори. Отдельно давайте посмотрим именно голевую из первого тайма.

Именно голы с участием Хвичи – ключевые в матче, второй и третий. Сам Кварацхелия забил с 11-метрового победный.

• Для него в сезоне это уже 12-е результативное действие: седьмой мяч и пятый ассист в 13 матчах за «Наполи».

• Конкретно в ЛЧ он поучаствовал в пяти голах: два забил сам, на три отдавал передачи. Тут результативных действий больше, чем матчей – сыграли-то всего четыре тура.

• Вместе с паузой на матчи сборных у Хвичи шесть подряд результативных игр: на этом отрезке сделал 5+3.

«Наполи» еще никогда не был так хорош. Вот свежие рекорды

У команды Хвичи и Лучано Спаллетти суперсезон. Идут первыми в чемпионате и теперь почти выиграли группу Лиги чемпионов.

• «Наполи» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах в одном сезоне впервые в клубной истории. Мощно!

• Неаполитанцы накопили бешеную разницу забитых и пропущенных мячей, теперь +21 (29:8). За девять матчей, представьте!

Если брать только Серию А, клуб тоже лидирует, там +15 (22:7). И в ЛЧ достойные показатели: +13 (17:4). Одному «Аяксу» за две игры накидали десять мячей при трех пропущенных.

• «Наполи» лидирует в Серии А, да и в ЛЧ все тоже в порядке: только «Бавария» может повторить стопроцентный показатель побед по итогам четырех туров.

• В этом сезоне 22 гола «Наполи» в чемпионате Италии забили 12 футболистов – в топ-5 лигах ни одна команда не достигла такого показателя.

• Разгром «Аякса» на «Амстердам Арене» тоже вошел в историю: «Наполи» стал лишь третьей командой, забившей шесть «Аяксу» в гостях, после «Боруссии» и «Реала».

Браво!

Фото: REUTERS/Ciro De Luca; globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it