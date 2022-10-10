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Хвича вывел «Наполи» в плей-офф ЛЧ! У команды исторические 9 побед подряд

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Лидируют в Серии А, почти выиграли группу ЛЧ.

«Наполи» Лучано Спаллетти продолжает побеждать. В четвертом туре Лиги чемпионов уверенно разобрались с «Аяксом», хоть в концовке и пришлось понервничать – 4:2.

Неаполитанцы досрочно вышли в плей-офф – четыре победы в четырех матчах, все идет идеально.

«Наполи» забил два гола уже за 16 минут, и казалось, что проблем не будет – но «Аякс» дважды по ходу матча сокращал отставание до гола и наседал на чужие ворота, все решила только ошибка Дэйли Блинда на 89-й минуте, после которой Виктор Осимхен забил четвертый. 

У Хвичи Кварацхелии снова яркий матч: гол с пенальти и ассист на Джанлуку Распадори. Отдельно давайте посмотрим именно голевую из первого тайма.

Именно голы с участием Хвичи – ключевые в матче, второй и третий. Сам Кварацхелия забил с 11-метрового победный.

• Для него в сезоне это уже 12-е результативное действие: седьмой мяч и пятый ассист в 13 матчах за «Наполи».

• Конкретно в ЛЧ он поучаствовал в пяти голах: два забил сам, на три отдавал передачи. Тут результативных действий больше, чем матчей – сыграли-то всего четыре тура.

• Вместе с паузой на матчи сборных у Хвичи шесть подряд результативных игр: на этом отрезке сделал 5+3.

«Наполи» еще никогда не был так хорош. Вот свежие рекорды

У команды Хвичи и Лучано Спаллетти суперсезон. Идут первыми в чемпионате и теперь почти выиграли группу Лиги чемпионов.

• «Наполи» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах в одном сезоне впервые в клубной истории. Мощно!

• Неаполитанцы накопили бешеную разницу забитых и пропущенных мячей, теперь +21 (29:8). За девять матчей, представьте!

Если брать только Серию А, клуб тоже лидирует, там +15 (22:7). И в ЛЧ достойные показатели: +13 (17:4). Одному «Аяксу» за две игры накидали десять мячей при трех пропущенных.

• «Наполи» лидирует в Серии А, да и в ЛЧ все тоже в порядке: только «Бавария» может повторить стопроцентный показатель побед по итогам четырех туров.

• В этом сезоне 22 гола «Наполи» в чемпионате Италии забили 12 футболистов – в топ-5 лигах ни одна команда не достигла такого показателя.

• Разгром «Аякса» на «Амстердам Арене» тоже вошел в историю: «Наполи» стал лишь третьей командой, забившей шесть «Аяксу» в гостях, после «Боруссии» и «Реала».

Браво!

Наполи Италия – Аякс Нидерланды 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
12 октября, 19.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Лосано, 2:0 – 16 Распадори, 2:1 – 49 Классен, 3:1 – 62, пенальти Кварацхелия, 3:2 – 83, пенальти Бергвейн, 4:2 – 89 Осимхен.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 49), Лосано (Политано, 77), Кварацхелия (Элмаз, 77), Распадори (Осимхен, 50).
АяксПасвеер, Санчес (Бас, 65), Блинд, Тимбер, Басси, Классен, Альварес, Тайлор (Гриллич, 65), Кудус (Бробби, 65), Бергейс (Франсишку Консейсау, 84), Бергвейн (Окампос, 84).
Предупреждения:
Тайлор (27), Санчес (33), Альварес (52), Тимбер (61), Басси (66), Бергвейн (76), Жезус (87), Осимхен (90), Политано (90).

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca; globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it

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