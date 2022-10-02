Театр имени Жозе: снимал эмоции на селфи-камеру весь матч с «Интером». Смотрите, как он визжит после победы!

Пропускал из-за дисквалификации.

«Рома» обыграла «Интер» в главном матче итальянского тура, а Жозе Моуринью смог устроить шоу даже из бана.

В прошлом матче он получил красную и выходил на поле спорить – за это ему не дали руководить командой в Милане. Португальца не было на стадионе, он смотрел матч по телевизору, а инста-сториз фиксировал главные моменты. Снимал то экран, то себя на селфи-камеру.

А как только матч закончился, отдал телефон кому-то рядом и выдал фонтан эмоций, когда праздновал. Наслаждайтесь этим арт-хаусом!

Какой же он актер.

У «Интера» кризис: после поражения от «Ромы» улетели из зоны еврокубков

«Роме»-то хорошо, а вот «Интер» все никак не выздоровеет. Эти 1:2 – первое поражение от римлян аж с 2017-го.

Хотя начиналось все прекрасно. На 11-й минуте Эдин Джеко забил своей любимой команде, но мяч отменили из-за офсайда. «Интер» не успокоился и через 20 минут все-таки добился: после шикарного паса Николо Бареллы отличился латераль Федерико Димарко.

«Рома» почти сразу отыгралась, постарался Пауло Дибала: чудесно зарядил с лета. У Пауло четыре гола в семи матчах за «Рому» в Серии А – он лучший бомбардир команды в этом сезоне. А ведь летом аргентинца поначалу связывали как раз с «Интером».

Команды обменялись еще парочкой опасных моментов, но три очка утащила «Рома» – на 75-й Крис Смоллинг головой замкнул подачу Лоренцо Пеллегрини со штрафного. Римляне повели и не отдали.

«Рома» благодаря этой победе оторвалась от «Интера» , обошла «Лацио» и пока остановилась прямо по зоной ЛЧ. Перед паузой на сборные команда Жозе проиграла «Аталанте», которая сейчас хороша, но неприятной серии не допустили, сразу исправились.

• «Интеру» правда плохо. Команда проиграла четыре из шести последних игр: помимо «Ромы» были поражения от «Милана» в дерби, а еще от «Баварии» в ЛЧ и «Удинезе» в прошлом туре. Обыграли только «Торино» и «Викторию» Плзень, а ведь дальше два решающих матча против «Барселоны» в ЛЧ.

• У «Интера» всего 12 очков в чемпионате – команда Индзаги вылетела из зоны еврокубков. Идущий на первом месте «Наполи» уже оторвался на восемь очков, а «Милан» – на пять.

При этом Corriere dello Sport сообщает, что увольнять Индзаги пока не планируют. Руководство верит, что тренер выправит положение – и выступит даже лучше, чем в прошлом сезоне.

«Главный виновник нестабильности команды – я. Потому что тренер, – грустил Симоне после матча с «Удинезе». – Это лишний повод для анализа – но мы знали, на что способен соперник и должны были сделать больше. Намного больше».