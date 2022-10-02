Театр имени Жозе: снимал эмоции на селфи-камеру весь матч с «Интером». Смотрите, как он визжит после победы!

Пропускал из-за дисквалификации.
«Рома» обыграла «Интер» в главном матче итальянского тура, а Жозе Моуринью смог устроить шоу даже из бана.
В прошлом матче он получил красную и выходил на поле спорить – за это ему не дали руководить командой в Милане. Португальца не было на стадионе, он смотрел матч по телевизору, а инста-сториз фиксировал главные моменты. Снимал то экран, то себя на селфи-камеру.
А как только матч закончился, отдал телефон кому-то рядом и выдал фонтан эмоций, когда праздновал. Наслаждайтесь этим арт-хаусом!
Какой же он актер.
У «Интера» кризис: после поражения от «Ромы» улетели из зоны еврокубков
«Роме»-то хорошо, а вот «Интер» все никак не выздоровеет. Эти 1:2 – первое поражение от римлян аж с 2017-го.
Хотя начиналось все прекрасно. На 11-й минуте Эдин Джеко забил своей любимой команде, но мяч отменили из-за офсайда. «Интер» не успокоился и через 20 минут все-таки добился: после шикарного паса Николо Бареллы отличился латераль Федерико Димарко.
«Рома» почти сразу отыгралась, постарался Пауло Дибала: чудесно зарядил с лета. У Пауло четыре гола в семи матчах за «Рому» в Серии А – он лучший бомбардир команды в этом сезоне. А ведь летом аргентинца поначалу связывали как раз с «Интером».
Команды обменялись еще парочкой опасных моментов, но три очка утащила «Рома» – на 75-й Крис Смоллинг головой замкнул подачу Лоренцо Пеллегрини со штрафного. Римляне повели и не отдали.
«Рома» благодаря этой победе оторвалась от «Интера», обошла «Лацио» и пока остановилась прямо по зоной ЛЧ. Перед паузой на сборные команда Жозе проиграла «Аталанте», которая сейчас хороша, но неприятной серии не допустили, сразу исправились.
• У «Интера» всего 12 очков в чемпионате – команда Индзаги вылетела из зоны еврокубков. Идущий на первом месте «Наполи» уже оторвался на восемь очков, а «Милан» – на пять.
При этом Corriere dello Sport сообщает, что увольнять Индзаги пока не планируют. Руководство верит, что тренер выправит положение – и выступит даже лучше, чем в прошлом сезоне.
«Главный виновник нестабильности команды – я. Потому что тренер, – грустил Симоне после матча с «Удинезе». – Это лишний повод для анализа – но мы знали, на что способен соперник и должны были сделать больше. Намного больше».
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