Дядя главы федерации футбола Испании обвиняет племянника в коррупции. Тот тратил бюджетные деньги на девушек и слежку

Игра престолов.

Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес в центре очередного скандала. Весной издание El Confidential опубликовало переговоры Луиса и Жерара Пике: тогда речь шла о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии и том, какую выгоду от этого получит компания защитника «Барсы» под названием Kosmos.

В июне El Confidential выкатил еще один слив – расшифровку сообщений, которые в 2019-м Рубиалесу отправлял игравший тогда за «Реал» Серхио Рамос. Он говорил не о бизнесе, а о наградах – попросил помощи в борьбе за «Золотой мяч» по итогам того сезона. Если Луис что-то и сделал, то не помогло, и Рамос не попал даже в шорт-лист номинантов.

Но на этот раз Рубиалес встрял намного серьезнее.

Дядя Луиса обвинил его в трате денег федерации на вечеринки и сыщиков

Рубиалеса обвиняют в организации частных вечеринок, на которые он приглашал 8-10 молодых девушек в дом недалеко от Гранады. Праздник оплачивался со счетов федерации под предлогом важного рабочего мероприятия. El Mundo утверждает, что девушек для Рубиалеса нанимал известный в прошлом испанский футболист.

Президента федерации обвиняет его же дядя – Хуан Рубиалес, который в 2020-м был неожиданно уволен с поста главы штаба. Хуан рассказал, что Луис просил его найти способ незаметно вывести средства со счетов федерации, отказ и послужил причиной увольнения.

Хуан добавил, что Луис нанял частных сыщиков, чтобы следить за главой Ассоциации футболистов Давидо Арансо – это тоже оплачивала дочерняя компания испанской федерации.

Федерация футбола Испании отрицает все обвинения

Чиновники моментально отреагировали на обвинения:

«Федерация категорически отрицает все заявления Хуана Рубиалеса. Это очередное упражнение во лжи и манипуляции со стороны бывшего сотрудника, мотивированного злобой и поисками поводов для ухудшения имиджа текущего президента федерации футбола Испании.

Каждый из сотрудников федерации всегда полностью оплачивает проживание в Гранаде – включая самого Хуана Рубиалеса в прошлом. Сотрудники федерации не допускали каких-либо нарушений. Ни одного евро не было потрачено на вопросы, не относящиеся к деятельности федерации.

Несмотря на серьезность данных заявлений, не предоставлено никаких доказательств ни в один из государственных органов. Это просто новый шаг в печально известной кампании до дискредитации, которую президент переживает в последние месяцы».

Кто такой вообще Луис Рубиалес?

Луис стал президентом Федерации футбола Испании 18 мая 2018-го – и сразу же начал с громкого увольнения Хулена Лопетеги с поста тренера сборной за несколько дней до начала ЧМ-2018 за тайные переговоры с «Реалом».

Рубиалес словно был рожден для этой роли. Он закончил карьеру игрока уже в 32 года и сразу пошел в менеджеры. То было ожидаемо: еще в 2008-м Рубиалес грозил руководству «Леванте» забастовкой основного состава из-за больших долгов по зарплате и выглядел скорее как юрист, чем как обычный игрок.

«Забастовка – тоже инструмент, пусть и, возможно, самый резкий и последний. Мы должны бороться за свои законные права. Крайности всегда неприятны, но мы благодарим болельщиков за понимание и поддержку», – говорил Рубиалес.

Возглавив ассоциацию игроков, Луис начал менять систему и активно повышал свою влиятельность в системе испанского футбола. У него было три претензии к новому закону по реализации медиаправ чемпионата Испании – и главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу пришлось играть по правилам Рубиалеса. Тот конфликт и сейчас влияет на Испанию – Тебас и Рубиалес до сих пор не переносят друг друга.

«Тебас понимает, что при мне федерация будет сильной, – рассуждал Луис. – Убежден, что нам нужно помогать тем, кто находится в тени. Кто думает только о звезде, быстро забывает о корнях. Хорошо и правильно думать о Китае, но сначала нужно позаботиться об испанских фанатах. И неправильно, что Ла Лига пытается забрать себе полномочия федерации».

Только вот очередной скандал точно не в пользу Рубиалеса.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Spanish Royal Household; East News/OSCAR DEL POZO/AFP