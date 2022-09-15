О духе времени
Блог

Дядя главы федерации футбола Испании обвиняет племянника в коррупции. Тот тратил бюджетные деньги на девушек и слежку

светская хроника
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Жерар Пике Жерар Пике
Луис Рубиалес
Федерация футбола Испании
Ла Лига Ла Лига
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

Игра престолов.

Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес в центре очередного скандала. Весной издание El Confidential опубликовало переговоры Луиса и Жерара Пике: тогда речь шла о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии и том, какую выгоду от этого получит компания защитника «Барсы» под названием Kosmos.

В июне El Confidential выкатил еще один слив – расшифровку сообщений, которые в 2019-м Рубиалесу отправлял игравший тогда за «Реал» Серхио Рамос. Он говорил не о бизнесе, а о наградах – попросил помощи в борьбе за «Золотой мяч» по итогам того сезона. Если Луис что-то и сделал, то не помогло, и Рамос не попал даже в шорт-лист номинантов.

Но на этот раз Рубиалес встрял намного серьезнее.

Дядя Луиса обвинил его в трате денег федерации на вечеринки и сыщиков

Рубиалеса обвиняют в организации частных вечеринок, на которые он приглашал 8-10 молодых девушек в дом недалеко от Гранады. Праздник оплачивался со счетов федерации под предлогом важного рабочего мероприятия. El Mundo утверждает, что девушек для Рубиалеса нанимал известный в прошлом испанский футболист.

Президента федерации обвиняет его же дядя – Хуан Рубиалес, который в 2020-м был неожиданно уволен с поста главы штаба. Хуан рассказал, что Луис просил его найти способ незаметно вывести средства со счетов федерации, отказ и послужил причиной увольнения.

Хуан добавил, что Луис нанял частных сыщиков, чтобы следить за главой Ассоциации футболистов Давидо Арансо – это тоже оплачивала дочерняя компания испанской федерации.

Федерация футбола Испании отрицает все обвинения

Чиновники моментально отреагировали на обвинения:

«Федерация категорически отрицает все заявления Хуана Рубиалеса. Это очередное упражнение во лжи и манипуляции со стороны бывшего сотрудника, мотивированного злобой и поисками поводов для ухудшения имиджа текущего президента федерации футбола Испании.

Каждый из сотрудников федерации всегда полностью оплачивает проживание в Гранаде – включая самого Хуана Рубиалеса в прошлом. Сотрудники федерации не допускали каких-либо нарушений. Ни одного евро не было потрачено на вопросы, не относящиеся к деятельности федерации.

Несмотря на серьезность данных заявлений, не предоставлено никаких доказательств ни в один из государственных органов. Это просто новый шаг в печально известной кампании до дискредитации, которую президент переживает в последние месяцы».

Кто такой вообще Луис Рубиалес?

Луис стал президентом Федерации футбола Испании 18 мая 2018-го – и сразу же начал с громкого увольнения Хулена Лопетеги с поста тренера сборной за несколько дней до начала ЧМ-2018 за тайные переговоры с «Реалом».

Рубиалес словно был рожден для этой роли. Он закончил карьеру игрока уже в 32 года и сразу пошел в менеджеры. То было ожидаемо: еще в 2008-м Рубиалес грозил руководству «Леванте» забастовкой основного состава из-за больших долгов по зарплате и выглядел скорее как юрист, чем как обычный игрок.

«Забастовка – тоже инструмент, пусть и, возможно, самый резкий и последний. Мы должны бороться за свои законные права. Крайности всегда неприятны, но мы благодарим болельщиков за понимание и поддержку», – говорил Рубиалес.

Возглавив ассоциацию игроков, Луис начал менять систему и активно повышал свою влиятельность в системе испанского футбола. У него было три претензии к новому закону по реализации медиаправ чемпионата Испании – и главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу пришлось играть по правилам Рубиалеса. Тот конфликт и сейчас влияет на Испанию – Тебас и Рубиалес до сих пор не переносят друг друга.

«Тебас понимает, что при мне федерация будет сильной, – рассуждал Луис. – Убежден, что нам нужно помогать тем, кто находится в тени. Кто думает только о звезде, быстро забывает о корнях. Хорошо и правильно думать о Китае, но сначала нужно позаботиться об испанских фанатах. И неправильно, что Ла Лига пытается забрать себе полномочия федерации». 

Только вот очередной скандал точно не в пользу Рубиалеса.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Spanish Royal Household; East News/OSCAR DEL POZO/AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные