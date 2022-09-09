Так все-таки почему Фигу перешел из «Барсы» в «Реал»? Рассказывают сам Фигу, его агент, Флорентино Перес и Жоан Гаспар

«Он врал нам». «Он предал нас и заплатит за это». «Он наемник. Пусть проваливает». «Предатель. Иуда». Как только болельщики «Барсы» не называли Фигу после подлого перехода в «Реал» летом 2000 года.

Фаны протестовали на улицах и жгли футболки португальца.

А первое класико Луиша в составе врага превратили в ад: бросали на поле все – от монет до свиной головы, – свистели и оскорбляли человека, которого когда-то боготворили.

Занавес. 49-летний Фигу едет за рулем и не торопясь говорит: «Многие рассуждают о том, чего не знают. Но правду знаю только я. Ведь я был главным героем. И это моя жизнь. У каждого своя версия. Я расскажу свою».

Так начинается фильм «Дело Фигу: трансфер, который изменил футбол» – новая документалка от Netflix, в которой попытались пошагово восстановить трансфер и разобраться, почему ключевой игрок «Барсы» вообще задумался об уходе, как Перес всех перехитрил (Флорентино сам обо всем расскажет) и почему бездействовали боссы каталонского клуба.

«Я был готов умереть за эту футболку». Фигу было хорошо в «Барсе», он глумился над «Реалом» и дружил с Пепом

В «Барсу» Фигу перешел в 1995 году из «Спортинга». Вообще, Луиш хотел в Италию (его агент говорит, что тогда Серия А была лучшей лигой мира). Португалец даже подписал контракт с «Пармой», а параллельно вел переговоры с «Юве» – там Фигу поставил подпись еще под какой-то бумагой. Оказалось, что это предварительный контракт. Начались разборки, в результате полузащитника забанили в Италии на два года.

Но вариант с Ла Лигой тоже вполне устраивал молодого футболиста. «Меня переполняло чувство счастья и радости. Я следил за «Барселоной» и восхищался ей. Еще я собирался жить один. До этого жил с родителями», – вспоминает португалец. Неконфликтный, трудолюбивый и талантливый полузащитник быстро влился в команду, став важным игроком. Особенно крепко Фигу сдружился с Пепом Гвардиолой.

«Прошло уже 20 лет? Да? Ну и ну, – с удивленной улыбкой вспоминает 50-летний Пеп. – Я уже и забыл большинство вопросов, которые у меня к нему были. Удивительно, как быстро течет время. Мы с ним были очень близки. Делили номер на выездных матчах, жили вместе». Фигу сходу впечатлил Гвардиолу: «Помню в один из его первых дней в «Барсе» я подошел к Кройффу и спросил: «Что за дьявола вы подписали?» Я имел в виду, что он великолепен».

«Лучшим в нем было то, что когда ты в беде, он всегда приходил на помощь, – продолжает Пеп. – Есть много великих игроков, на которых нельзя положиться в сложных ситуациях. Луиш был другим. В трудный момент он говорил: «Пасуй мне». И пытался все изменить».

Бывшему защитнику «Реала» Роберто Карлосу до сих пор в кошмарах снятся матчи против той «Барсы». «Играть против Фигу – это не опыт. Это мучение. Играть против Луиша значит не спать ночами. Он был капитаном «Барсы», а я должен был его прикрывать. Я знал, что мне надо делать, но это было невозможно. Он был лучшим в мире. Фигу был символом «Барсы», пока играл там», – вспоминает бразилец.

Фигу с теплом вспоминает времена в «Барселоне». И признает, что был абсолютно счастлив: «Я разделял ценности клуба, был готов умереть за футболку. Поэтому меня считали одним из них». В документалке вспоминают, как Луиш глумился над «Реалом» на чемпионском параде: «Мадридские плаксы, склонитесь перед чемпионами. Да здравствует «Барса»!

Помимо мощной игры за «Барсу» и безграничной любви фанатов, португалец устроил в Каталонии личную жизнь. С женой – шведской моделью Элен Сведин – он познакомился в 1996 году в Барселоне во время шоу Хоакина Кортеса. «Для меня это было фантастическое время, да еще и в таком юном возрасте. Тогда я встретил жену. Моя первая дочь родилась в Барселоне», – говорит Фигу.

До этого момента кажется, что это документалка о легенде «Барселоны» Луише Фигу. И не укладывается в голове, зачем душе и сердцу «Барсы», лучшему игроку мира менять клуб. Да еще и уходить к вечному и заклятому врагу «Реалу».

Все началось с того, что Фигу почувствовал себя недооцененным

– Помнишь последний сезон Фигу? Был ли он недоволен? Упоминал ли свой контракт?

– Нет. Он умел отделять футбол от жизни вне поля. Помню, в последние месяцы было много слухов, и мы говорили об этом. Я спросил, как у него дела. Он сказал, что все в порядке. И пусть будет что будет. Но он вел себя как обычно, – вспоминает Гвардиола.

На самом деле за маской спокойного Фигу прятались внутренние метания. «Я был счастлив и в городе, и в клубе, – рассказывает Луиш. – Но для меня было важно, чтобы меня ценили за то, что я дал клубу. Возможно, временами я чувствовал, что руководство клуба ценит меня меньше, чем фанаты. Когда чувствуешь, что тебя не ценят, начинаешь думать, что найдется другой клуб, который даст признание и уважение».

В это время никому неизвестный Перес собирался стать президентом «Реала» и вернуть ему величие

«Ему 53 года, он инженер-строитель, женат. И уже 40 лет сосьос «Реала»».

– Вы следующий президент «Реала»?

– Я в этом уверен, – говорил Флорентино Перес на одном из испанских ТВ-шоу.

Правда, в победу Переса верил только он сам. Перед президентскими выборами-2000 его не воспринимали всерьез. Игроки вообще не знали, кто он такой. Да и действующий президент Лоренцо Санс выиграл две Лиги чемпионов за три года. Зачем что-то менять.

Тем не менее Перес во время предвыборной кампании транслировал мысль, что несмотря на две победы в ЛЧ, «Реалу» чего-то не хватает. Нужно восстанавливать былое величие. А для этого нужны игроки калибра Ди Стефано.

«Побеждать можно по-разному. По-мелкому или по-крупному. Именно так выигрывал «Реал» в прошлом. Я хочу побеждать по-крупному. Вот почему это самый известный и самый престижный клуб в мире. «Реал», как известно, признан ФИФА клубом века – благодаря уникальному стилю и манере. К сожалению, мы далеко ушли от этого имиджа», – делился Флорентино своим манифестом на ТВ в 2000-м.

– Перес считает «Реал» легендарной командой. Он всегда идеализировал клуб. И хотел, чтобы клуб соответствовал этому идеалу, – вспоминает тогдашний гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано.

– Когда Перес впервые упомянул о планах подписать Фигу?

– На первой встрече. Он спросил, что я думаю об этом игроке. Для него футбол – это дело героев, и он положил глаз на лучшего игрока мира с первого дня.

«Не беспокойся, я заплачу». За 4 недели до выборов Перес пригласил к себе кумира Фигу Футре и сказал, что хочет Луиша

4 недели до выборов. Бывший португальский полузащитник Паулу Футре, ставший в 2000-м спортивным директором «Атлетико», сидел дома. Вдруг раздался звонок. На проводе был его друг, который зачем-то срочно пригласил в офис к строительному магнату Флорентино Пересу.

Футре приехал в офис. «Я увидел огромные здания, зашел внутрь, секретарша отвела меня в кабинет и представила Пересу. Тогда я впервые услышал это имя. Он участвовал в выборах президента «Реала». Но он собирался баллотироваться, только если Фигу присоединится к нему. Я думал, это шутка. Я-то тут при чем?» – вспоминает Футре.

Кстати, Фигу обожал Футре: «Он был лучшим игроком страны. Я вырос, боготворя его. А потом, я не знаю как, он оказался вовлечен в мой трансфер».

А еще Паулу был в хороших отношениях с агентом Луиша.

– За Фигу надо заплатить 60 миллионов отступных. Кто их заплатит? – спросил Футре у Переса, все еще не понимая, шутит ли тот или говорит серьезно.

– Не беспокойся. Я заплачу, – спокойно ответил Флорентино.

Футре притворился, что говорит с агентом. И потребовал 10 млн комиссии за Фигу – Перес согласился на 6

Удивленный Футре прямо в кабинете набрал Жозе Вейгу, агента Фигу.

– Жозе, привет. Как дела? – начал Футре, коротко описав суть дела.

– Паулу, пожалуйста, не звони мне вечером с историями про того, кто хочет выиграть выборы в «Реале», подписав Фигу. Это невозможно. Нет, Паулу, забудь, давай поговорим в другой раз, не сейчас, – раздраженно ответил Вейга, повесив трубку.

Хоть на проводе уже никого не было, Футре продолжал держать телефон у уха. И говорил что вроде: «Да-да, Жозе. Ладно».

«Те 30-40 секунд, когда я притворялся, что говорю с Жозе, стали ключевыми во всей операции. О чем я думал? Если Перес может отдать 60 миллионов евро плюс налог наличными, он может дать и больше. Я лихорадочно соображал. Положив трубку на стол, я сказал Флорентино: «Он просит десять миллионов евро комиссии». Тот ответил: «Пять». Мы сторговались на шести», – вспоминает Футре.

Паулу продолжал трезвонить агенту.

– Дружище, это уникальная возможность. Успокойся. Не вешай трубку. Шесть миллионов комиссии!

– Что?! Шесть миллионов евро?! – офигел Вейга.

Так началась сага о Фигу. «Поразительно, что все началось со лжи», – иронизирует Футре.

«У нас есть предложение, от которого нельзя отказаться». Фигу дал добро на переговоры с Пересом и поручил спросить у «Барсы», можно ли улучшить его контракт

«Я поехал в Мадрид, чтобы встретиться с Пересом в офисе его строительной компании. Флорентино объяснил мне план. И все, что он сказал, имело смысл, но было очень трудным в исполнении. Я ответил ему, что поговорю с Луишем, и мы снова встретимся», – вспоминает Вейга.

В Нидерландах как раз проходил чемпионат Европы, где Фигу играл за Португалию. Жозе полетел туда на разговор со своим клиентом.

«Как мне сказали, был один человек, которого я не знал, но который хотел, чтобы я перешел в «Реал», если он выиграет выборы. Я сказал: «Ты спятил?» Как я могу сказать кому-то, не зная, победит он или нет, что перейду в «Реал», если у меня контракт с «Барсой»? Я не могу этого сделать.

Ни один клуб не платил столько за игрока. Они предлагали в четыре раза больше, чем я зарабатывал в «Барсе». Мне было трудно в это поверить. В «Барсе» тоже проходили президентские выборы. Это редкость, что в обоих клубах выборы шли одновременно. Но так и было. Я сказал агенту: «Продолжай говорить. Продолжай говорить с нужными людьми, и посмотрим, что будет», – выкладывает свою версию Фигу.

Луиш поручил Вейге поехать в Барселону и спросить, можно ли улучшить его контракт. Если согласятся, то он остается в «Барсе». «Я поехал и сказал Гаспару: «У нас есть предложение, от которого мы не можем отказаться». Я не упоминал название клуба. Мы просто хотели узнать, можно ли улучшить условия контракта Фигу», – рассказывает Вейга. Гаспар, будущий президент «Барсы», ответил отказом, ссылаясь на то, что сейчас выборы, и никакие контракты пересматриваться не будут.

«Это была навязчивая идея Луиша, – вспоминает Гаспар в документалке. – Время от времени он или Вейга просили больше денег. Но это нормально в мире футбола».

«Если принесешь чек, я вас с Фигу отправлю из «Барсы» первым классом». Гаспар во второй раз послал агента Луиша

«Люди говорят о чувствах, которые, конечно, у меня есть, но мне нужно, чтобы мне отвечали взаимностью. В конце концов, это отношения», – говорил Фигу.

Вейга передал португальцу слова Гаспара и объяснил ситуацию. Луиш в очередной раз сказал, что хочет остаться в «Барселоне». Но попросил последний раз переговорить с Гаспаром.

«Жоан, давай проясним. Это серьезно. Если мы не придем к соглашению, и ты не сделаешь ход, «Барселона» потеряет Фигу», – сказал Жозе будущему президенту каталонского клуба.

Гаспар во второй раз отказал. Но уже в более едкой манере. Вейга вспоминает, что тот сказал примерно следующее: «Ты меня шантажируешь. Если кто-то заплатит отступные, если кто-то принесет чек, я отправлю вас с Луишем отсюда в первом классе и по красной ковровой дорожке. Принеси чек. Я не верю, что в мире есть клуб, который заплатит такую сумму».

Агент опять позвонил Фигу и передал суть разговора. Вот тут Луиш уже вскипел: «Гаспар ни в грош меня не ставил. Я ожидал больше тепла. Какого-то признания. Я злился. Поговорив с ним, я подумал: «Черт возьми, он думает, что я блефую, чтобы улучшить условия контракта!» Все началось, потому что я был очень зол».

Инсайд о Фигу и «Реале» запустили на свадьбе дочери Санса. Журналист выдумал, что Перес оплатит членские взносы, если не купит Луиша

После не самого удачного Евро Фигу улетел на отдых в Сардинию. Там-то все и завертелось.

За 11 дней до выборов к истории с Фигу и «Реалом» подключилась пресса. Журналист El Larguero Хосе Рамон Де Ла Морена вспоминает, что слухи о трансфере были. Но он решил прояснить все напрямую у Переса: «Флорентино растерялся и сказал, что это неправда. Потом сказал, что правда. Я ответил: «Я напишу об этом». Он сказал: «Если напишешь, все испортишь. Не делай этого. Ты все испортишь!» А я ему: «Материал выйдет в полночь».

6 июля 2000-го Мичел Сальгадо женился на дочери Санса.

Хосе присутствовал на церемонии, но никак не мог найти себе места. Журналист переживал, что Marca перехватит инсайд о Фигу – и тогда он потеряет эксклюзив. В 18:20 Хосе решил выкатить новость в 20:30 – сразу после церемонии бракосочетания.

Он сел в машину, и новость вышла в прямом эфире на Cadena Ser. «Фигу будет играть за «Реал», если Флорентино Перес станет президентом, – выпалил молодой репортер. – Флорентино сказал, что если Фигу не перейдет в «Мадрид», он оплатит все членские взносы». Забавно, что правдой оказалась лишь первая часть. Вторую он додумал, чтобы сделать инсайд интереснее.

Перес в ярости позвонил Де Ла Морене: «Кретин, ты знаешь, что натворил? Еще и сказал, что я оплачу все членские взносы!» Санса новость застала в автомобиле. На развлекательной части подошел к Хосе и сказал: «Они одурачили тебя. Какой же ты идиот!»

Новость быстро стала темой дня. Но, по правде говоря, все равно никто не поверил, что сделка реальна.

«Невозможно. Все равно, что забрать Рауля из «Реала». Что скажут игроки на это?» – возмущался Санс перед журналистами.

Вейга подписал тот самый предварительный контракт с Пересом, получив добро от Фигу. Луиш отнекивается

Marca пошла дальше и бахнула инсайд о том, что Вейга подписал с Пересом предварительный контракт о переходе в «Реал», если Флорентино станет президентом. Говорят, что именно он стал ключевым фактором трансфера Фигу.

«Хуже всего в саге о Фигу – и как раз здесь уместно слово «предательство», – то, что, по словам Луиша, Вейга подписал контракт без его ведома. Я ему не верю. Фигу долго отрицал этот контракт», – со скепсисом объясняет Гаспар.

«Какой предконтракт? Я могу рассказать только свою правду. На этот вопрос может ответить только Жозе, который, как говорят, подписал контракт. Единственное, что я сказал Жозе: «Поговори с кем нужно, и тогда мы решим, насколько это реально». Честно говоря, я не знаю, подписывал ли кто-то контракт, я его не видел», – парирует Фигу.

А теперь слово агенту.

– Был ли предварительный контракт?

– Да, был.

– Вы подписали его?

– Да, я его подписал.

– А Фигу подписывал?

– Нет. Он не подписывал и не мог этого сделать.

– Фигу просил вас подписать контракт?

– Да.

«Одно дело поговорить от моего имени, другое – подписать контракт, – настаивает на своем Фигу. – Если он подписал, значит взял на себя обязательства и риски в этой ситуации. Он не мог делать меня ответственным».

«Врать не в моих интересах. Прошел 21 год. Но, думаю, пришло время рассказать мою версию. Фигу не видел этого контракта. У Переса не было копии. Была только одна версия. Перед подписанием контракта я позвонил Фигу и зачитал его полностью. Я спросил его: «Луиш, могу я его подписать?» Луиш ответил: «Да, можешь». И я подписал. Я бы ни за что не подписал документ без согласия игрока», – уверяет Вейга.

Фигу в интервью Sport сказал, что остается в «Барсе». В ответ Перес приказал дать интервью Marca

Сам Фигу, судя по всему, до последнего собирался остаться в «Барселоне». И за 7 дней до выборов в «Реале» дал интервью каталонской газете Sport, где сказал об этом намерении.

Переса такая самодеятельность взбесила. Фло позвонил Вейге.

– Жозе, что за интервью? Как это вообще возможно? Мы разгаре выборов. Что происходит?

– Не волнуйся. Все в порядке. Это просто уловка «Барсы», – успокаивал агент.

Перес принял доводы Вейги, но сказал, чтобы Фигу дал интервью Marca. На следующий день в мадридской газете вышла статья, противоречащая прежним словам португальца. «Если Перес победит, кто знает, что будет?» – уклончиво говорил Фигу с обложки.

Когда у Переса за кулисами какого-то мероприятия спросили, что происходит и кому верить, Флорентино с улыбкой до ушей ответил: «Лично я доверяю Marca»

Санс подготовил нарезку с моментами Фигу в «Барсе»

Предвыборная кампания была в самом разгаре. Пересу, кажется, понравился тезис про оплату членских взносов в случае срыва трансфера Фигу. Поэтому он упоминал это в каждом выступлении.

Сансу уже было не до смеха, и он тоже пытался креативить. Когда стало понятно, что переход Фигу реален, действующий президент подготовил нарезку с моментами Луиша в «Барсе» и раздавал кассеты болельщикам (эпизод, где португалец говорит «мадридские плаксы» попал в нарезку).

«Я не уйду из «Барсы». Это окончательно». За 2 дня до выборов Фигу был уверен, что останется

Ситуация накалялась с каждым днем. Болельщики не понимали, что происходит. В документалке приводят архивные кадры с разъяренными фанатами «Барселоны».

«Он тут не нужен. Пусть уходит. Пусть заплатит и уходит», – негодует пожилой мужчина с улицы.

«Он наемник. Пусть проваливает», – со злобой говорит другой фанат.

Нервы сдавали и у самого Фигу: «Были моменты колебаний: то да, то нет. Было много угроз, много давления, много гадких заявлений и историй, не только против меня, но и против моей семьи. Перейти играть за главных соперников – непростое решение».

Не выдерживая давления, Луиш позвонил редактору Sport Тони Фриеросу и предложил интервью, чтобы положить конец слухам. Фотограф и редактор газеты приехали к Фигу прямо на Сардинию. Фриерос вспоминает, что после этого интервью был уверен: португалец остается в «Барсе».

«Я не уйду из «Барсы». Это мое окончательное решение», – сказал Фигу в интервью Sport.

Похоже, ловушка Переса сильно помогла сделке. Но Флорентино отрицает

Вот и наступил день выборов. Фигу окончательно психанул – сказал Вейге, что не перейдет в «Реал». И попросил больше не звонить ему. У агента был серьезный повод нервничать.

«Я знал, все может сорваться в любой момент, но Флорентино сказал, что дело в шляпе. Я спросил, что будет, если все в последний момент сорвется. Он ответил: «Не сорвется, я добавил штраф в 30 млн евро. И если он захочет выйти из сделки, ему придется заплатить «Реалу» 30 млн евро», – вспоминает Де Ла Морена.

Говорят, что когда Перес стал президентом «Реала», Вейга расплакался и умолял Фигу перейти в «Мадрид». Об этом нет ни слова в документалке. Но зато есть реплика Переса, который уменьшает роль этой легендарной бумаги.

«Я никогда не подписывал ничего подобного, уверяю вас. Это был 2000 год, за этот 21 год я не делал ничего подобного. Это было сделано в качестве побудительной меры, ничего более. Фигу его не подписывал. Мы подписали контракт с Вейгой, и это можно рассматривать как заявление о намерениях, ведь у агента не было полномочий подписывать что-либо от имени Фигу», – объясняет президент «Реала».

«Штраф был последним пунктом. Я взглянул на него, – вспоминает Футре. – И если бы Луиш продолжал говорить Вейге, что не перейдет в «Реал», у нас была бы большая проблема. Это стоило Жозе нервов, ведь в контракте стояло его имя. Кто-то должен был заплатить 30 млн евро. И я сказал: «У нас есть только одно решение. Заказать частный самолет».

Вейга и Футре вылетели на Сардинию. Ни о каком отдыхе уже речи не шло. Все были напряжены. «Жозе прекрасно понимал, что за соглашение он подписал. Но это было его соглашение. Он знал, во что ввязался. Они хотели, что я взял на себя ответственность. Вот зачем они приехали», – делится воспоминаниями Фигу.

Луиш целый день повторял, что не может перейти в «Реал». Но Футре с Вейгой преследовали португальца, ходили за ним в костюмах и галстуках по пляжу. В итоге пришли к компромиссу: берут частный самолет до Лиссабона и там встречаются с Пересом. «Давай мы извинимся перед Флорентино, и ты скажешь, что не хочешь играть за «Реал», – такой вариант предлагал Футре.

Перес сказал Фигу, что будет строить команду вокруг него. Жена Луиша забанила трансфер (но он все равно подписал контракт)

Все собрались в офисе Вейги в Лиссабоне. Там был и Перес вместе со своими сотрудниками.

«Я поведал ему о своем плане, – рассказывает Перес. – О том, что хочу построить команду вокруг него. Я сказал, что соберу лучших игроков мира, что мы хотим создать волшебный «Мадрид», достойный своей истории».

Речь Флорентино впечатлила Фигу, и он согласился на переход. «Все пытались убедить меня. А я пытался всех выслушать. Потом позвонил жене в 2-3 часа ночи, разбудил и сказал: «Я решил поехать в «Мадрид», – вспоминает Луиш.

У Футре немного другая версия: «Фигу начал говорить с Элен по-английски. И он просто отвечал: «Да, да, да, да, да, да». Когда звонок закончится, он произнес: «Нет, я не могу подписать контракт». И тогда Флорентино сказал: «Ты будешь моей звездой. Я хочу, чтобы ты играл за «Мадрид», Луиш. Мне не нужны 30 миллионов. Мне нужен ты. Я хочу собрать лучшую команду в мире».

Похоже, речь Переса стала ключевым фактором в сделке.

«Мне было что терять, вся моя жизнь была в «Барселоне». Для меня эта история началась с невнимания ко мне, учитывая, что я значил и давал клубу. Я хотел играть в футбол там, где меня ценят. Вот что убедило меня перейти в «Реал».

Причина в том, что в «Реале» меня искренне ценили и нуждались. Было ли это эгоистично? Может быть. Заработал ли я больше денег? Да, но думаю, если я б остался в «Барселоне», заработал бы столько же. Бывают важные моменты, когда нужно думать о себе», – объяснил свои мотивы Фигу.

Уже светало, когда Луиш подписал контракт.

Гаспар говорит, что Фигу требовал 3 млн евро и был готов остаться в «Барсе». Луиш отрицает

Через несколько дней после подписания негласного контракта с «Реалом» и встречи с Пересом Гаспар стал президентом «Барсы». Тогда он получил странный звонок от Фигу: «Мне позвонил Луиш со словами: «Привет, Жоан, поздравляю!» Я ответил: «Благодарю. Когда ты приедешь?» Он сказал, что все зависит от меня. Вот тут и начинается предательство».

По словам Гаспара, Фигу сказал примерно следующее: «У меня два билета. Из Лиссабона в Мадрид. И из Лиссабона в Барселону. Каким я воспользуюсь, зависит от вас. От чего это зависит? Вы должны дать мне банковскую гарантию на 500 миллионов песет (около 3 млн евро – Sports.ru). Я хочу, чтобы «Барса» дала мне это. Потом ты заберешь меня из аэропорта и сделаешь заявление, что Фигу остается в «Барселоне».

Гаспар ответил, что не может дать гарантию. Тогда Фигу сообщил, что переходит в «Реал».

Сам Луиш отрицает этот звонок. Получается, что кто-то из них врет.

***

Фигу даже не возвращался в Барселону после Евро. Из Лиссабона он вылетел на презентацию в Мадрид. Луиш признает, что на самом мероприятии ни о какой радости и речи не шло, его атаковали тысячи мыслей и противоречивых чувств.

Тем не менее Фигу подводит к тому, что не жалеет о переходе в «Реал». Как минимум потому, что жалеть о прошлом бессмысленно.

«Мы выиграли все. Не знаю поменял ли я противостояние, оно всегда существовало. Поменяло ли это судьбу испанского футбола? Да, поменяло, ведь это был самый крупный трансфер в мировом футболе. Это также изменило цикл побед. Связано ли это с моим переходом? Не знаю, но реальность такова, что цикл изменился. Потому что пять лет «Барселона» ничего не выигрывала».

Фото: netflix.com; Gettyimages.ru/Allsport UK