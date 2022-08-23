«Барса» до сих пор не заявила 50-миллионного Кунде – если не найдут 20 млн евро до 31 августа, он уйдет бесплатно

Жюль Кунде этим летом перешел из «Севильи» в «Барселону» за 50+5 млн евро – это крупнейшая продажа андалусийцев. Каталонцы выиграли борьбу за защитника у «Челси» и сразу повесили отступные в миллиард евро, однако могут потерять игрока уже в это трансферное окно – бесплатно.

Как так?

•‎ «Барса» перед матчем с «Райо Вальекано» зарегистрировала 4 новичков из 5 – Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена и Рафинью. Кунде – единственный, кого зарегистрировать не получилось – сообщалось, что для этого «Барсе» требуется дополнительно выручить более 20 млн евро.

•‎ Через неделю ничего не поменялось. Твиттер передачи Què T’hi Jugues, выходящей в эфире Cadena SER, сообщил, что француз сможет бесплатно покинуть «Барсу», если до 31 августа клуб не сможет его зарегистрировать – это условие было прописано в контракте.

•‎ На следующий день высказался Хави: сказал, что регистрация Кунде – это приоритет клуба.

«Мы ничего не знаем – находимся в режиме ожидания. Кунде – настоящий лидер и отличный футболист. Надеюсь, он скоро сможет это показать – завтра, например, если сможет сыграть. Он хорошо тренировался, находится в хорошем расположении духа. Но нам нужно продавать футболистов для того, чтобы его зарегистрировать. Трансферное окно закрывается 31 августа, и мы пока не знаем, что произойдет. Обамеянг и Депай еще с нами, завтра мы задействуем их.Но приоритетная задача – зарегистрировать Кунде», – заявил тренер «Барсы».

•‎ Когда стало известно, что ситуацию с регистрацией не удастся урегулировать и до второго тура Ла Лиги, начала появляться информация о недовольстве Кунде. Diario Sport сообщал, что ясности, успеют ли каталонцы зарегистрировать француза к матчу 3-го тура против «Вальядолида», все еще нет. Отмечалось, что уход одного Депая не позволит «Барсе» зарегистрировать Кунде – нужны другие сделки.

•‎ Журналистка COPE Елена Кондис Эдо поделилась более подробной информацией: уход Мемфиса принесет «Барсе» около 12 млн евро, Ла Лига же требует в два раза больше. Переговоры с другими клубами по Обамеянгу, Серджиньо Десту и Самюэлю Умтити пока не продвигаются.

•‎ После победы над «Реал Сосьедадом» тревогу забил даже Хави: «Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе», – сказал 42-летний испанец.

• «Барселона» активировала этим летом 4 уже знаменитых рычага, но по-прежнему не пролезает в требования Ла Лиги по зарплатам. Пока не удается ни продать Де Йонга, ни уговорить лидеров на снижение зарплаты. От Депая тем временем отказался «Юве», по Обамеянгу идут активные переговоры с «Челси», а Умтити близок к аренде в «Лечче».

До закрытия трансферного ока – чуть больше недели.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima, Ricardo Larreina