Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад

Ура!

Алексей Миранчук забил за «Торино» в первом же матче. Ну как же он хорош!

Россиянин перешел в «Торино» в четверг, а в субботу вышел в старте на первый тур Серии А. И не стал сдерживаться: за 45 минут Миранчук отдал целых три передачи под удар. Это лучший результат в матче среди обеих команд.

Самое главное, что Алексей еще и забил. И сделал это максимально изящно: на 43-й минуте подхватил пас от Антонио Санабрии и прокатил мимо голкипера «Монцы» Микеле Ди Грегорио.

Однако праздновал Алексей совсем недолго. Уже в перерыве тренер Иван Юрич поменял его на Николу Влашича. Не переживайте, перед матчем Юрич подчеркивал, что не сомневается в Алексее – видимо, пока тот еще не готов физически.

«Миранчук провел пару товарищеских матчей. Он быстро адаптируется. У него есть преимущество – он работал с Гасперини. Мы можем рассмотреть его выход в старте, – говорил Иван перед матчем. – Миранчук знает, что нам нужно делать. За два года в «Аталанте» он не стал игроком старта. Это огромный шанс для него.

Думаю, время на адаптацию ему не требуется. Он переходит из «Аталанты», а поэтому знает, что делать здесь. Я уверен в нем».

Миранчук – король дебютов

Такое звание за Миранчуком закрепилось еще в «Аталанте» – смотрите сами.

Октябрь-2020. Дебют в ЛЧ против «Мидтъюлланда» – ⚽️.

Ноябрь-2020. Дебют в Серии А против «Интера» – ⚽️.

Январь-2021. Дебютирует в Кубке Италии против «Кальяри» – ⚽️.

В «Торино» традиция продолжилась. Еще один занимательный факт: при голах Миранчука результат всегда положительный: победы над «Мидтъюлландом» и «Кальяри», ничья с «Интером».

«Монца» тоже не справилась с такой магией (1:2).

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli