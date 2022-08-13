«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно

Ох.
Страдания «МЮ» продолжаются. На прошлой неделе команда Тен Хага проиграла дома «Брайтону» (1:2), сейчас крупно уступила «Брентфорду» (0:4).
«Юнайтед» пропустил 4 гола за 35 минут. Вот кошмарная хронология:
⚽️10’ – Джошуа Дасилва получил мяч возле штрафной Де Хеа, подработал под правую ногу и пробил. Казалось, что не очень опасно, и испанец вроде доставал мяч, но все равно эпично выпустил его за линию ворот.
Эрик тен Хаг оставался спокоен – просто отменил в блокнотик, что в следующем матче выйдет Том Хитон.
⚽️18’ – Давид решил, что одного косяка маловато – и отдал ужасный пас на Кристиана Эриксена в штрафной. Датчанина накрыли прессингом, хавбек Матиас Йенсен быстро развернулся и пробил в угол.
⚽️30’ – Будничная подача углового от «Брентфорда» резко превратилась в опасный момент, когда в штрафной «МЮ» перестали понимать, кто же закрывает защитника Бена Ми. Он не пощадил Магуайра и компанию – 3:0.
⚽️35’ – «Брентфорд» был настолько хорош, что даже затяжные атаки «МЮ» превращал в свои голы. У Де Хеа не было шанса, ведь центрдефы «Юнайтед» оставили Бриана Мбемо в одиночестве. Четыре за 35 минут. Четыре!
Еще до перерыва на «МЮ» посыпались тонны негатива. Даже для них это быстро.
• Гари Невилл: «Это настоящее достижение – потратить 1 миллиард фунтов и играть так плохо. Их растерзали, над ними поиздевались так, что и не поверишь, спрятаться негде. «Брентфорд» просто великолепен».
• Гленн Мюррей: «Самое смешное, что «Брентфорд» даже не играет хорошо, ему это и не нужно. Они просто используют предоставленные возможности».
• Рио Фердинанд: «Мы на дне».
Пока Тен Хаг в «МЮ» – боль
«Юнайтед» грустит. После поражения «Брайтону» мы писали, что сейчас результаты для команды не так важны – главное, чтобы парни Тен Хага показывали достойный футбол. Но статистика вгоняет в депрессию даже самых оптимистичных фанатов.
• Тен Хаг начал путь в АПЛ с двух поражений. Команда впервые за 30 лет заканчивает игровой день на последнем месте в таблице. Поводов для оптимизма пока нет – в следующем туре играть с «Ливерпулем».
• Эрик стал первым тренером «Юнайтед» за последние 20 лет, который проиграл два дебютных матча чемпионата. Так плохо коучи не начинали аж со временем Джона Чепмена в 1921-м.
• «МЮ» проиграл 7 подряд матчей на выезде в рамках чемпионата Англии впервые с 1936 года – тогда серия без побед на выезде достигла 10 матчей. Разница мячей на этом отрезке – 1:17.
«Трудно для меня и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль фанатов, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, а они этого не сделали.
Только когда мы станем держаться вместе, преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами. Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого старта от нас. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить», – резюмировал голландец после матча.
А пока «МЮ» продолжает попытки подписать Френки де Йонга. А точно ли он все изменит?
- Дата проведения
- 13 августа, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Райя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).
- Предупреждения:
- Магуайр (16), Мактомини (82), Рэшфорд (89), Бруну Фернандеш (90).
Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ»
Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill
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