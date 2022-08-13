«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно

Ох.

Страдания «МЮ» продолжаются. На прошлой неделе команда Тен Хага проиграла дома «Брайтону» (1:2), сейчас крупно уступила «Брентфорду» (0:4).

«Юнайтед» пропустил 4 гола за 35 минут. Вот кошмарная хронология:

⚽️10’ – Джошуа Дасилва получил мяч возле штрафной Де Хеа, подработал под правую ногу и пробил. Казалось, что не очень опасно, и испанец вроде доставал мяч, но все равно эпично выпустил его за линию ворот.

Эрик тен Хаг оставался спокоен – просто отменил в блокнотик, что в следующем матче выйдет Том Хитон.

⚽️18’ – Давид решил, что одного косяка маловато – и отдал ужасный пас на Кристиана Эриксена в штрафной. Датчанина накрыли прессингом, хавбек Матиас Йенсен быстро развернулся и пробил в угол.

⚽️30’ – Будничная подача углового от «Брентфорда» резко превратилась в опасный момент, когда в штрафной «МЮ» перестали понимать, кто же закрывает защитника Бена Ми. Он не пощадил Магуайра и компанию – 3:0.

⚽️35’ – «Брентфорд» был настолько хорош, что даже затяжные атаки «МЮ» превращал в свои голы. У Де Хеа не было шанса, ведь центрдефы «Юнайтед» оставили Бриана Мбемо в одиночестве. Четыре за 35 минут. Четыре!

Еще до перерыва на «МЮ» посыпались тонны негатива. Даже для них это быстро.

•‎ Гари Невилл: «Это настоящее достижение – потратить 1 миллиард фунтов и играть так плохо. Их растерзали, над ними поиздевались так, что и не поверишь, спрятаться негде. «Брентфорд» просто великолепен».

•‎ Гленн Мюррей: «Самое смешное, что «Брентфорд» даже не играет хорошо, ему это и не нужно. Они просто используют предоставленные возможности».

•‎ Рио Фердинанд: «Мы на дне».

Пока Тен Хаг в «МЮ» – боль

«Юнайтед» грустит. После поражения «Брайтону» мы писали, что сейчас результаты для команды не так важны – главное, чтобы парни Тен Хага показывали достойный футбол. Но статистика вгоняет в депрессию даже самых оптимистичных фанатов.

•‎ Тен Хаг начал путь в АПЛ с двух поражений. Команда впервые за 30 лет заканчивает игровой день на последнем месте в таблице. Поводов для оптимизма пока нет – в следующем туре играть с «Ливерпулем».

•‎ Эрик стал первым тренером «Юнайтед» за последние 20 лет, который проиграл два дебютных матча чемпионата. Так плохо коучи не начинали аж со временем Джона Чепмена в 1921-м.

•‎ «МЮ» проиграл 7 подряд матчей на выезде в рамках чемпионата Англии впервые с 1936 года – тогда серия без побед на выезде достигла 10 матчей. Разница мячей на этом отрезке – 1:17.

«Трудно для меня и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль фанатов, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, а они этого не сделали.

Только когда мы станем держаться вместе, преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами. Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого старта от нас. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить», – резюмировал голландец после матча.

А пока «МЮ» продолжает попытки подписать Френки де Йонга. А точно ли он все изменит?

Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill