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«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно

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Ох.

Страдания «МЮ» продолжаются. На прошлой неделе команда Тен Хага проиграла дома «Брайтону» (1:2), сейчас крупно уступила «Брентфорду» (0:4).

«Юнайтед» пропустил 4 гола за 35 минут. Вот кошмарная хронология:

⚽️10’ – Джошуа Дасилва получил мяч возле штрафной Де Хеа, подработал под правую ногу и пробил. Казалось, что не очень опасно, и испанец вроде доставал мяч, но все равно эпично выпустил его за линию ворот.

Эрик тен Хаг оставался спокоен – просто отменил в блокнотик, что в следующем матче выйдет Том Хитон.

⚽️18’ – Давид решил, что одного косяка маловато – и отдал ужасный пас на Кристиана Эриксена в штрафной. Датчанина накрыли прессингом, хавбек Матиас Йенсен быстро развернулся и пробил в угол.

⚽️30’ – Будничная подача углового от «Брентфорда» резко превратилась в опасный момент, когда в штрафной «МЮ» перестали понимать, кто же закрывает защитника Бена Ми. Он не пощадил Магуайра и компанию – 3:0.

⚽️35’ – «Брентфорд» был настолько хорош, что даже затяжные атаки «МЮ» превращал в свои голы. У Де Хеа не было шанса, ведь центрдефы «Юнайтед» оставили Бриана Мбемо в одиночестве. Четыре за 35 минут. Четыре!

Еще до перерыва на «МЮ» посыпались тонны негатива. Даже для них это быстро.

•‎ Гари Невилл: «Это настоящее достижение – потратить 1 миллиард фунтов и играть так плохо. Их растерзали, над ними поиздевались так, что и не поверишь, спрятаться негде. «Брентфорд» просто великолепен».

•‎ Гленн Мюррей: «Самое смешное, что «Брентфорд» даже не играет хорошо, ему это и не нужно. Они просто используют предоставленные возможности».

•‎ Рио Фердинанд: «Мы на дне».

Пока Тен Хаг в «МЮ» – боль

«Юнайтед» грустит. После поражения «Брайтону» мы писали, что сейчас результаты для команды не так важны – главное, чтобы парни Тен Хага показывали достойный футбол. Но статистика вгоняет в депрессию даже самых оптимистичных фанатов.

•‎ Тен Хаг начал путь в АПЛ с двух поражений. Команда впервые за 30 лет заканчивает игровой день на последнем месте в таблице. Поводов для оптимизма пока нет – в следующем туре играть с «Ливерпулем».

•‎ Эрик стал первым тренером «Юнайтед» за последние 20 лет, который проиграл два дебютных матча чемпионата. Так плохо коучи не начинали аж со временем Джона Чепмена в 1921-м.

•‎ «МЮ» проиграл 7 подряд матчей на выезде в рамках чемпионата Англии впервые с 1936 года – тогда серия без побед на выезде достигла 10 матчей. Разница мячей на этом отрезке – 1:17.

«Трудно для меня и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность. Мне жаль фанатов, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, а они этого не сделали.

Только когда мы станем держаться вместе, преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами. Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы ожидаете другого старта от нас. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить», – резюмировал голландец после матча.

А пока «МЮ» продолжает попытки подписать Френки де Йонга. А точно ли он все изменит?

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (4:0, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Дасилва, 2:0 – 18 Йенсен, 3:0 – 30 Ми, 4:0 – 35 Мбемо.
БрентфордРайя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).
Предупреждения:
Магуайр (16), Мактомини (82), Рэшфорд (89), Бруну Фернандеш (90).

Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ»

Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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