Месси и Неймар снесли «Клермон» – 7 голевых действий на двоих. Гальтье уверен, что теперь Лео засияет

У него гол через себя и ассист пяткой.

«ПСЖ» проехался по скромному «Клермону» в первом туре Лиги 1 – 5:0.

Килиан Мбаппе пропускал игру из-за травмы, поэтому солировали Неймар и Месси. На счету бразильца хет-трик из ассистов и гол после шикарной передачи аргентинца. Сам Лео оформил 2+1.

Голевая передача – правда отдельный восторг. Сначала казалось, что Месси готовится бить после прострела Сарабии в штрафную, но Лео сделал черпачок, и мяч магически оказался в ногах у Неймара.

Ему оставалось только попасть по воротам.

На этом магия Месси не иссякла. На 86-й минуте Леандро Паредес закинул мяч в штрафную на аргентинца, который вырвался из-за спин защитников.

Лео элегантно принял мяч на грудь.

И в падении через себя (не суперэффектном, но эффективном) перебросил вышедшего из ворот кипера Мори Диава.

После матча новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье восхищался: «Во время турне по Японии я поговорил с Лео и игроками обороны, чтобы убедиться в том, что у него точно получится постоянно играть на хорошем уровне.

У него очень острое и ясное понимание тактики. Лео быстро видит, где должен находиться, в какой зоне оказаться. Ему нравится играть с этими футболистами. Когда Лео улыбается, вся команда тоже улыбается.

Уже 17 лет Месси играет на очень высоком уровне. Прошлый сезон получился для него сложным, он ко всему привыкал, а в каждом сезоне до этого у него было минимум 30 голов. Но сейчас он прошел полную предсезонку, наладил личную жизнь, адаптировался в клубе, привык к команде и партнерам. Теперь у него нет причин не провести отличный сезон. Когда он заиграет рядом с Мбаппе, атакующая мощь команды станет еще сильнее».

Перед стартом сезона Гальтье обещал, что поможет парочке раскрыться. «В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Но должна быть командная работа. Сейчас, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. У них много талантов», – рассказывал Кристоф в интервью Prime Video.

Пока явно получается.

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Сначала казалось, что жесткие правила нового тренера могут отрицательно повлиять на мегазвезд. Во-первых, руководство «ПСЖ» запретило ночные клубы. L’Equipe пишет, что новый спортдир Луиш Кампуш лично знакомится с заведениями, в которых зависали игроки.

Во-вторых, Гальтье ввели три дисциплинарных правила, которые полностью поддержали сначала Луиш Кампуш, а потом и руководство.

Вот что изменилось.

1. Игроки «ПСЖ» должны приезжать на утреннюю тренировку с 8:30 до 8:45. Если опоздают без уважительной причины, их не пустят на базу и отправят домой.

2. На завтраках и обедах игрокам запретили мобильные телефоны, чтобы улучшить коммуникацию внутри команды.

3. Теперь игроки ужинают вместе на базе в Камп-де-Лож. Раньше обязательных требований не было, поэтому вечерами футболисты часто разбивались на группы.

В L’Equipe добавили: на встрече с футболистами Кампуш заявил, что будет требовательным, поэтому пусть не удивляются наказаниям за нарушения. А если кто-то не согласен с новыми правилами, он может покинуть Париж. Первым пытались скинуть как раз Неймара, но покупателя не нашлось, а сам бразилец приехал из отпуска в отличной форме – и быстро поладил с новым тренером.

В общем, команда доверилась Гальтье.

Первая разгромная победа – хороший знак, но про глобальные перемены говорить рано: в прошлом сезоне Париж тоже разнес «Клермон» 6:1.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Stephane Mahe; East News/Jean-Philippe KSIAZEK / AFP