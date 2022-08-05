Спортдир «ПСЖ» ходит по ночным клубам, чтобы контролировать игроков. Хм, Тухель делал то же самое в 2018-м 🤔

Традиция.

Похоже, на грядущий сезон руководство «ПСЖ» настроено очень серьезно. Как пишет L’Equipe, новый спортдир парижан Луиш Кампуш даже ходит по ночным клубам – знакомится с заведениями, в которых регулярно появлялись футболисты.

Думаете, Кампуш – новатор? Нет: то же самое делал Тухель в 2018-м

Поход Кампуша по ночным клубам кажется оригинальным решением, но на самом деле в «ПСЖ» это превращается в особенную традицию. Томас Тухель, возглавивший команду перед сезоном-2018/19, посетил ряд ночных клубов. По информации France Football, Тухель договорился с заведениями, чтобы те информировали его о частых гостях из игроков «ПСЖ».

Французские журналисты даже узнали несколько мест, которые немецкий тренер точно исследовал: Cesar в двух шагах от Триумфальной арки (любимое место Мбаппе, Дани Алвеса и Маркиньоса) и Volver (главная точка встреч южноамериканских футболистов «ПСЖ»)

Тогда Тухель заботился о режиме – считал, что ночная активность и алкогольные напитки плохо скажутся на физической подготовке состава. Томас вдобавок запретил игрокам газированные напитки, любой фастфуд, сладости и макароны сразу после игр.

Рейды Луиша по ночным клубам – часть новой стратегии «ПСЖ». Появились правила и жесткая дисциплина

У нового руководства «ПСЖ» запрет ночных клубов – тоже не единственное требование. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье установил свежие правила – так хочет поднять уровень дисциплины в команде. Ввели три новых пункта, Луиш Кампуш их полностью поддержал.

Вот эти правила, по данным Marca:

1. Игроки «ПСЖ» должны приезжать на утреннюю тренировку с 8:30 до 8:45. Если игроки опоздают без уважительной причины, их не пустят на базу и отправят домой.

2. На завтраках и обедах игрокам запретили использовать мобильные телефоны. Гальтье таким образом хочет улучшить коммуникацию внутри команды.

3. Теперь игроки будут ужинать вместе на базе в Камп-де-Лож. Раньше таких обязательных требований не было, поэтому вечерами футболисты часто разбивались на группы.

В L’Equipe добавили: на встрече с футболистами Кампуш заявил, что в работе он будет требовательным, и за любым отклонением от правил последует наказание. Если кто-то не согласен с новыми правилами, он может покинуть Париж.

Команда положительно встретила требования – доволен даже Неймар, который хотел уйти

Футболисты «ПСЖ» позитивно восприняли нововведения и довольны работой с Гальтье. Особенно Неймар, про желание которого уйти из «Парижа» сообщали неоднократно. Но Гальтье хочет поработать с бразильцем и на него рассчитывает, а самого футболиста вдохновил персональный разговор с тренером.

У самого Гальтье на старте очень высокий уровень поддержки в клубе. За него не только Кампуш, который и привел его в «ПСЖ», но и боссы клуба. «Его карьера достойна восхищения. Он добивался успеха во всех клубах, в которых работал. Его достижения – результат исключительной индивидуальности, которая позволяет ему выжимать максимум из своих игроков и команд.

Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом», – говорил Нассер Аль-Хелайфи.

Фото: eastnews.ru/AFP/Geoffroy VAN DER HASSEL; Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Amir Levy