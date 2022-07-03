Серия А вернула золотой матч при простом равенстве очков. А что в других топ-лигах?

Италия – теперь как РПЛ-2002.

В Серии А обновили условия для золотого матча – теперь его проведение выглядит вполне реальным. Дополнительную игру за чемпионство проведут, если у лидирующих команд будет равное количество очков.

И все, на дополнительные показатели смотреть не будут вообще. Просто 90 минут решающего матча и серия пенальти сразу, если ничья.

Нововведение сработает только для определения чемпиона. В борьбе за любое место ниже первым показателем останутся личные встречи.

Такие правила, точнее сказать, вернули: они работали в Серии А до 2005-го. Правда, до золотого матча не доходило больше 40 лет: с сезона-1963/64, когда «Болонья» обыграла «Интер».

В 2005-м критерии ужесточили: в последнее время нужно было равенство в личных встречах (и по очкам, и по разнице) и совпадающие суммы забитых с пропущенными. Правда, дополнительную игру при полном совпадении могли назначить и за место в еврокубках, и за невылет. В остальных случаях – просто жеребьевка.

Где еще в топ-лигах может быть золотой матч?

Да почти везде. И не только в лигах топ-5. Но в основном это малореальный сценарий.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В Англии только что, в гонке «Сити» с «Ливерпулем», до последнего сохранялась вероятность золотого матча, но только теоретическая. В АПЛ его могут провести при полном равенстве: очки, количество забитых и пропущенных (не разница, а именно оба показателя). В регламенте полноценный финал: с дополнительным временем и пенальти только после него. Правило работает для розыгрыша чемпионства, мест в еврокубках и вылета, в остальных случаях официально поделят места.

🇫🇷 Во Франции все так же: одинаковые очки, разница и число забитых. И те же три опции: чемпионство, слоты для европейских турниров, равенство в борьбе за выживание.

🇩🇪 Золотой матч есть и в Германии – но для него нужно совпадение аж пяти критериев. Кроме очков, равенства в личных встречах (в том числе по голам в гостях – например, если сыграли 1:1 и 2:2, выше будет та, которая забила два на выезде) забитых и пропущенных, смотрят на количество голов в гостях. Варианты для дополнительного матча те же: еврокубки, зона вылета – дополнительное время тоже будет.

🇪🇸 В Испании шагов к золотому матчу еще больше. Кроме уже описанных базовых, смотрят нестандартные для Европы критерии фэйр-плей. С команд будут снимать виртуальные очки за желтые карточки (по 1 – за каждую), вторые желтые (по 2 очка), прямые красные (3 очка), дисквалификации тренеров или других членов штаба (5 очков), ненадлежащее поведение болельщиков (5-7 очков), закрытие стадиона (10 очков). И только если и тут все совпадет – золотой матч.

🇷🇺 Золотой матч есть и в РПЛ – с привычным набором требований, из особенностей – совпасть должно и число побед. До 2002-го золотой матч в России проводили просто при равенстве очков, поэтому за 12 лет их случилось аж два: в 1996-м «Спартак» так вырвал титул у «Алании», в 2002-м – «Локомотив» у ЦСКА.

А вот УЕФА изящно нашел выход из ситуации, чтобы не проводить золотой матч в групповом этапе еврокубков. Последний критерий, до которого все доходит – клубный коэффициент УЕФА. Там совпадение до тысячных у команд одной группы – уж точно фантастика.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/Gustavo Valiente Herrero/XinHua