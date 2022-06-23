Не взяли в «Спартак» в 12 лет из-за роста, играл за «Зенит-2», хотел в Европу: истории от Зиньковского

Звезда «Крыльев» Антон Зиньковский – официально в «Спартаке». Весной он дал большое интервью Александру Головину, можете полностью прочитать его здесь. А ниже – ключевые фрагменты, дополненные цитатами футболиста, которые опубликовала медиаслужба его нового клуба.

Дедушка Зиньковского всю жизнь болел за «Спартак»

– Когда он умер, я играл в «Чертаново», бабушка научилась пользоваться интернетом и ноутом. Теперь сидит дома и такая: «У меня футбол». В «Одноклассниках» в игры играет, все футболы смотрит – даже я не смотрю столько».

В интервью для канала «Спартака» в ютубе Зиньковский добавил, что как только появилось предложение от красно-белых, он вспомнил дедушку и принял предложение.

«Дедушка всю жизнь болел за «Спартак» и всегда в детстве я смотрел матчи «Спартака». Когда возник такой вариант, подумал, что будет круто, «Спартак» это топ-клуб, новый шаг для меня».

Хотел в «Спартак» еще в 12 лет, но не взяли

– Перед «Чертаново» тебя не взяли в ЦСКА и «Спартак». Все так?

– Да, а до этого отказался от «Краснодара». Тренировался один сбор, они сказали: «Приезжай на второй». Я ответил, что окей, но поехал в Москву. Неделю с другом потренировались в ЦСКА, там ответили: «Ты такой же, как и наш. Смысл нам менять нашего на тебя?» Ничего страшного, поехал в «Спартак».

Там случился смешной просмотр. Объявили, что ниже метра семидесяти в 12 лет не рассматривают. После этого мы с папой ушли и приехали в «Чертаново». Провел одну-две недели на сборе – меня зачислили, папа уехал в Новороссийск.

– Ты говорил, что по своему возрасту не выделялся.

– Да, не играл в основном составе, туда ставили других крайних полузащитников. Играли – особенно в старшие годы – Саня Зуев и Ильмир Нурисов. Я больше на замену выходил, только на чемпионате России в Крымске феерил. Саню Зуева постоянно в сборную вызывали, а меня всего один раз вызвали, но не оставили – на сборе перед юношеским Евро в Англии.

Выступал за «Зенит-2», но считает это потерянным временем

Зиньковский поехал в команду к Владиславу Радимову из «Чертаново»

– Я говорил: «Я устал от второй лиги. Можно куда-нибудь поехать?» Мне все время отвечали «Подожди-подожди, ты в любом случае найдешь хорошую команду», но я никого не слушал. В этот момент на меня вышел агент Владимир Дейнека, сказал: «Есть вариант с «Виторией Гимарайнш» в Португалии. Поедешь на просмотр в основную команду». Чуть ли не контракт подписывать.

Поляцкин объяснял: «Это все конкретное ######## [обман]. Тебя хотят просто увести от нас, подписать к себе, а дальше вести с тобой дела» – «Понимаю, но можно на просмотр?» – «Поезжай, без проблем. Но сам все увидишь» – «Ладно».

Прошло время, до выезда в Португалию осталось несколько недель. Мне сказали: «Уже не контакт, а просмотр в основную команду» – «Окей-окей, я поеду». До выезда осталось дней пять-семь: «Будешь тренироваться со второй командой. Сначала с ней, потом с основой» – «Без проблем, ладно». Я просто хотел что-то новое посмотреть, за границу поехать, увидеть, как там.

Приехал в Португалию, меня встретил русский человек. Сел в такси, там уже один. С этого момента началось: я не знал языков, не понимал, как с кем-то общаться. Пытался через гугл-переводчик кое-как, тренировался со вторым составом. Причем там оказались хорошие футболисты, я был в шоке от уровня. Подумал, какой же уровень в основе. Через неделю спросил: «Когда с основной командой?» – «Ну сейчас, сейчас. На тебя еще посмотрят» – «Уже трансферное окно закрывается, осталось несколько дней» – «Ну сейчас, сейчас» – «Не, я поехал. Возьмите мне билет».

Из-за этого на меня обиделись. Хотя это они обещали, а в итоге ни контракта, ни даже тренировок с основой, причем уже окно закрывалось. В Москве Ларин предложил: «До закрытия окна два дня. Есть вариант с «Зенитом»-2, хочешь?» – «Да». И поехал к Радимову.

– В Питере перезагрузился?

– Больше можно отнести к потерянному времени – 60 на 40. Но это был другой уровень, другая команда, другая лига – ФНЛ. И что-то новое для меня. Проблема в том, что не очень получилось, даже в коллективе мало с кем общался, хотя пацаны молодые. Но я отстраненно себя вел. И спокойно уехал через полгода, когда Юрьич (Николай Ларин – бывший гендиректор академии «Чертаново») позвонил: «Они сказали, ты не будешь у них играть».

Недавно подписал новый контракт с «Крыльями», хотел в Европу

– Осенью ты переподписал контракт с «Крыльями», который заканчивался зимой, – это случилось после попадания в расширенный список сборной. Этот факт помог прогнуть клуб по деньгам?

– Не собирался так делать, отношусь к «Крыльям» с уважением. Все получилось спокойно. Как предложили, взял пару дней на раздумья. Потом согласился, неделю-две готовили бумаги – и подписал.

– Последние полгода ты мог вести переговоры с кем угодно. Делал это?

– Не делал, и конкретики ни от кого не было. Агент говорил, что с клубами идут переговоры, но не так, что «Спартак» и «Краснодар» предлагают такую зарплату – выбирай». Шло просто общение.

– Говорили, что «Крылья» предложили тебе кратное увеличение зарплаты. После переподписания она больше 600 тысяч евро в год?

– Это вообще сколько?

– Примерно четыре миллиона рублей в месяц.

– Нет, меньше.

– Почему ты смеешься?

– Просто в Самаре нет таких зарплат, в «Крыльях» столько не платят.

– Периодически тебя провожают в «Зенит», Спартак», «Рубин», «Витесс». Какой слух был ближе всех к реальности?

– «Зенит» – в тот сезон, когда мы вылетели. Велись разговоры, и случилась пауза на коронавирус. После нее мы всем проиграли, вылетели – разговоров уже не было. Хотя до этого они выходили на агента.

Еще «Лилль» – помнишь, когда пошли шутки во ВГИКе (речь про декабрь 2019 года – Sports.ru)? Перед этим на матч с «Уфой» приезжали Ларин и Васильев из «Монако». Юрьич сказал до матча: «Мы летим к вам, а потом на «Спартак» – смотреть на Наиля. Сыграй хорошо. Пожалуйста». Я отдал две голевые, одну – пяткой. После матча Ларин сказал: «Ты сделал очень хорошо для будущего». Потом появились новости про «Лилль», я подумал: «Ого, не обманул. Реально такое может быть?» Но на этом все остановилось, хотя в тот момент я очень хотел поехать во Францию. Думал: «Хоть бы это сбылось».

– Серьезно? Ты хочешь в Европу?

– Если бы сейчас «Лилль» предложил, я бы поехал без вопросов. Но тогда еще сильнее хотел.

– Если предложат такую же зарплату, как в «Крыльях», тоже поедешь?

– Да. Мне нравится в «Крыльях», но есть желание попробовать себя в Европе.

– Мне ты говоришь, что согласен на Европу, но недавно в интервью заявил, что не поехал бы в условную Бельгию. Так где правда?

– Во-первых, эта новость вырвана из контекста. В интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал. Плюс тебе говорю: если бы сейчас предложил «Лилль», я бы сразу поехал. Если речь про среднюю команду из хорошего чемпионата, я бы поехал.

Во-вторых, в том интервью я переборщил. Зачем-то сказал про чемпионат Бельгии, хотя бельгийцы хорошо играют в еврокубках. Я имел в виду слабые европейские лиги – туда бы я вряд ли поехал. А та же Голландия – топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы – вряд ли, в Голландию – да.

– Вот, теперь нормально объяснил. А то в комментах тебя сильно мочили.

– Да, я видел, мне даже писали писали: «Ты такой и такой, ты не заиграл бы нигде». Я понимаю, за что получил. Вроде старался объяснить, но не получилось.

А так – даже «Витесс», который типа предлагал что-то… Если бы он сейчас предложил, то почему нет? Глупо отказываться от такого.

– А что предлагал «Витесс»?

– Я сам не особо в курсе, видел новость про их интерес. Когда она появилась, ко мне подошел Осинькин: «Я поговорил со Слуцким. Мы вместе посмеялись». Так и не понял, что он имел в виду, тем более Слуцкий уже уехал оттуда. Хотя мне какие-то голландцы писали: «О, переходи к нам, супер». Но подробностей не знаю..

Фото: spartak.com; premierliga.ru; fc-zenit.ru