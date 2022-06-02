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Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок

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Может, побьют на ЧМ?

Сборная Аргентины уничтожила сборную Италии в Финалиссиме – 3:0. Счет совсем не обманывает: разница по качеству игры казалась колоссальной. Единственное облегчение для Италии: Месси так и не сумел прошить Доннарумму. 

Аргентина продолжает переписывать свою историю: команда не проигрывает уже 32 матча подряд и после победы над Италией обошла свою же рекордную серию с февраля 1991-го по август 1993-го – тогда аргентинцы остановились на 31 игре.

• Современная серия стартовала в июле 2019-го – переиграли Чили 2:1 в матче за бронзу Кубка Америки. С тех пор Аргентина вообще никому не проигрывает: ни в официальных, ни в товарищеских встречах. В серию вместился и Кубок Америки-2021 – первый серьезный трофей Лео Месси в национальной сборной.

• Серия аргентинцев шикарна: 22 победы и 10 ничьих, внушительная разница мячей – 56:17. Сюда вошла и мощная победная серия из 7 матчей.

• Оборона Аргентины тоже в порядке: аж 14 сухих матчей. И это при том, что аргентинцы регулярно играют против Бразилии, Уругвая и крепких южноамериканских сборных. 

• Последнее поражение Аргентины случилось в полуфинале Кубка Америки-2019 от Бразилии. В том матче Габи Жезус и Роберто Фирмино синхронно оформили по 1+1 – принесли команде сухую победу 2:0 и выход в финал победного турнира.

Аргентина бьет все рекорды?

Нет. Сейчас среди сборных серии без поражений стали трендом: недавно итальянцы побили мировой рекорд с серией 37 игр – а Алжир до последнего хотел сразу же обновить историю, но остановился пару шагов.

• В октябре 2021-го Италия проиграла Испании в полуфинале Лиги Наций – так и остановилась великая серия. Это было первое поражение с сентября 2018 года, в нее даже вместилась победа на Евро-2020.

• Испанцы тоже имеют в активе космическую серию без поражений: 35 матчей, которые начались в 2007-м и закончились в 2009-м. В нее вместился победный Евро-2008, на котором команду Арагонеса остановить не могла даже пиковая сборная России.

• Сборная Алжира повторила показатель Испании и тоже остановилась на 35 матче. Но команда повалилась на Кубке Африки-2022: сначала упустили серию поражением Экваториальной Гвинеи (0:1), затем проиграли Кот-д’Ивуару и вылетели с турнирам.

• Среди стран Южной Америки серия Аргентины тоже не рекордная: с 1993-го по 1996 год сборная Бразилии, которая также не проигрывала на протяжении 35 матчей.

Аргентине до Испании и Алжира остались три победы. 

Финалиссима – 20-й трофей в истории Аргентины

• Аргентинцы оторвались от Бразилии и остаются самой титулованной сборной в истории футбола: 20 против 18. Важно, что мы учитываем Кубок Артемио Франки, который был предшественником Финалиссимы. Если убрать эти два кубка – 18 на 18.

• Это третий трофей Месси со сборной: золото Олимпиады-2008 и уже упомянутый Кубок Америки-2019 теперь идут в комплекте с выигранной Финалиссимой-2022.

У Лео есть шанс на еще один трофей – в Катар он точно едет.

Фото: REUTERS/John Sibley, David Klein

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