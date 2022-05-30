Рангник не останется в «МЮ» даже консультантом. Его время в Манчестере – это полгода недопониманий

Все пошло не так.

Ральф Рангник уходит из «Манчестер Юнайтед» насовсем – не будет даже консультантом. Клуб объяснил это обязанностями Рангника в сборной Австрии – коуч договорился о назначении на пост еще по ходу сезона, но планировалось, что Ральф все же сохранит должность советника. Были даже обозначены условия: немец посвящает помощи «МЮ» 6 дней в месяц на протяжении двух лет.

Полный разрыв подтвердил и Рагник, и клуб.

• Рангник пришел в декабре на место уволенного Оле-Гуннара Сульшера. С ним клуб набирал в среднем 1,5 очка за матч и выиграл 42% встреч. Оба этих показателя – худшие для тренера «МЮ» за время существования Премьер-лиги.

«Юнайтед» не вышел в Лигу чемпионов, заняв 6-е место. Отставание от чемпионского «Манчестер Сити» – 35 очков.

• Ральф и новый тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг не виделись лично в Манчестере, но провели двухчасовую телефонную беседу.

• С самого начала игроков и штаб «Ман Юнайтед» удивило незримое присутствие Ларса Корнетки, который помогал Рангнику и в «Локомотиве». Корнетка смотрел матчи «Юнайтед» из-за границы и передавал свои мысли по игре в режиме лайв через Кирана Маккенну. Особенно это не нравилось Полу Брэнду, боссу аналитиков клуба, который находился на трибуне, имел доступ к камерам с разными углами обзора, но был отдален от взаимодействия с тренером.

Корнетка также участвовал в видеоразборах по ходу подготовки к матчам (дистанционно), и это сильно замедляло процесс (по данным The Athletic). Брэнду после игры приходилось ждать, пока Корнетка отсмотрит подготовленные им видео, и только после этого можно было разослать их игрокам для самоанализа.

Интересно, что Корнетка покинул «Локомотив» только в апреле. В «МЮ» ему не платили за участие в процессе.

• Еще одной проблемой Рангника стала раздевалка. Тренер неоднократно жаловался на проблемы с командным духом – например, когда 8-9 игроков основы пропустили командный ужин. Когда немец приходил в «МЮ», он делал упор на тактику во время собеседований, но не ждал, что столкнется с проблемами в раздевалке и что временный статус приведет к нерешительности при внедрении идей.

Также его смущало разное отношение футболистов к игре. Рангник привык работать в клубах, которые систематизированно подходили к трансферам, в то время как в «МЮ» игроки в частных беседах выражали разное мнение о тренировках: кто-то просил больше свободы, кто-то, напротив, говорил, что нужно больше работать.

• Рангнику не удалось привлечь тренеров, которых он хотел видеть в «Юнайтед» – получилось привести только троих из системы «Ред Булл», хотя изначально он ждал шестерых.

• Также ему приходилось искать компромиссы и отходить от своего вертикального футбола – снова из-за недовольства некоторых игроков, в частности, Криштиану Роналду.

• Игроков удивляла откровенность Рангника на пресс-конференциях, он не стеснялся обсуждать проблемы футболистов, не обсудив это с ними лично. Например, Джесси Лингард писал в соцсетях, что не просил перерыва в выступлениях, Антони Марсьяль отвечал, что не говорил о своей неготовности играть, тренер сам делал такие выводы.

• С руководством «Манчестер Юнайтед» у Рангника тоже было недопонимание – он задавался вопросом, почему клуб заранее не ищет замены футболистам, которые хотят уйти, а также тратит большие деньги на игроков, которые не проходят в основу (вроде ван де Бека, Пельистри и Диалло), а также удивлялся высоким зарплатам.

Первый матч Рангника с Австрией – уже в пятницу в Лиге наций. Соперником будет Хорватия.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Li Ying