О духе времени
Блог

Упустив Мбаппе, «Реал» не хочет рвать рынок: покупки только на будущее, ставят на Родриго, Винисиуса и опорника «Монако»

возможные трансферы
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Флорентино Перес Флорентино Перес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Ла Лига Ла Лига
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Нужно жить дальше.

«Реал» тяжело переживает срыв долгожданного перехода Килиана Мбаппе и этим летом готовится войти в режим берсерка.

Или нет?

По информации одного из главных инсайдеров по «Реалу» Рамона Альвареса, важнее то, что изменится подход к самим переговорам: «Реал» осознает, что предварительные договоренности не гарантируют успех в нынешних реалиях.

Отныне каждому топ-игроку будут давать строгий дедлайн для подписания окончательного контракта – иначе «Реал» сам выйдет из переговоров. Особенно это касается свободных агентов.

Также клуб будет дистанцироваться от футболистов со слишком влиятельными семьями. В «Реале» считают, что семья наживалась на Килиане и выбивала из «ПСЖ» космические условия, но за спиной игрока. Поэтому Флорентино Перес на отказ Мбаппе кинул: «Они разрушили твою мечту».

И это даже не единственный пример. Семья Холанда также настаивала: даже если Эрлинг решит перейти в «Реал» – у него должна быть сумма отступных не больше 170 млн евро. Клуб понимал, что это нужно для того, чтобы спустя пару лет вновь перейти в другой клуб и получить более хороший контракт и подписной бонус.

Важно, что внутри «Мадрида» не считают большой проблемой именно то, что Мбаппе решил остаться в «ПСЖ». Клуб недоволен скорее способом и подходом, который использовали игрок и его семья: они использовали «Реал» в своих целях. Перес собирается с этим бороться.

Никаких суперзвезд этим летом

В начале «Реал» планировал привезти Мбаппе в комплекте с Эрлингом Холандом – но от норвежца пришлось отказаться из-за мегаформы Карима Бензема. Эрлинг опасался, что француз не даст ему играть в основе, а Килиан заберет на себя внимание. «Ман Сити» вовремя спохватился и отговорил Холанда еще год сидеть в «Боруссии» и ждать мечту – именно такого плана придерживался Перес.

• С Мбаппе тоже не прокатило. Теперь «Реал» вынужден сконцентрироваться на своих игроках: сразу после отказа Килиана Marca выкатила первые новости о том, что клуб уже ведет переговоры с Родриго о продлении контракта. Анчелотти считает, что Родриго еще не вышел на свой максимум и вскоре может стать игроком мирового уровня.

• Приоритет «Мадрида» – продление Винисиуса. Клуб очарован преданностью и старательностью бразильца, он выдал невероятный сезон и заслужил увеличение зарплаты. Вини говорил, что готов играть за зарплату резервиста, но «Реал» собирается дать ему 10 млн в год и прописать отступные на миллиард евро.

• Летом уходят Гарет Бэйл и Марсело – их огромные зарплаты пойдут на усиление состава. Клуб все еще мечтает спихнуть Эдена Азара, Луку Йовича и Мариано. На их место присматривают пока не топовых игроков с сильными сезонами: Дарвина Нуньеса из «Бенфики», звезду «Милана» Рафаэла Леау и Кристофера Нкунку из «Лейпцига» Тедеско.

• Роберта Левандовского и Харри Кейна в «Мадриде» подписывать пока не планируют.

Теперь главная цель «Реала» – Тчуамени из «Монако». Рюдигера уже взяли

Еще неделю назад Орельен Тчуамени из «Монако» мыслями был уже в «Ливерпуле» и готовился к конкуренции с Фабиньо. Провал с Мбаппе поменял все: «Реал» резко активизировался и заманивает Тчуамени к себе, ведь француз болеет за «Реал» и всегда хотел играть именно в Мадриде.

• «ПСЖ» тоже хочет Орельена, но тот резко отказывается дальше играть во Франции. Он хочет играть за рубежом, хоть и боится конкуренции со стороны Каземиро.

• Однако Marca сообщает, что игроку очень нравится пример Эдуардо Камавинги, которому Анчелотти в этом сезоне дает много игрового времени, хоть и со скамейки. «Монако» хочет 80 миллионов, но сейчас клубы пытаются сойтись на 65 млн. О сделке могут объявить уже на этой неделе.

• Нельзя забывать и про Рюдигера. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что клуб давно договорился с Антонио о контракте до июня 2026 года. Официально о трансфере объявят после финала ЛЧ – сейчас лучше сконцентрироваться на матче с «Ливерпулем».

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

3D-игра про футбол! Выбирайте, куда ударите, и забивайте красивые штрафные

Фото: East News/Xinhua/Meng Dingbo, Christian Liewig/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/AFP7/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные