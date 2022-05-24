Упустив Мбаппе, «Реал» не хочет рвать рынок: покупки только на будущее, ставят на Родриго, Винисиуса и опорника «Монако»

Нужно жить дальше.

«Реал» тяжело переживает срыв долгожданного перехода Килиана Мбаппе и этим летом готовится войти в режим берсерка.

Или нет?

По информации одного из главных инсайдеров по «Реалу» Рамона Альвареса, важнее то, что изменится подход к самим переговорам: «Реал» осознает, что предварительные договоренности не гарантируют успех в нынешних реалиях.

Отныне каждому топ-игроку будут давать строгий дедлайн для подписания окончательного контракта – иначе «Реал» сам выйдет из переговоров. Особенно это касается свободных агентов.

Также клуб будет дистанцироваться от футболистов со слишком влиятельными семьями. В «Реале» считают, что семья наживалась на Килиане и выбивала из «ПСЖ» космические условия, но за спиной игрока. Поэтому Флорентино Перес на отказ Мбаппе кинул: «Они разрушили твою мечту».

И это даже не единственный пример. Семья Холанда также настаивала: даже если Эрлинг решит перейти в «Реал» – у него должна быть сумма отступных не больше 170 млн евро. Клуб понимал, что это нужно для того, чтобы спустя пару лет вновь перейти в другой клуб и получить более хороший контракт и подписной бонус.

Важно, что внутри «Мадрида» не считают большой проблемой именно то, что Мбаппе решил остаться в «ПСЖ». Клуб недоволен скорее способом и подходом, который использовали игрок и его семья: они использовали «Реал» в своих целях. Перес собирается с этим бороться.

Никаких суперзвезд этим летом

В начале «Реал» планировал привезти Мбаппе в комплекте с Эрлингом Холандом – но от норвежца пришлось отказаться из-за мегаформы Карима Бензема. Эрлинг опасался, что француз не даст ему играть в основе, а Килиан заберет на себя внимание. «Ман Сити» вовремя спохватился и отговорил Холанда еще год сидеть в «Боруссии» и ждать мечту – именно такого плана придерживался Перес.

• С Мбаппе тоже не прокатило. Теперь «Реал» вынужден сконцентрироваться на своих игроках: сразу после отказа Килиана Marca выкатила первые новости о том, что клуб уже ведет переговоры с Родриго о продлении контракта. Анчелотти считает, что Родриго еще не вышел на свой максимум и вскоре может стать игроком мирового уровня.

• Приоритет «Мадрида» – продление Винисиуса. Клуб очарован преданностью и старательностью бразильца, он выдал невероятный сезон и заслужил увеличение зарплаты. Вини говорил, что готов играть за зарплату резервиста, но «Реал» собирается дать ему 10 млн в год и прописать отступные на миллиард евро.

• Летом уходят Гарет Бэйл и Марсело – их огромные зарплаты пойдут на усиление состава. Клуб все еще мечтает спихнуть Эдена Азара, Луку Йовича и Мариано. На их место присматривают пока не топовых игроков с сильными сезонами: Дарвина Нуньеса из «Бенфики», звезду «Милана» Рафаэла Леау и Кристофера Нкунку из «Лейпцига» Тедеско.

• Роберта Левандовского и Харри Кейна в «Мадриде» подписывать пока не планируют.

Теперь главная цель «Реала» – Тчуамени из «Монако». Рюдигера уже взяли

Еще неделю назад Орельен Тчуамени из «Монако» мыслями был уже в «Ливерпуле» и готовился к конкуренции с Фабиньо. Провал с Мбаппе поменял все: «Реал» резко активизировался и заманивает Тчуамени к себе, ведь француз болеет за «Реал» и всегда хотел играть именно в Мадриде.

• «ПСЖ» тоже хочет Орельена, но тот резко отказывается дальше играть во Франции. Он хочет играть за рубежом, хоть и боится конкуренции со стороны Каземиро.

• Однако Marca сообщает, что игроку очень нравится пример Эдуардо Камавинги, которому Анчелотти в этом сезоне дает много игрового времени, хоть и со скамейки. «Монако» хочет 80 миллионов, но сейчас клубы пытаются сойтись на 65 млн. О сделке могут объявить уже на этой неделе.

• Нельзя забывать и про Рюдигера. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что клуб давно договорился с Антонио о контракте до июня 2026 года. Официально о трансфере объявят после финала ЛЧ – сейчас лучше сконцентрироваться на матче с «Ливерпулем».

Фото: East News/Xinhua/Meng Dingbo, Christian Liewig/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/AFP7/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency