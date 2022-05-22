Джеррард и Коутиньо могли принести «Ливерпулю» титул АПЛ и забыть страшный 2014-й. Но, но, но…

Поворот истории.

До 75-й минуты на «Этихаде» творилось настоящее чудо: команда Стивена Джеррарда обыгрывала хозяев 2:0, практически забирала чемпионство у «Сити» и передавала титул «Ливерпулю», которому оставалось забить один мяч на «Энфилде» в ворота «Вулверхэмптона». С учетом, что второй мяч забил Филиппе Коутиньо, можно сказать, что это была какая-то ливерпульская магия.

И Джеррард, и Коутиньо никогда не выигрывали чемпионство с «Ливерпулем». И оба видели страшное.

27 апреля 2014 года – дата, от которой у каждого болельщика «Ливерпуля» текут слезы. Падение Джеррарда, забег Демба Ба, тот несчастный гол, отставание от «Сити»… Стивен и Филиппе провели тогда на поле все 90 минут.

«Я сидел на заднем сиденье автомобиля, по лицу катились слезы. Много лет я не плакал, но тут никак не мог остановиться, – писал в автобиографии Джеррард про вечер 27 апреля. – Было очень тихо, а мы все дальше отъезжали от «Энфилда». Сейчас я уже не вспомню, сколько длилась та поездка. Не скажу даже, были ли улицы забиты машинами или там царила такая же пустота, как у меня внутри. Она убивала меня.

Я мечтал об этом дне. Я молился о том, что однажды тоже смогу выиграть титул на глазах у всей фанатской трибуны – Копа. Моя первая игра в стартовом составе состоялась в 1998 году, когда мне было восемнадцать, и я и не догадывался, каково это – 33-летнему мужчине плакать на заднем сиденье автомобиля.

Я был в таком оцепенении, будто потерял кого-то из близких. Такое чувство, будто вся четверть века, которую я провел в «Ливерпуле», испарилась. Я даже не пытался сдержать бесшумно текущие слезы, потому что события дня вновь и вновь прокручивались у меня в голове».

То падение преследовало Джеррарда постоянно.

«Эта рана не зарастает. Надеюсь, что в этом сезоне «Ливерпуль» станет чемпионом, но из-за этого она не заживет, – говорил Джеррард в 2019-м, но титул тогда команда Клоппа так и не взяла. – Я не схожу с ума из-за этого, но для меня это был важный год».

«Я постоянно думаю о том падении. И когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ, это точно поможет мне чувствовать себя лучше, – сказал Джеррард спустя еще год, в 2020-м, когда «Ливерпуль» все-таки победил. – Когда анализирую тот момент как следует, я понимаю, что это не конкретно из-за него «Ливерпуль» не стал чемпионом. Но все же часть меня по-прежнему думает так. А когда «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов, я смотрел на счастливых болельщиков и почувствовал себя лучше. ЛЧ стала моим моментом исцеления».

И теперь на «Этихаде» Джеррард вообще мог сделать «Ливерпуль» чемпионом АПЛ. Не хватило чуть-чуть.

Коутиньо, который ушел из клуба за два года до победы в АПЛ, но благодарил Юргена Клоппа за развитие игры без мяча и под прессингом, перед финальным туром активно спрашивали: мечтает ли он испортить вечер «Сити» и осчастливить бывший клуб?

Но бразилец держался подчеркнуто дипломатично.

«Это будет прекрасная игра. Мы хотим хорошо завершить сезон против отличного клуба. Но меня заботит только моя новая команда. Я хочу играть хорошо за нее и для нее. Мне пришло много сообщений от болельщиков «Ливерпуля» в соцсетях, но я не обращаю на это слишком много внимания. Фокусируюсь только на наших матчах».

И все почти получилось. Его гол за «Астон Виллу» мог стать самым важным для «Ливерпуля» – важнее всех с 2013-го по 2017-й.

Символично, что самого Коутиньо не было на поле во время камбэка «Сити» – Джеррард заменил бразильца на 69-й минуте, а «Сити» забил на 76-й, 78-й и 81-й.

Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY;Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Michael Regan