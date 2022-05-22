Гвардиола – король лиг. 10 побед за 13 сезонов с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

Пеп Гвардиола больше десяти лет не может выиграть Лигу чемпионов, но на дистанции чемпионатов ему точно нет равных. В сложнейшей борьбе каталонец вырвал четвертый титул за пять лет.

Пеп побеждал в трех топ-лигах минимум по три раза – три чемпионства с «Барселоной», три с «Баварией» и четыре с «Ман Сити». 10 титулов за 13 сезонов – феноменальный результат.

«Барселона» (2008/09, 2009/10, 2010/11)

В 2008-м Жоан Лапорта поверил в тренера «Барселоны Б», назначив Гвардиолу главным тренером основы. Так началась история одной из величайших команд в истории. Пеп заметно перетряс состав – и в первый же сезон выиграл требл, став самым молодым тренером-победителем ЛЧ.

В следующие два сезона доминирование продолжилось, в четвертом каталонцы финишировали вторыми. За четыре года Гвардиола выиграл рекордные для клуба 14 трофеев.

«Бавария» (2013/14, 2014/15, 2015/16)

После годичной паузы каталонец решил продолжить карьеру в Германии. В первый же сезон он взял титул за 7 туров до финиша сезона – самое раннее чемпионство в истории Бундеслиги.

Именно здесь зародилось соперничество Гвардиолы с Юргеном Клоппом, которое продолжает нас радовать до сих пор. В двух следующих сезонах Пеп вновь не оставил никому шансов на титул, потерпев за три года лишь 9 поражений в Бундеслиге.

«Ман Сити» (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22)

Дальше Гвардиола отправился покорять Англию.

Летом 2016-го Пеп сделал несколько важных подписаний, в том числе забрал Илкая Гюндогана из «Боруссии», который сегодня внес ключевой вклад в завоевание титула. Сходу взять Премьер-лигу не удалось – «Сити» финишировал только третьим.

Однако за следующие пять лет Гвардиола завоевал 4 чемпионства. И это в борьбе с одной из сильнейших команд в истории лиги – «Ливерпулем» Клоппа.

Пеп уже обошел Жозе Моуринью и Арсена Венгера, которые выигрывали АПЛ по 3 раза. Впереди только великий Алекс Фергюсон, который побеждал в турнире 13 раз.

Всего Гвардиола выиграл 32-й трофей в тренерской карьере и 11-й – за 6 лет в «Ман Сити».

Что у других тренеров?

• Хотя бы два раза в двух разных топ-лигах побеждали только Фабио Капелло (5 в Серии А, 2 в Ла Лиге), Эленио Эррера (4 в Ла Лиге, 3 в Серии А) и Жозе Моуринью (3 в АПЛ и 2 в Серии А, плюс триумф в Ла Лиге). И нельзя не упомянуть Карло Анчелотти: победы во всех топ-5 лигах, хоть и по одному разу.

• Из действующих тренеров с интернациональными победами есть еще Антонио Конте (4 в Серии А, 1 в АПЛ), Роберто Манчини (3 в Серии А, 1 в АПЛ), Юрген Клопп (2 в Бундеслиге, 1 в АПЛ) и Луи ван Гал (2 в Ла Лиге, 1 в Бундеслиге). В истории сильно выделяется Джованни Трапаттони: 7 в Серии А, 1 в Бундеслиге.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst, Stu Forster