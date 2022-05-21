Дзагоев казался нашим главным талантом 21-го века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

Колонка Дениса Романцова.

За месяц до Евро-2008 к старому стадиону «Динамо» подъехал черный Range Rover. Из него к вип-ложе проследовал Гус Хиддинк с помощниками – Бородюком и Корнеевым. Увидев состав ЦСКА на матч с «Химками», они наверняка удивились – как и комментатор Андронов: он диктовал кому-то по телефону список игроков, выбранных Газзаевым на последнюю игру перед финалом Кубка, и отправил внезапного осетинского дебютанта на правый фланг.

И не угадал – но это объяснимая ошибка. После взлета Жиркова в 2004-м молодые играли в ЦСКА только роли второго плана: выходили под премиальные (Таранов, Горелов, Салугин, Кочубей) или временно затыкали дыры (Григорьев, Бурмистров, Тихонов, Правосуд). Не испортить созданное бразильцами в атаке они кое-как умели, но, когда дружно вылетели Карвальо, Вагнер и Жо, негодность газзаевской молодежи для больших дел стала очевидной.

И вдруг – 17-летний парень из Беслана, который не просто ничего не портит, а с первой минуты играет на одном уровне и на одной волне с Вагнером. В игре с «Химками» Дзагоев вышел на месте Карвальо, под нападающими, и уже в первом тайме сделал гол+пас.

Выглядело это, мягко говоря, интригующе, и после игры я, конечно, дождался Алана на улице – в компании еще двух журналистов. Со стадиона его, держа за плечо, вывел пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов. Застенчиво улыбаясь, Дзагоев сообщил:

«Накануне не знал, что буду играть, мог только предполагать. Валерий Газзаев объявил, что я выйду в основном составе, только на разминке. Мы сразу договорились, что буду исполнять все стандарты, тем более, что однажды на сборе я закрутил с углового сухим листом.

Когда забил гол, было ощущение, что внутри все всколыхнулось и хотелось плакать от радости. У меня было предчувствие, что отыграю хорошо, и я даже молился перед игрой».

В том сезоне я еще не раз хвастался причастностью к первому интервью нашего нового Главного Таланта. Алан и правда казался таким – при всей любви к Жиркову, ощущение, что прямо вау, явился юный гений, я в 21-м веке испытывал трижды: Измайлов-2001, Сычев-2002 и Дзагоев-2008 (имею в виду шок от созидательных талантов, поэтому – без Акинфеева).

Какой-нибудь Кокорин – с 5 голами за 3 первых сезона в «Динамо» – даже рядом не стоял. Да и Керж с Аршавиным в 2001-м выглядели гораздо скромнее Алана-2008. В следующем после «Химок» матче РПЛ Дзагоев разорвал «Спартак» (три ассиста и 5:1), через пару месяцев «Зенит» (дубль и 3:1), а еще через месяц – «Депортиво» в Кубке УЕФА (дубль и 3:0). Между «Зенитом» и «Депором» он – уже матерый, 18-летний – выскочил на второй тайм за сборную в Дортмунде и чуть не спас игру с Германией.

«Эта могла бы быть красивая история – решающий гол в первом же матче за сборную», – сказал тогда Хиддинк.

Для меня это была первая заграничная поездка, а 2008-й – первый и для меня, и для Алана год в Москве, так что я переживал за него почти как за родного. Газзаев же относился к земляку по-отцовски и весь год бережно опекал, раскрывал и прикрывал. Когда Газзаев ушел в конце 2008-го, я больше волновался не за ЦСКА, а за Дзагоева.

И не зря. Так свежо, легко и неудержимо, как при Газзаеве, Дзагоев на длинной дистанции уже не играл. В последние лет восемь – из-за травм, вызванных в том числе недостаточно спортивным для 21-го века образом жизни.

Но глобально – из-за слишком ранней потери своего тренера.

В конце 2008-го Слуцкий не решился бросить «Крылья» и отказал ЦСКА. Тогда Гинер выдернул из «Бунедкора» Зико, и тот реанимировал Карвальо, а Дзагоева не выпустил на финал Кубка-2009 и вскоре отправил в дубль – из-за «неподходящих кондиций».

С уходом Зико Алан забил всем соперникам по группе ЛЧ, но матчи с «Севильей» в плей-офф пропустил из-за травмы. На его месте заиграл Хонда, а Дзагоеву искали новую позицию: то слева, то в опорке.

Все 7 лет при Слуцком Алан оставался лишь полезным дополнением к звездам атаки (Хонде, Еременко, Думбия) и напоминал художника, который нервно ищет потерянное вдохновение: отсюда и срыв в финале Кубка-2011, и две красные в первом круге-2012/13, и недоверие Капелло в сборной. Иногда эти поиски были успешными – иначе чемпионом России-2015/2016 стал бы «Ростов», а не ЦСКА.

Последнюю попытку сделать Алана лидером ЦСКА предпринял Гончаренко. Виктор убрал из схемы вингеров и наделил в середине поля широкими полномочиями Головина с Дзагоевым. Оба в итоге вышли в старте сборной в первом матче ЧМ-2018, но если Головин провел супертурнир, то Дзагоев из-за травмы успел только выдать голевой пас Марио в четвертьфинале.

И тот пас, и гол ван дер Сару на «Олд Траффорд», и дубль с чехами на Евро-2012, и другие яркие моменты – это лишь проблески Дзагоева. Кажется, сложи их все – и наберется не больше хайлайтов, чем в одном только его дебютном сезоне. Дело, конечно, не в арифметике, а в ощущении – в 2009-м Дзагоев потерялся и с тех пор мучительно, много всего перебарывая, искал себя.

И как же было радостно, когда находил.

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Michael Regan