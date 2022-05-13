«МЮ» все же с трофеем – взяли молодежный Кубок Англии. Собрав рекордные 67 тысяч на «Олд Траффорд»

На трибунах были Алекс Фергюсон, Бруну и Давид Де Хеа.

У болельщиков «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не так много поводов для радости: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, обыграв в апреле лишь «Норвич» (3:2).

Скучающие по трофеям фанаты раскупили билеты на финал молодежного Кубка Англии среди команд U-18, где «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Ноттингем Форест». Цена была чисто символическая – 1 фунт.

Официальные цифры – 67 492 зрителя, среди них около 5700 фанатов гостей. Это рекорд молодежного Кубка Англии. В 2007-м полуфинал на «Эмирейтс» между «Арсеналом» и «МЮ» собрал 38 137.

На трибунах были Алекс Фергюсон и игроки взрослой команды: Бруну Фернандеш, Давид Де Хеа и Харри Магуайр. Приехал даже тренер главной команды «Форест» Стив Купер – хотя ему надо готовиться к плей-офф чемпионшипа, который для его клуба стартует уже в субботу.

Вся эта компания и десятки тысяч фанатов увидели, как «Юнайтед» взял трофей. Первый тайм закончился 1:1 – ошиблись вратари обеих команд. А в концовке зарешал Алехандро Гарначо – главный талант академии «МЮ», которого уже вызвали во взрослую сборную Аргентины.

Парень сначала заработал и реализовал пенальти – и отпраздновал громким Siuuuu в стиле Криштиану Роналду.

А потом накрутил защитников и пробил вратаря. У Гарначо 7 голов и 3 ассиста за 6 матчей молодежного кубка – он стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом, и лучшим игроком сезона в академии «МЮ».

Победа 3:1!

«Манчестер Юнайтед» взял молодежный кубок Англии в рекордный 11-й раз.

Все помнят легендарный Класс-92 – Бекхэм, Гиггз, Скоулз и Невиллы тогда впервые заявили о себе всей Англии.

Предыдущая победа в самом статусном молодежном футбольном соревновании Британии датирована 2011 годом. Тогда играли Джесси Лингард, Равел Мориссон и Поль Погба.

Может, у нынешнего поколения молодых звездочек «МЮ» карьера в основной команде сложится поинтереснее.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Alex Livesey