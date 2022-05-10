Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Разбираемся в нововведениях.

УЕФА окончательно утвердил новый формат еврокубков, который начнет действовать с сезона−2024/2025. Детали улажены, швейцарская система – в деле.

Напомните: что такое швейцарская система?

В какой-то момент УЕФА достиг пика доходов от Лиги чемпионов, и для нового рывка нужно было предложить рынку что-то новое и, как следствие, более дорогое. Так пришло комплексное решение: а) больше матчей, б) больше высококонкурентных матчей.

Первую задачу решили расширением турнира. Было 32 команды – будет 36. Туров на групповом этапе было 6 (3 соперника, с каждым дома и в гостях), а станет 8 (при этом 8 соперников, 4 игры дома, 4 – на выезде).

Для второй задачи внедрили швейцарскую систему, придуманную в шахматах. Больше нет деления на маленькие группы, все 36 команд – в единой турнирной таблице. Календарь не определен заранее, а зависит от успешности выступления (команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит сравнимых соперников – так у каждого будет шанс подняться в таблице; при этом аутсайдерам все равно гарантированы матчи с топами).

Итого – 144 матча на групповом этапе вместо 96 сейчас, больше матчей между равными соперниками, в том числе больше разнообразных битв между грандами, которые собирают высокие рейтинги.

Почти все это было решено год назад. Что нового?

• УЕФА собирался увеличить количество матчей еще радикальнее: с 6 до 10 туров на групповом этапе. Помешал вал жалоб от игроков и клубов − те посчитали, что вместе со сборными, внутренними чемпионатами и кубками календарь получится слишком сложным. Восемь − компромиссный вариант.

• Все стадии до финала Лиги чемпионов будут сыграны в будние дни. Сперва рассматривался вариант с заездом некоторых матчей на выходные, но национальные чемпионаты выстояли (в субботу и воскресенье охват трансляций ЛЧ был бы выше, но такой скачок постепенно ослабил бы бизнес-позиции внутренних лиг).

• В УЕФА определились с критериями, по которым в ЛЧ будут отбираться дополнительные четыре команды.

Вот-вот, откуда новые команды-то?

Пункт, который вызвал наибольшие споры.

Руководство УЕФА планировало отдавать два места в ЛЧ клубам с высшим коэффициентом в еврокубках за последние 10 лет. Таким образом, любой топ-клуб, не попав в зону Лиги чемпионов, все-таки мог оказаться в главном турнире благодаря прошлым успехам (единственное условие: нужно было попасть в зону еврокубков – хоть в Лигу Европы, хоть в Лигу конференций). Такое положение не нравилось клубам поменьше и лигам за пределами топ-5. УЕФА был вынужден пойти на компромисс. Теперь:

• Одно прямое место в ЛЧ получает команда, занявшая третье место в пятой лиге таблицы коэффициентов УЕФА (сейчас это «Монако»).

• Одно место будет дополнительно разыгрываться в «Пути чемпионов» в квалификации (фактически это чемпионы нетоповых лиг). Раньше там определялись четыре участника группового этапа (в этом сезоне прошли «Шериф», «Зальцбург», «Мальме» и «Янг Бойз»), а станет пять.

• Еще по одному дополнительному месту в ЛЧ получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона (ЛЧ + ЛЕ+ ЛК). Если бы это правило действовало в этом году, то по дополнительной команде в ЛЧ получили бы Англия и Нидерланды.

Как с плей-офф ЛЧ, напомните?

• Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф.

• Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок.

• Дальше – 1/16 финала в два матча и все как обычно.

А что с Лигой Европы и Лигой конференций?

Там тоже будет швейцарская система.

В ЛЕ на этапе лиги каждая команда проведет по восемь матчей, а в ЛК − по шесть.

В обоих случаях количество участников − 36.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/VALENTIN FLAURAUD/AFP, Fabrice COFFRINI / AFP