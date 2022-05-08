Мечты «Ливерпуля» о квадрупле рушатся. «Сити» может оторваться на 3 очка

Пеп должен поблагодарить Сона.

«Ливерпуль» выцарапал ничью против «Тоттенхэма» в очень тяжелом матче – 1:1.

Но для команды Клоппа эта трудовая ничья мало чем отличается от поражения. «Ливерпуль» сравнялся с «Ман Сити» по очкам, но сыграл на один матч больше. Судьба чемпионства и так находилась в руках Гвардиолы, но теперь преимущество может стать еще увереннее: если «Сити» обыграет «Ньюкасл» в воскресенье, то оторвется уже на три очка.

• «Ман Сити» стоит благодарить «Тоттенхэм» Антонио Конте. Команда итальянца выдала шикарный перфоманс на «Энфилде» и могла даже выигрывать – но Пьер-Эмилю Хейбьергу решительно не везло весь матч: в первом тайме датчанин зарядил в штангу, а потом в упор не пробил Алиссона.

• Невезение одноклубника перекрыло старание Сон Хын Мина. Хоть кореец и забил в пустые, но был полезен в каждом аспекте. В этом сезоне Сон забил уже 20 мячей – осталось всего два до Мо Салаха. При этом египтянин забил пять голов с пенальти. Космический Сон – ни одного.

«Как только вы теряете мяч, они передают его Кейну, и вам сразу понятно – значит, Сон совершает рывок. У него словно телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги. Это поражает», – хвалил и остерегался корейца перед матчем Клопп. Не помогло.

• «Ливерпуль» впервые за 13 матчей не выиграл дома в АПЛ. В последний раз они теряли очки на «Энфилде» 30 октября – тогда сыграли с «Брайтоном» 2:2. С тех пор команда Клоппа одержала 12 побед с общим счетом 35:2.

• Прервалась победная серия «Ливерпуля» из шести матчей. Последний раз команда Клоппа не побеждала в АПЛ в игре против «Сити» 10 апреля, проигрывала – «Лестеру» в конце декабря.

Квадрупл – все?

После победы над «Вильярреалом» фанаты и игроки «Ливерпуля» впервые заговорили о четырех трофеях в сезоне. Прошло всего три дня – и теперь желаемый квадрупл улетает из рук.

Вирджил Ван Дейк и Юрген говорят, что сейчас идут от игры к игре. А вот Салах проговорился: «Конечно, мы хотим квадрупл. В начале сезона мы о таком и не думали, но сейчас так близки. Почему бы и нет?»

«Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы сыграли так, как я и хотел, так что в этом плане я не расстраиваюсь, – подводит итоги Клопп. – Очень сложно играть против команды, в составе которой выступают футболисты мирового уровня и которую возглавляет тренер мирового уровня, когда у нее есть неделя на подготовку, а мы играем каждые три дня.

Не думайте, что мы разгромили раздевалку. Есть еще другие матчи. Мы просто должны продолжать работать».

С сезона 2019/20 на первое место при определении чемпиона (при равенстве очков) выходит количество очков в личных встречах. Тут у «Сити» и «Ливерпуля» полное равенство: 2:2 и 2:2.

Далее будут смотреть:

• Разницу мячей и количество забитых голов. Сейчас у «Ливерпуля» 87 забитых и разница +64. У «Сити»: 84 гола и +63 разница.

• Затем смотрят количество голов на выезде в личных встречах. Тут уже точно будет разница.

• Лишь затем дополнительный матч.

График «Сити» и «Ливерпуля» примерно равный: и тем, и тем еще играть с «Вулвз» и «Астон Виллой». Но Пепу предстоит еще одно испытание – «Вест Хэм» Мойеса.

Может, чудо все еще возможно?

Фото: REUTERS/Phil Noble