«Реал» восстает перед лицом поражения». Философия истинно королевского клуба

Как объяснить, что сотворил «Реал» на границе 90-й минуты ответного полуфинала с «Реалом»? Как объяснить необъяснимое?

Лучше всех с этой задачей справится Хорхе Вальдано, который был в «Реале» на всех этажах клубной иерархии: трижды выигрывал чемпионат Испании как игрок (плюс два Кубка УЕФА), приводил клуб к чемпионству-1995 как главный тренер и руководил всем как генеральный директор.

С высоты такого опыта Вальдано в 2016 году в интервью крупнейшей испанской газете El Pais сказал:

«У «Мадрида» нет определенного стиля. Но есть характер, который можно понять скорее в духовном смысле, чем эстетически.

Нет такой футбольной школы, которую олицетворял бы «Реал Мадрид». Это команда, которая восстает перед лицом поражения. Ее болельщик ждет зрелища. Это тянется со времен Ди Стефано».

Вот все, что нужно знать о «Реале».

Фото: REUTERS/Isabel Infantes