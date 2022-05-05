10 голов в плей-офф ЛЧ, 15 за евросезон – так сверкает Бензема. Рекорд Роналду под угрозой

«Реал» сотворил чудо: за пять игровых минут забил три мяча и оставил «Ман Сити» без финала ЛЧ (6:5 по сумме двух матчей). Третий гол на счету Карим Бензема – теперь его претензии на «Золотой мяч» еще громче.

Карим включился уже в дополнительное время: заработал пенальти (сфолил Рубен Диаш) и сам же его реализовал.

А теперь – к цифрам: Карим сравнялся с рекордом Роналду и догнал по голам в ЛЧ Левандовского

• Этот гол для Бензема десятый в плей-офф ЛЧ-2021/22 – повторил рекорд Криштиану Роналду, который забил столько же в 2017-м.

•‎ У Карима уже 15 мячей в этой Лиге чемпионов – обогнал Роберта Левандовского, который уже вылетел с «Баварией» из ЛЧ. Поэтому француз – единоличный лидер гонки бомбардиров, из ближайших к нему оставшихся в турнире футболистов – Мо Салах с 8 голами.

•‎ Бензема еще и сравнялся с Левандовским в общем зачете бомбардиров ЛЧ – мощнее них только Криштиану Роналду (140) и Лео Месси (126). У поляка и француза теперь по 86 голов.

•‎ Больше всего за один розыгрыш ЛЧ тоже забил Роналду (17 мячей в сезоне-2013/14) – до него Кариму не хватает еще двух голов. Будет шанс догнать португальца в финале с «Ливерпулем».

•‎ Карим в прекрасной форме: он забил 23 гола в 2022 году (во всех турнирах) – ему потребовалось всего 20 матчей! Да и в течение сезона он в порядке: 43 гола в 43 матчах: 26 в 29 играх Ла Лиги, 15 в 12 матчах ЛЧ, 2 в 2 играх Суперкубка. Бензема впервые забил 40 голов за сезон в составе «Мадрида», а еще у него есть 5 голов за сборную Франции. По голам за сезон он повторил лучшие показатели легенд «Реала» – Альфредо Ди Стефано и Уго Санчеса.

•‎ Плей-офф ЛЧ – отдельная любовь, Бензема забил в пяти матчах из шести (не смог только «ПСЖ» в гостях в самой первой игре на вылет). После этого – хет-трик дома, потом хет-трик в гостях с «Челси» – и гол дома, который вывел «Реал» в полуфинал. А здесь – в сумме трешка для «Сити».

Еще раз: за 6 матчей в плей-офф ЛЧ Карим забил 10 голов – блеск!

Ослепительный блеск, если смотреть на соперников: 3 гола против Месси, Мбаппе и Неймара, 4 гола против текущего обладателя трофея («Челси») и три гола против «Сити», первой команды АПЛ.

«Ливерпуль» следующий?

Фото: REUTERS/Juan Medina