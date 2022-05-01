«Милан» остался лидером Серии А – помогла ошибка вратаря «Фиорентины». Отрыв от «Интера» – 2 очка

Чемпионская гонка в Серии А сократилась до двух кандидатов и в середине недели получила неожиданный поворот: привоз запасного вратаря «Интера» Ионуца Раду сделал фаворитом «Милан». «Интер» тогда проиграл «Болонье» 1:2 и остался на втором месте.

В 35-м туре команды обошлись без потерь.

«Милан» вырвал победу благодаря ошибке вратаря «Фиорентины»

Воодушевленный «Милан» принимал на «Сан-Сиро»«Фиорентину». Создали несколько очень опасных моментов, но забить до 82-й минуты не получилось.

А дальше помогла ошибка вратаря «Фио» Пьетро Терраччано – он выбил мяч прямо на ногу Рафаэлю Леау. Молодой португалец вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол – 1:0.

Несмотря на общий перевес моментов в пользу «Милана», киперу Майку Меньяну тоже пришлось поработать. За несколько минут до гола он потащил очень неприятный удар Артура Кабрала.

«После гола у меня как гора с плеч упала, – признался Стефано Пиоли. – В таких матчах всегда огромное напряжение, потому что мы преследуем очень большую цель. Ее достижение становится ближе, вместе с тем нарастает и давление».

Важное отступление: Александр Кокорин остался в запасе.

«Интер» с трудом удержал победу над «Удинезе»

«Интер» приехал в Удине, чтобы не повторить ошибки, которые совершил посреди недели. Уже на 12-й минуте Иван Перишич замкнул навес с углового – 1:0. В конце первого тайма гости из Милана разыграли отличную комбинацию, итогом которой стал фол на Джеко. Пенальти (с добивания) реализовал Лаутаро Мартинес.

В концовке проснулся и «Удинезе»: бывший игрок «Милана» Жерар Деулофеу классно исполнил штрафной – Ханданович потащил, но нападающий Игнасио Пуссетто добил мяч в ворота.

«Интеру» пришлось удерживать счет, с чем команда Симоне Индзаги справилась – победа 2:1.

У «Милана» есть право на ничью. Но у «Интера» проще календарь

Прямо сейчас ситуация в чемпионской гонке выглядит так: «Милан» впереди на 2 очка. Есть даже право на ничью: при равенстве очков выше будет красно-черная команда из-за преимущества в личных встречах (1:1 и 2:1).

До конца осталось три тура. У «Милана» тяжелый календарь: «Аталанта» (8-е место), «Верона» (9-е) и «Сассуоло» (11-е). Есть свои интриги: например, россонери побеждают в гостевых матчах против «Сассуоло» с 2017 года – пять встреч подряд. А вот с «Аталантой» все иначе: семь последних домашних игр без побед.

Все соперники «Интера» – команды нижней части таблицы. С одной стороны, это указывает на слабость, с другой – кто-то из них может упереться. С той же «Сампдорией» в третьем туре разыграли ничью 2:2.

Будем следить за финишем.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it, imago-images.de