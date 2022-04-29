Михайлович заряжает «Болонью» даже из больницы. После победы над «Интером» игроки собрались под окнами палаты

«Однажды мы победили эту болезнь – и сделаем это снова».

«Больнья» в приличной форме: 13-я команда Серии А не проигрывает уже пять матчей подряд, причем это 0:0 с «Миланом», 1:1 с «Ювентусом» (упустили победу только на 95-й минуте) и 2:1 с «Интером». А ведь последняя победа может стоить «Интеру» чемпионства.

Такой успех команда не могла не разделить с Синишей Михайловичем, у которого в прошлом месяце начался новый раунд борьбы с лейкемией. Игроки собрались под окнами больницы.

Тренер поприветствовал команду.

Как и в 2019-м, Михайлович поддерживает связь с футболистами по видеосвязи. Перед «Миланом» (0:0) он записал мотивирующую речь прямо из палаты, не позволив никому грустить:

«Меня не будет рядом физически, но мысленно я всегда буду с вами. К сожалению, мы уже делали это несколько лет назад, но я продолжу бороться за вас из этой палаты, так же, как я уверен, вы будете бороться за меня. Однажды мы победили эту болезнь – и сделаем это снова, я не сомневаюсь. Жизнь проживается не при отсутствии проблем, а вопреки. Жизнь – это не прямая линия. Тут есть повороты, взлеты, падения, даже внезапные выбоины, в которые вы попадаете, но вы должны подняться и продолжить путешествие.

В трудные минуты видишь разную реакцию мужчин. Есть два пути, по которому можно пойти. Один из них разрушительный – жалобы и потеря веры. Другой – конструктивен, он связан с поиском положительной стороны вещей. С тем, чтобы цепляться за это.

Я живу в комнате площадью около трех квадратных метров. Это временная ситуация. Я выиграю у этой болезни, верю во врачей, поэтому хочу энтузиазма и не хочу встревоженных лиц. Я знаю, что одержу победу. Вместе мы должны быть едины – если вам что-нибудь понадобится, я в вашем распоряжении. Знаю, что у нас сложная ситуация с результатами, но не с выступлениями. Поездка в Милан – не самая легкая. Там 60 тысяч болельщиков, но и им будет нелегко».

В марте Михайлович сообщил, что ложится в больницу для избежания рецидива. Напомним, лейкемию у него обнаружили летом 2019-го: за полгода серб перенес три курса химиотерапии и трансплантацию костного мозга.

Фото: twitter.com/BolognaFC1909en