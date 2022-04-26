Ого, Нагельсманн надел пожарную форму. До этого неловко обидел пожарных-волонтеров, но конфликт потушили

Обошлось без скандала.

Не успел Юлиан Нагельсманн отметить первый в карьере титул, как ему тут же прилетело. Перед чемпионским матчем в Бундеслиге с «Боруссией» главному тренеру «Баварии» задали вопрос о том, не бросит ли команда играть в оставшихся турах.

Нагельсманн придумал странное сравнение: «Это наша работа. Мы не волонтеры. Мы не в добровольной пожарной службе Зюдгизинга (район Мюнхена), а в «Баварии». Будем показывать достойную игру в каждом матче».

Это не понравилось настоящим пожарным-волонтерам, которых в Германии намного больше, чем профессиональных пожарных. В добровольной пожарной охране больше миллиона человек, то есть каждый 80-й житель страны. В малых городах и деревнях пожарная охрана вовсе практически полностью состоит из добровольцев.

Союз пожарных Баварии выпустил заявление: «Уважаемый господин Нагельсманн, прежде всего мы сожалеем, что ваши игроки нуждаются в сильном финансовом стимуле для хороших результатов. Ваши высказывания о добровольных пожарных мы находим уничижительными. На наш взгляд, это грубо по отношению к любой волонтерской службе».

Председатель Баварской ассоциации пожарных бригад Иоганн Эйценбергер добавил: «Заявление Нагельсманна дискредитирует наших спасателей. В Баварии круглосуточно дежурят 320 тысяч добровольцев с оплатой 0 евро.

Приглашаем Нагельсманна в добровольную пожарную часть в Баварии, чтобы прояснить любые недоразумения».

Тренер оперативно извинился в эфире Sky, а через несколько дней принял приглашение. Пожарная часть Мюнхена специально для Нагельсманна смоделировала операцию по спасению людей из горящего здания. Тренеру объяснили, как работают пожарные, и провели инструктаж, а он подарил футболку «Баварии» с номером 112 – по нему в Германии звонят, когда вызывают пожарных.

Пожарная машина подняла Нагельсманна на высоту 30 метров.

«Я выбрал неудачную аналогию, – признал Нагельсманн. – Не хотел обидеть добровольную пожарную службу и любых других волонтеров. Теперь лично убедился, что за всем этим стоит огромный объем работы.

Я с огромным уважением отношусь к этим людям. Это примеры для подражания».

Что ж, Нагельсманна точно поймет Леонид Слуцкий. Он рассказывал, что во время работы в «Витессе» столкнулся с похожей историей:

«Меня в интервью как-то спросили: «Ну что, вы расстроились из-за поражения?». И я ответил: «Я же не 16-летняя девочка, чтобы расстраиваться». Сколько мне прилетело! Меня сразу пригласили на ближайший матч женской сборной Голландии. Причем они финалистки чемпионата мира, играют реально хорошо. Куча в инстаграме девчонок: «С чего вы взяли, что мы хуже парней?». Вот что значит разница менталитетов. У нас бы никто не обратил [внимания]».

Фото: fcbayern.com; Instagram/julian.nagelsmann