Президент «Барсы» ответил на критику.

Вероятно, вы еще не забыли захват «Камп Ноу» от болельщиков «Айнтрахта» – они выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу» в матче Лиги Европы.

Напомним детали: каталонцы выделили гостевую квоту – 5 тысяч билетов, но немцев было ощутимо больше. Местные владельцы абонементов пропустили игру из-за пасхальных выходных и перепродали билеты, а болельщики «Айнтрахта» этим воспользовались.

У этой истории есть мощное продолжение.

«Лапорта – лжец, Лапорта – мошенник». Часть каталонских фанатов бойкотировали матч с «Кадисом»

Болельщики «Барсы» теперь на нервах. Активные фанаты клуба (La Grada de Animación) объявили, что в знак протеста не пойдут на матч Ла Лиги с «Кадисом», который, кстати, каталонцы неожиданно проиграли (0:1).

Почему? Болельщики осудили «извращение системы бесплатных мест», которая позволяет держателям абонементов продавать разовые билеты, что дает доступ на стадион туристам и фанатам гостей на фоне политики непомерных цен для кулес (так называют себя фанаты «Барсы»).

Группа каталонских болельщиков PB Nostra Ensenya перед игрой собралась у «Камп Ноу», где скандировала: «Лапорта – лжец, Лапорта – мошенник», «Барса» – да, Лапорта – нет». По их мнению, руководство клуба своей политикой поставило под угрозу «физическую неприкосновенность» болельщиков.

Болельщики пошли на бойкот, несмотря на просьбы клубного руководства. По информации Diario Sport, с одной из фанатских групп общалась лично вице-президент «Барселоны» Елена Форт. Она призвала прийти на «Камп Ноу» ради клуба, тренера Хави и команды – но большинство активных фанатов проигнорировали ее слова.

Лапорта косвенно винит прошлое руководство и вводит именные билеты

Во вторник президент «Барсы» Жоан Лапорта собрал специальную пресс-конференцию, где поделился подробностями расследования и ответил болельщикам. «Из Германии билеты пытались купить 27 201 раз. Попыток было много, их число доходило до восьми от одного человека. Система была перегружена.

Некоторые владельцы абонементов отдавали билеты немцам. Печально, ведь сложно представить, что человек, который любит «Барсу», отдает свой билет болельщику соперника.

Я бы хотел отметить, что нынешняя система продажи билетов была введена предыдущим руководством. Мы думали, что механизмы контроля сработают, но перед игрой против «Айнтрахта» группы, организованные для перепродажи билетов, смогли достичь целей. Частная охранная система обычно работает, но в этот раз она была перегружена», – сказал Лапорта.

Еще Лапорта объявил, что теперь «Барса» вводит именные билеты на матчи еврокубков. И еще немного оправданий от Жоана: «В продаже было 34 440 билетов. Были ограничения, их нельзя было купить с помощью немецкой банковской карты или с немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам. Но есть доказательства, что купившие билеты затем отдали их немецким болельщикам».

Лапорта извинился перед болельщиками и призвал их поддержать «Барсу» в трудный момент.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; globallookpress.com/Marc Graupera Aloma; REUTERS/Albert Gea