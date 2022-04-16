«Ливерпуль» близок к величайшему сезону. Комплект из ЛЧ, лиги и двух кубков брал только один клуб в истории

Шанс на квадрупл.

Нынешний сезон «Ливерпуля» может стать по-настоящему великим, если команда Юргена Клоппа возьмет четыре трофея за сезон – во всех турнирах остаются шансы.

• Кубок лиги уже у «Ливерпуля» – мерсисайдцы взяли его в феврале, выдав самые яркие нули сезона с «Челси», а потом выиграв киношную серию пенальти, которую закрыл Куивин Келлехер, второй вратарь «Ливерпуля», забивший решающий пенальти. Хотя многие призывали Клоппа выпустить на важный матч Алиссона.

«Даже в профессиональном футболе должно быть место сентиментальности. Келлехер молодой парень, он играл в течение всего турнира, что я должен был сделать? Я профессиональный тренер, но в тоже время я человек. Во мне победил человек. Он заслужил это. На базе есть стена со всеми вратарями, которые что-то выиграли. И теперь Куивин будет на ней. Так и должно быть, это прекрасно», – улыбался Клопп после первого трофея.

В тот момент разговоров о квадрупле и быть не могло – отставание от «Сити» в АПЛ казалось чересчур большим, да и в Кубке Англии при Клоппе обычно далеко не заходили.

Так было раньше.

• В Кубке Англии «Ливерпуль» в одном матче от победы – после 3:2 с «Сити» в полуфинале осталась игра с «Челси» или «Кристал Пэлас». «Шрусбери» (Лига 1), «Кардифф» (Чемпионшип), «Норвич», «Ноттингем Форрест» (Чемпионшип), «Манчестер Сити» – вот путь команды Юргена Клоппа в финал Кубка Англии.

Последний триумф в Кубке – сезон 2005/06, в финале обыграли «Вест Хэм».

• В Лиге чемпионов осталось три матча – чтобы дойти до финала, нужно справиться в полуфинале с «Вильярреалом». Туда парни Клоппа вышли в 3-й раз за 5 попыток. Хотя Унаи Эмери – не самый удобный соперник для Клоппа, его «Севилья» обыгрывала «Ливерпуль» в финале Лиги Европы. Любопытно, что по пути в тот финал мерсисайдцы в 1/2 обыграли... «Вильярреал». Причем уступили в выездном матче, но дома разгромили соперника.

• С АПЛ все сложно – тут многое зависит не от «Ливерпуля». Мерсисайдцы уступают одно очко «Манчестер Сити», и им мало выиграть оставшиеся 7 матчей – нужна еще хотя бы одна осечка «Сити».

При этом календарь «Ливерпуля» сложнее – здесь и мерсисайдское дерби, и матч с «МЮ», и «Тоттенхэм». У «Сити» самый опасный соперник – «Вест Хэм», если судить по таблице АПЛ (8 место). Все остальные – или середняки без особых шансов на еврокубки, или команды, борющиеся за выживание. В первом круге никто из них у «Сити» очки не отобрал.

Клоппу разговоры о квадрупле не особо нравятся: «Не могу поверить. Проход в финал Кубка Англии означает, что нас ждет еще одна игра, а потом нам придется играть с «Астон Виллой» посреди недели. Так что придется переносить еще один матч.

Я не думаю, что у нас будет хоть одна свободная неделя до последнего тура. Все сложно, но кого это волнует? Мы хотели выйти в финал. Это единственный способ добраться до квадрупла».

А кто еще брал квадрупл?

• Самый красивый квадрупл – у «Селтика», шотландцы в 1967-м взяли чемпионат Шотландии, два внутренних Кубка и Кубок чемпионов (так до 90-х называлась нынешняя ЛЧ, если это вдруг вас смутило).

• В Англии никто не брал четыре трофея за один сезон. Ближе всех был «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99, тогда команда сэра Алекса Фергюсона взяла все, кроме Кубка Лиги – там вылетели в 1/4 финала. «Ман Сити» в 2019-м выиграл все домашние трофеи (Кубок Англии, Кубок лиги и АПЛ), но в Лиге чемпионов вылетел на той же стадии – 1/4.

• В других странах были команды, бравшие четыре трофея за один сезон – но есть вопрос, что считать «настоящим» квадруплом, потому что только в Англии и до недавнего времени во Франции было два домашних кубка. В остальных странах Кубок, как правило, один (есть исключения за пределами топ-5 – например, Португалия).

«ПСЖ» трижды (сезоны-2014/15, 2015/16, 2017/18) брал четыре трофея: Суперкубок Франции, Кубок Франции, Кубок лиги и Лига 1. Без Лиги чемпионов – она парижанам так и не покорилась.

Четыре трофея дважды брала «Бавария» – в сезоне-2019/20 (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов, клубный чемпионат мира) и в сезоне-2012/13 (вместо КЧМ – Суперкубок Германии).

Два раза квадрупл оформлял «Реал»: в сезоне-2016/17 (Суперкубок Европы, клубный ЧМ, Ла Лига и Лига чемпионов), в сезоне-2017/18 обошлось без чемпионства, но зато добавился Суперкубок Испании. «Барселоне» подобное удалось однажды – в 2016-м: Суперкубок, клубный чемпионат мира, Ла Лига, Кубок Испании. Но без Лиги чемпионов – очень важного пункта.

Так что у «Ливерпуля» и правда есть шанс войти в историю.

Фото: globallookpress.com/Darren Woolley