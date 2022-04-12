Помощник Моуринью и главный тренер «Буде» отстранены из-за драки. Что там случилось?

Кнутсен и Моуринью обменялись претензиями.

В первом четвертьфинале Лиги Конференций «Буде-Глимт» обыграл «Рому» – 2:1. Жозе Моуринью за несколько месяцев так и не придумал, как одолеть скромных норвежцев. Португалец провалил три попытки: поражение 1:6, ничья 2:2 и свежие 1:2.

После матча в подтрибунном помещении домашнего стадиона «Буде» было горячо. Полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини обвинил коуча норвежцев Кьетила Кнутсена в нападении на тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша.

«Сначала он [Кнутсен] высказывался в устной форме, затем напал на него. Это очень печально, потому что такое поведение является оскорблением для «Ромы», игроков и персонала. Это стыдно.

Я до сих пор в шоке от того, что увидел. Это позор. Теперь мы хотим отправить «Буде» домой [в ответном матче], в том числе из-за того, что произошло за пределами поля», – заявил футболист «Ромы».

По информации Sky Sport Italia, норвежская полиция допросила Кнутсена, Сантуша и игроков, ставших свидетелями ссоры. Через три дня УЕФА вынес вердикт – обоих участников конфликта отстранили от еврокубковых матчей. Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решение по делу.

После отстранения Кнутсен выдал монолог, сквозь который сочилось разочарование.

«Из-за подобных событий мне хочется перейти на работу в другой сфере. Я даже задумался, действительно ли это хорошая идея – продолжать работать в футболе. То, что произошло, далеко от моих ценностей, ценностей клуба и норвежского футбола. В таких ситуациях нужно найти в себе силы и отреагировать наилучшим образом.

Самое главное для меня – иметь возможность смотреть на себя в зеркало. Если бы я больше не мог этого делать, мне действительно пришлось бы подумать, стоит ли это того», – сказал Кьетил.

От Кнутсена досталось и Моуринью

Главный тренер «Буде» высказался не только о решении УЕФА – еще его взбесило поведение Моуринью.

«Такое отношение шокирует. Его ценности и тренерский стиль далеки от того, что представляю я. Невероятно обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов и который так долго был частью спорта», – отметил Кнутсен.

Эта фраза – ответ на ехидство Жозе после матча «Ромы» и «Салернитаны», который прошел 10 апреля.

«Я говорю правду – в отличие от некоторых клубов или полиции. Кто-то на моей скамейке сказал представителям «Салернитаны», чтобы они валили в Серию Б. Я подошел и извинился за парня, сказавшего это. Мы цивилизованные люди – все, что происходит на поле, остается там же. Никто не будет ждать снаружи через 45 минут, чтобы ударить кого-то по лицу», – сказал Моуринью с намеком на недавний конфликт.

Моуринью злился после матча с «Буде»: называл поле пластиковым и наехал на судей

Тренер «Ромы» выступил и после игры с «Буде». Вот главные пункты:

• Сильнее расстроен из-за травмы лидера, а не из-за поражения: «Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Это вызвано игрой на пластиковом газоне».

• Считает, что «Рома» осталась фаворитом: «Мы проиграли со счетом 1:2, нам предстоит ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал. Я полностью верю в игроков, стадион и поддержку болельщиков».

• Хочет, чтобы не было проблем из-за судей. С «Буде» они уже возникали: «Когда мы играли в Риме против них, у нас было два чистых пенальти, которые судья не увидел, а сегодня были две атаки, в которых зафиксировали офсайд. Первый тайм завершился нелепой ситуацией, когда офсайд был зафиксирован после аута, что показывает уровень судей».

Любопытно, что после осеннего поражения 1:6 Моуринью раскритиковал игроков – тогда он выставил футболистов ротации. В этот раз 1:2 случились с оптимальным составом.

Фото: globallookpress.com/Fotografo01; REUTERS/NTB