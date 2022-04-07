Болбои помогли «Ман Сити» победить «Атлетико». Их просили не давать тянуть время, Пеп даже записал видео

Часть плана Гвардиолы.

«Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ минимально обыграл «Атлетико» – 1:0. Игра прошла под диктовку «Сити»: мадридцы играли настолько явно от обороны, что Пеп Гвардиола увидел у соперника схему 5-5-0.

Некоторые детали матча спрятались от внимания зрителей. Журналист Сэм Ли, который пишет для The Athletic про «Манчестер Сити», посвятил отдельный материал важной роли болбоев.

•‎ Незадолго до игры юные футболисты академии «Сити», выступающие за команды U12 и U14, получили специальные инструкции – в них было сказано, что те, кому достанется роль болбоя, должны сосредоточиться на своей задаче, как если бы они сами играли.

•‎ Гвардиола поучаствовал в инструктаже лично – записал короткое видеообращение. Там он сказал, что болбои будут частью большого плана английского клуба на игру с «Атлетико».

•‎ Задумка Гвардиолы была простой. Он не хотел, чтобы «Атлетико» тянул время, поэтому при аутах или ударах от ворот команды Симеоне поручил болбоям подходить к игрокам и отдавать мяч прямо им в руки. Таким образом Пеп хотел нивелировать любую затяжку времени.

•‎ Парни потом шутили, что никогда в жизни так не нервничали. Также они говорили, что чувствовали огромную гордость, когда их попросили сыграть роль в планах испанского тренера на такой важный матч.

Один из показательных моментов случился ближе к концу первого тайма. Болбой после выхода мяча в аут попытался быстро передать мяч защитнику «Атлетико» Ренану Лоди.

Но затем понял, что Лоди бросать из-за боковой не собирается, и моментально подбежал с мячом к другому защитнику Рейнилду.

Чуть позже в аналогичной ситуации Симеоне сам взял мяч у болбоя, чтобы потянуть время.

Болбои придерживались плана до конца матча – даже на 90-й минуте отдавали мяч прямо в руки игрокам «Атлетико».

Гвардиола не против футбольных хитростей – иногда использует их сам

Перед матчем с «Атлетико» журналисты спрашивали Пепа про стиль игры «Атлетико» – их интересовало, как он относится к хитростям, которые использует команда Симеоне.

«Нам придется сделать то же самое, чтобы защитить свои позиции. Это часть игры, мы должны точно знать, как правильно выстроить тайм-менеджемент в матче. Я не собираюсь осуждать стиль игры «Атлетико». Моя задача – проанализировать ситуацию и понять, как выжать из игры хороший результат», – объяснил тренер.

Также Гвардиола не согласился с тезисом, что «Атлетико» играет некрасиво.

«Что значит «некрасиво»? Что значит «играть некрасиво»? Моя команда побеждала на «Олд Траффорд» 1:0 или 2:0, когда Бернарду Силва побежал в угол на чужую половину поля и провел там четыре или пять минут. В этом нет ничего некрасивого. Держать мяч в финальной трети поля, не пропускать контратаки и защищать свои позиции – это умно. Я никогда не осуждал и не буду осуждать соперников за стиль их игры», – сказал Пеп.

Фото: REUTERS/Craig Brough, скриншоты The Athletic