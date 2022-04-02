«Брентфорд» разнес «Челси» с 30% владения. И 3-м подряд голом Эриксена

«Мы защищались не на уровне АПЛ».

«Челси» неожиданно провалился в игре с «Брентфордом» – 1:4. Все голы случились во втором тайме, Кристиан Эриксен вновь отличился – но за «Брентфорд» сделал это впервые

Тухель заявил, что «Челси» защищался не на уровне АПЛ

В дебюте второго тайма «Челси» даже вышел вперед: помог выстрел Антонио Рюдигера. Правда, потом у лондонцев все разладилось. Одним из главных героев стал немец Витали Янельт (пришел из «Бохума»): забил на 50-й и 60-й минутах. Эриксен отличился в третьем матче подряд – до этого он дважды забил за сборную (в ворота Нидерландов и Сербии), но в футболке «Брентфорда» сделал это впервые.

Вообще Кристиан уже совершал результативное действие за новый клуб – ассист на победный гол Айвена Тоуни в игре с «Бернли». На 86-й минуте Йоан Висса довел счет до разгромного – даже Томас Тухель не ждал настолько ужасного результата.

«Такого никто не ожидал, тем более после 1:0 в нашу пользу. Для нас такое нетипично, но мы бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, оборонялись небрежно и были наказаны. За 10 минут «Брентфорд» сделал все возможное. После их третьего гола было 10 минут, когда мы создали много очень хороших моментов, но не реализовали их. Сопернику сопутствовала удача, и он реализовал моменты. А мы защищались не на уровне АПЛ и поплатились», – сказал Тухель.

«Челси» также звонко провалился почти ровно год назад – против «Вест Брома»

Хотя матч развивался для «Челси» привычно: тотальное преимущество во владении (70% на 30%) и аж 21 удар по воротам – правда, в створ попали всего 8 раз. Но «Брентфорд» не стеснялся и отвечал: нанесли 17 ударов (6 из них – в створ) и превзошли лондонцев по ожидаемым голам (xG) – 2,6 против 1,5.

• За «Брентфорд» можно порадоваться. Он добился первой с 1939 года победы над «Челси» и впервые забил 4 мяча в АПЛ.

• У лондонцев все наоборот. В последний раз «Челси» уступал на своем поле с крупным счетом почти год назад – 3 апреля мощно победил «Вест Бромвич» (5:2).

После 29 матчей «Челси» занимает третье место в таблице: набрали 59 очков, «Ливерпуль» и «Ман Сити» не достать. Зато команду Томаса Тухеля уже беспокоит набравший отличный ход «Арсенал»: отстают на пять очков, но имеют игру в запасе. «Брентфорд» поднялся на 14-ю строчку и чуть обезопасил себя от стыков.

Фото: East News/AP Photo/Ian Walton; REUTERS/Chris Radburn; Gettyimages.ru/Ryan Pierse