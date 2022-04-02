Инфантино уже называет ЧМ-2022 «лучшим в истории». Фраза обесценилась – так оценивают почти каждый турнир

Хронология высказываний.

Во время жеребьевки ЧМ-2022 Джанни Инфантино заявил, что будущий турнир организован на невиданном ранее уровне. Хммм, стоп. Кажется, где-то мы уже это слышали?

Давайте по порядку.

ЧМ-2022

« Это будет лучший чемпионат мира в истории , величайшее шоу в мире», – уверенно говорил Джанни Инфантино 31 марта, за день до жеребьевки. Во время церемонии такие слова тоже звучали со сцены от ведущих.

ЧМ-2018

Тот же Инфантино по окончании ЧМ-2018 был не менее любезен. « Этот ЧМ стал лучшим в истории . Пару лет я предполагал, что так и будет, но теперь могу сказать это с уверенностью, – рассуждал функционер. – Мы жили и дышали футболом во время этого мероприятия.

Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации, а также игроков, судей и тренеров. Я также хочу поблагодарить народ России и президента Путина за то, что она стала футбольной страной».

ЧМ-2014

За бразильский чемпионат мира отвечал еще Йозеф Блаттер, и он критиковал подготовку местных властей к турниру. Но в итоге все равно ожидания были крайне высокими: « Несмотря на всю критику, это будет лучший в истории чемпионат мира . Ритм футбола другой, турнир другой. Были турниры вроде Италии-1990, где к первым матчам кое-где не успели поставить сиденья на стадионах, но здесь мы будем готовы, и современные арены будут отвечать ожиданиям зрителей и игроков».

ЧМ-2010

Удивительно, но ЧМ-2010 футбольные чиновники хвалили не так активно – наверное, в том числе из-за вувузел, которые были проблемой даже в трансляциях. Но позитивные моменты все равно нашли.

«Я счастливейший человек от того, что говорю, что чемпионат мира в ЮАР был огромным, огромным финансовым успехом для всех. Для Африки, для ЮАР, для ФИФА», – говорил Блаттер.

ЧМ-2006

Для объединенной Германии турнир был очень важен – и Зепп Блаттер был очень доволен организацией: « Это лучший чемпионат мира в истории . Никогда не было такого эмоционального и глобального турнира. И со спортивной точки зрения мы получили высочайший уровень».

ЧМ-2002

А вот ЧМ в Японии и Южной Корее наверняка запомнился многим судейскими скандалами и внезапным прорывом корейцев до полуфинала не без помощи как раз арбитров. Их работу осудил даже Блаттер (но всем остальным был доволен).

«Судейство было единственным негативным аспектом этого чемпионата мира. [Главные] арбитры были хороши, но лайнсмены оказались катастрофой, особенно когда вопрос касался офсайда. Они так и не поняли, что лучше забивать из офсайда, чем отменить гол, когда офсайда не было», – рассуждал Блаттер.

Кстати, после этого турнира ФИФА стала использовать на чемпионатах мира только бригады судей из одной страны – либо тех, кто хотя бы два сезона отработал вместе. До этого нормальной практикой было использовать лайнсменов и главных арбитров из разных стран и бригад – некоторые впервые работали друг с другом.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Cameron Spencer, Martin Rose/Bongart, Shaun Botterill; globallookpress.com/firo/augenklick/firo; East News/Christian Charisius/DPA/East News