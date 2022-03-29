3,05 млрд рублей потратили российские клубы на агентов за год. Лидер – «Спартак»

Это больше, чем на академии.

РФС опубликовал суммарные расходы на услуги посредников при трансферах в 2021-м. Некоторые клубы вознаграждали агентов в разных валютах (рублях, евро и долларах). Для удобства мы суммировали все траты и перевели их в рубли по средневзвешенному курсу 2021-го.

Наслаждайтесь!

Несколько очевидных наблюдений и фактов.

• Траты «Спартака» на агентов занимают более 20% от общих расходов российских клубов на посредников. При этом, по данным Transfermarkt, клуб в 2021-м потратил на трансферы суммарно более 1,4 млрд рублей. Так как данные в эту базу не всегда поступают из официальных источников, пока нельзя однозначно сказать, какая часть агентских комиссионных входит в 1,4 млрд рублей и входит ли вообще. Ответ на этот вопрос появится летом, когда РФС опубликует ключевые финансовые показатели клубов за 2021-й.

• «Краснодар» осторожнее остальных топ-клубов платит посредникам – в пять раз меньше «Спартака».

• «Уфа» на последнем месте по официальным расходам на агентов – всего 3 млн рублей за 2021-й! Даже у «Торпедо» из ФНЛ больше. «Урала» и «Ахмата» вообще нет в отчетности РФС.

• Футболисты заплатили агентам в 2021-м 117,1 млн рублей. Таким образом, суммарно агенты получили от российского футбола – 3,17 млрд рублей.

• Расходы на посредников – больше, чем на академии! В 2020-м российские клубы потратили на детско-юношеский футбол 2,789 млрд, вряд ли эта сумма существенно выросла в 2021-м (точные данные будут в летнем отчете РФС). Год назад расходы на комиссии были тоже больше, чем на академии.

«Динамо-Владивосток», «Сахалин и «Спартак Туймазы» не поделились с РФС данными о выплатах агентам и будут каким-то образом наказаны.

Как изменились траты на агентов?

• В 2020-м в списке лидировал «Зенит» – потратил на агентов более 660 млн рублей. «Спартак» же шел четвертым, выплатив посредникам около 370 млн рублей.

• «Динамо» взлетело с пятой строки на вторую, вытеснив «Локомотив». А ЦСКА – с шестой на третью, расходы увеличились с 247 млн рублей до 338.

• «Краснодар» и тогда был самым экономным топ-клубом РПЛ – потратил на агентов менее 100 млн рублей. В 2021-м расходы выросли.

Общие расходы клубов и футболистов тоже возросли – от 2,9 млрд до 3,17. Отчасти это связано с ростом курса иностранных валют.

А сколько тратят в мире?

Огромные агентские комиссии почти везде. Например, в АПЛ в 2021-м – 376 млн долларов.

В 2021-м на комиссии агентам только при международных трансферах клубы выплатили суммарно 500,8 млн долларов (данные ФИФА). Доля европейских клубов – 95,8%. Интересно, что при общем снижении трансферных расходов доля агентских выплат растет – на 0,7% по сравнению с 2020-м. И это несмотря на кризис из-за пандемии.

Эти цифры давно смущают ФИФА, поэтому с 2022-го планируется ограничить агентские комиссии 10% от суммы трансфера. Разумеется, Мино Райола и его коллеги против.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich; РИА Новости/Александр Уткин