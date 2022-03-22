Симеоне – самый дорогой тренер Европы. Обгоняет не только Пепа и Клоппа, но и Мбаппе с Левандовским

Нагельсманн кажется скромником.

Французский L’Equipe опубликовал ежегодный рейтинг зарплат в топовых европейских лигах. По традиции в кошелек залезли не только к футболистам, но и к тренерам.

💵 Самый дорогой тренер мира – Диего Симеоне. Впрочем, тут ничего нового – аргентинец удерживает первую строчку с 2019 года. Прошлым летом тренер «Атлетико» подписал новый контракт с клубом – до 2024 года.

Но если сравнивать с прошлой версией топа от l’Equipe, то Симеоне потерял 300 тысяч евро зарплаты в месяц – в прошлом году Диего получал 3,6 млн.

И главное: Симеоне зарабатывает больше, чем любой футболист в Ла Лиге. В топ-5 лигах больше тренера «Атлетико» зарабатывают только Неймар (4,083 млн в месяц) и Месси (3,375 млн в месяц).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Следом идет трио из АПЛ. На втором месте предсказуемо Пеп Гвардиола. Он возглавляет английский топ уже несколько лет. Больше него в «Манчестер Сити» получает только Кевин Де Брюйне.

Юрген Клопп и Антонио Конте тоже зарабатывают как топ-футболисты – с их зарплатой в 1,49 они точно были бы в топ-10 Премьер-лиги. Игроки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» столько не зарабатывают.

Конте, кстати, в прошлогоднем рейтинге был самым высокооплачиваемым коучем Серии А – хотя в «Интере» получал меньше, чем в Лондоне.

🇪🇸 В прошлом топе Ла Лиги за Симеоне следовали Зидан и Куман, но «Реал» и «Барселона» сменили тренеров. Теперь в тройке самых зарабатывающих тренеров Карло Анчелотти и Марселино из «Атлетика».

Получается, «Барселона» из-за финансовых проблем платит Хави меньше.

🇫🇷 Во Франции все предсказуемо: на первом месте тренер «ПСЖ». Если верить L’Equipe, Маурисио Почеттино зарабатывает чуть больше Ашрафа Хакими и меньше Марко Верратти с Маркиньосом. Килиан Мбаппе зарабатывает в два раза больше собственного тренера (про Месси и Неймара вообще молчим).

Второе-третье места делят Хорхе Сампаоли («Марсель») и Кристоф Гальтье («Ницца»), который в прошлом сезоне стал чемпионом с «Лиллем». Оба зарабатывают по 330 тысяч евро.

Главное изменение по сравнению с прошлым сезоном – ушел Нико Ковач, который занимал в топе второе место.

🇮🇹 В Италии топ-3 самых высокооплачиваемых изменился полностью. Массимилиано Аллегри вернулся в «Юве» – сразу на огромную зарплату 1,17 млн евро. Ни один футболист в Серии А не получает больше – у Пауло Дибалы 1,13 млн (и то он летом уйдет).

Конте и Фонсека, попавшие в прошлогодний топ, уехали, а Джанпьеро Гасперини вытеснили Жозе Моуринью и Симоне Индзаги.

🇩🇪 Самые скромные тренеры – в Германии. Юлиан Нагельсманн за год увеличил зарплату в 2,5 раза – с 250 тысяч евро в «Лейпциге» переехал на дьявольские 666 тысяч в «Баварии». Ханси Флик, кстати, зарабатывал в Мюнхене чуть меньше – 580 тысяч. Но все равно его зарплата была самой большой в Бундеслиге.

Швейцарец Джерардо Сеоане заменил Петера Боса и в «Байере», и на второй строчке топа самых зарабатывающих. На третьем месте – Марко Розе, за год сменивший гладбахскую «Боруссию» на дортмундскую.

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Эти цифры – лишь оценочные .

Во-первых, на все влияют налоги. Суммы, которые приводит l’Equipe, посчитаны гросс (до вычета налогов).

В большинстве стран работает схема прогрессивного налога – чем выше заработок, тем выше процент. Более того – в некоторых странах на величину выплат государству влияют десятки факторов, вплоть до того, в браке ли налогоплательщик или нет. Ниже – примерные налоговые ставки (данные по странам ЕС – из исследования, сделанного по заказу депутатов Европарламента).

Англия: ежегодный заработок более 180 тысяч евро (или 150 тысяч фунтов) = налог 45%.

Италия: ежегодный заработок свыше 75 тысяч = налог 43%.

Испания: ежегодный заработок свыше 300 тысяч = налог 125,9 тысяч евро от суммы 300 тысяч + 47% на все, что за пределами 300 тысяч.

Германия: ежегодный заработок 274,6 тысяч = налог 45%.

Франция: ежегодный заработок свыше 158 тысяч евро = налог 45%.

«Монако» – исключение. Приезжие игроки там не платят налог, но работодатель должен внести 13% от дохода сотрудника в качестве социального взноса. Клубы Лиги 1, конечно, недовольны этим преимуществом.

Кстати, когда во Франции повышали налог на роскошь до 75%, лига 1 угрожала исключить «Монако», так как у клуба было очевидное преимущество над остальными. В итоге договорились: «Монако» перечислит лиге 50 млн евро, и от него отстанут. В 2015-м французский суд назвал сделку незаконной. Сейчас клуб опять живет по комфортным правилам.

Во-вторых, на зарплаты игроков и тренеров влияют различные факторы. В последние годы клубы все больше отказываются от фиксированной зарплаты, увеличивая мотивационную часть – проще говоря, бонусы.

Есть и индивидуальные бонусы, и командные. То есть на зарплату футболиста все больше влияет то, сколько он выходил на поле, в скольких голах поучаствовал, завоевал ли клуб трофеи и на каком месте финишировала команда.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo