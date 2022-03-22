«Он рушит «ПСЖ», почти не приезжает на тренировки». Во Франции больше не верят в Неймара

Возможно, последний сезон бразильца.

Последний месяц дела у «ПСЖ» идут неважно: четыре поражения (даже получили 0:3 от кризисного «Монако»), конфликты с фанатами и ожидание чистки. С Ди Марией не продлят контракт, летают слухи об уходе Месси, Неймара и Икарди, параллельно ищут нового тренера на место Почеттино.

Больше всего новостей о Неймаре, набирается целый персональный дайджест.

«Неймар почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии и рушит «ПСЖ»

Это заявил журналист парижского медиа RMC Sport Даниэль Риоло в эфире передачи After Foot. Вот его полная цитата:

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии – почти пьяном. Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Фанатам «ПСЖ» наплевать на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ».

«ПСЖ» – больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Нассер Аль-Хелайфи. Тотальное поражение».

К досугу Неймара часто есть вопросы – там покер, много вечеринок и стримы игр

Казалось, сезон-2021/22 должен стать расцветом Неймара. В мае продлили контракт до 2025-го (с зарплатой 30 миллионов евро в год), летом купили доброго приятеля Месси. Но пока проблемы только прогрессируют.

Неймара часто достают травмы, но в сезоне-2021/22 он пропустил даже больше обычного: к марту бразилец сыграл только в 21 матче из 41. С результативными действиями тоже не очень: 5 голов и 5 ассистов (все голы в Лиге 1).

Возможно, это связано с физической формой. В августе Неймара сфотографировали на яхте явно не в лучшей форме (делаем скидку на отпуск). Затем форвард сыграл за Бразилию, и на месте живота футболка ощутимо оттопыривалась (Неймар признался, что надел джерси на размер больше – правда, неясно, как это опровергает лишний вес).

Чем-то напоминает историю Азара, который после 30 прибавил в весе и теперь постоянно травмируется.

«Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона, – говорил экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен в эфире канала RMC. – В прошлые годы он играл лучше. Неймар потерял эффективность. Он стареет, постоянно набирает вес и не ведет здоровый образ жизни. Когда вам 30 лет, вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25».

Финальная претензия – обстоятельства восстановления Неймара после недавней травмы лодыжки. С конца ноября он был в Бразилии, и болельщики недоумевали по поводу его досуга. Регулярно появлялись свежие посты в инстаграме, но там был не только тренажерный зал, а еще покер, музыкальная студия, рождественская и обычная вечеринки. Для тусовок Неймар даже оборудовал в подвале ночной клуб.

Параллельно футболист стримил игры и заключил партнерский контракт с Facebook Gaming. И лишь в начале февраля, после двух месяцев на родине, Неймар прибыл в Париж. В «ПСЖ» не скрывают особое отношение к звездам, но такая лояльность для многих все равно выглядит странной.

«Вы спортивный директор одного крупнейших клубов Европы, мечтаете выиграть Лигу чемпионов, – продолжал Ротен. – Посмотрите на Италию, Германию, Англию. Сложно представить, чтобы местные клубы отпустили ключевого игрока лечиться на родину на такой длительный срок. Он проводит в Бразилии больше времени, чем во Франции. Неймар просто в отпуске. Посмотрите на его соцсети – покер, вечеринки. И он говорит, что готов набрать форму к февралю? Бред».

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; globallookpress.com