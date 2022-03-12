Самый храбрый гол недели: Диас получил с ноги от кипера «Брайтона», но протолкнул мяч в сетку

И даже доиграл матч до конца.

В субботу «Ливерпуль» буднично обыграл «Брайтон» 2:0. Одним из героев стал новый вингер команды Луис Диас: ради первого гола колумбиец включил бесстрашие и отвагу на максимальную мощность.

На 19-й минуте он рванул на заброс из глубины от Матипа и головой срезал мяч в сетку. А ведь перед этим кипер коленом влетел ему в плечо.

Вероятно, Диасу было очень больно.

К Диасу подбежали врачи, а арбитры обратились к ВАР.

В итоге кипер все-таки избежал красной, гол засчитали, а Диас получил помощь и вернулся в игру. Во втором тайме Мо Салах реализовал пенальти, «Ливерпуль» победил и остался на расстоянии трех очков от «Ман Сити».

Ниже – интересные детали из биографии Диаса. Возможно, именно в них кроется причина такой решительности.

Диас родом из племени, которое не покорилось испанцам. Парня забрали в большой футбол после специального Кубка Америки среди коренных народов

Диас – выходец из коренного народа вайю, проживающего на севере Колумбии. Это индейское племя так и не покорилось испанским колонизаторам. Они первыми из индейцев, живших на территории современного государства, освоили огнестрельное оружие и оседлали лошадей.

Вайю ожесточенно сопротивлялись, испанцы описывали их как сборище варваров и конокрадов, достойных смерти – не знающих Бога, закона и короля. Только в конце XIX века венесуэльскому и колумбийскому правительствам удалось загнать непокорных вайю в пустыню.

Сейчас вайю – племя скотоводов, которое живет в тяжелейших условиях пустыни Гуахира. И это один из самых многочисленных коренных народов севера Южной Америки – всего на границе Колумбии и Венесуэлы проживает около 685 тысяч вайю.

Диас попал в футбол прямо оттуда: в 2015 году команда племени играла в турнире среди колумбийских индейцев, 18-летнего Луиса заметили скауты и взяли на Копа Америка среди коренных народов (да, есть и такой). Там Колумбия дошла до финала, но проиграла Парагваю – Диас стал одним из открытий турнира.

«Мы называли его лапшой, потому что он был худой и длинный, – вспоминает тренер той команды Хайро Диас. – Он задавал много вопросов, интересовался тактикой и усердно работал на тренировках. После проигранного финала плакал в раздевалке».

Луиса пригласили в один из самых заметных клубов Колумбии – «Атлетико Хуниор». Этому поспособствовал Карлос Вальдеррама, помогавший с отбором футболистов в сборную индейцев. Поскольку Диас был очень худым, ему придумали специальную диету, чтобы он быстро набрал 10 кг. Это тоже последствия происхождения: ВОЗ называет условия жизни народа крайне тяжелыми, а детское недоедание – одной из главных проблем племени. По статистике 2020 года, только 23% домохозяйств вайю нормально питаются.

Диас не забывает про малую родину. После очень успешной поездки на Копа Америка-2021 он приехал домой в городок Барранкас и поиграл там с местными ребятами.

Нельзя забывать корни.

Фото: REUTERS/John Sibley; eastnews.ru/AP Photo/Kirsty Wigglesworth; globallookpress.com